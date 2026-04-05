"מצפה מההתאחדות לא להיות חותמת גומי"

בליגות הנמוכות כוססים ציפורניים לקראת ההכרעה הסופית של הנהלת ההתאחדות לכדורגל בנוגע לסגירת העונה, זאת בעקבות המלצת ועדת ליגות א'-ג'. בעוד שמאות שחקני ליגה א' בצפון ובדרום כבר החלו לתכנן את חופשת הקיץ המוקדמת, יש מי שסבורים כי הסיטואציה שנוצרה פוגעת אנושות בקבוצות, בשחקנים ובצוותים המקצועיים.

אחד המתנגדים הבולטים להמלצה הוא שמעון אלקבץ, מאמן בית"ר יבנה מאז שנת 2023. אלקבץ, שהוביל בעונה החולפת את הקבוצה מליגה ב' לליגה א', הצליח להעמיד העונה קבוצה תחרותית בתקציב מהנמוכים בליגה א' דרום. אל הפגרה הכפויה יצאה יבנה בטעם מתוק לאחר ניצחון 0:1 על הפועל הרצליה (משחק שלאחריו נפרדה האחרונה ממאמנה, דור לוי).

המונולוג של אלקבץ: "ויתור וכניעה"

בשיחה עם ONE, פרש שמעון אלקבץ את משנתו נגד הפסקת הפעילות: "אני מצפה מהנהלת ההתאחדות לא לשמש כחותמת גומי להמלצה הרעה לסיים את ליגה א’, אלא לראות לנגד עיניה את טובת הכדורגל והשחקן הישראלי. להחליט לסגור את הליגה זו ההחלטה הכי קלה, אבל היא גם הכי לא נכונה – לא מבחינה מקצועית, לא ערכית ולא ניהולית. במקום להתמודד עם האתגר ולמצוא פתרונות, בוחרים בדרך של ויתור וכניעה".

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)

"ליגה א' היא הליגה השלישית בישראל. היא עברה בשנים האחרונות תהליך משמעותי של מעבר מחובבנות לחצי-מקצוענות תחת בקרה תקציבית, ואין שום סיבה שהיא לא תושלם כפי שקורה בליגת העל ובליגה הלאומית. יש פתרונות ברורים וישימים, כמו ריכוז משחקים במגרשים עם מרחבים מוגנים – שמונה משחקים בכל מחוז שיכולים להיערך במספר מצומצם של אצטדיונים".

"אין עומס על המגרשים בתקופה הזו. פשוט צריך אומץ, ובעיקר רצון, למצוא את הדרך להשלמת הליגה. אבל כפי שציינתי, בוחרים בדרך הקלה של כניעה במקום להתמודד עם האתגר. אני מאמין שרוב אנשי הכדורגל שאין להם אינטרס זר – ספורטאים, בעלי תפקידים ואוהדים – מצפים מהנהלת ההתאחדות לשמור על הכדורגל הישראלי".

"אסור לתת יד להמלצה שייתכן ונובעת מלחצים של גורמים שלא רואים את טובת הספורט והשחקן הישראלי. דווקא בעת הזו, הכדורגל צריך לשדר חוסן, המשכיות ונחישות. זה חשוב גם ברמה הלאומית. אסור להתפתות לבחור בדרך הקלה – העונה הזו יכולה וחייבת להיגמר על המגרש. צריך רק דבר אחד: לרצות את זה".