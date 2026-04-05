יום שישי, 10.04.2026 שעה 05:28
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"מצפה מההתאחדות לא להיות חותמת גומי"

הנהלת ההתאחדות תכריע בקרוב האם לקבל את המלצת ועדת ליגות א'-ג' לסיום העונה מוקדם מהצפוי. שמעון אלקבץ, מאמן בית"ר יבנה תקף: ״החלטה לא נכונה״

שחקני בית
שחקני בית"ר יבנה חוגגים (יונתן גינזבורג)

בליגות הנמוכות כוססים ציפורניים לקראת ההכרעה הסופית של הנהלת ההתאחדות לכדורגל בנוגע לסגירת העונה, זאת בעקבות המלצת ועדת ליגות א'-ג'. בעוד שמאות שחקני ליגה א' בצפון ובדרום כבר החלו לתכנן את חופשת הקיץ המוקדמת, יש מי שסבורים כי הסיטואציה שנוצרה פוגעת אנושות בקבוצות, בשחקנים ובצוותים המקצועיים.

אחד המתנגדים הבולטים להמלצה הוא שמעון אלקבץ, מאמן בית"ר יבנה מאז שנת 2023. אלקבץ, שהוביל בעונה החולפת את הקבוצה מליגה ב' לליגה א', הצליח להעמיד העונה קבוצה תחרותית בתקציב מהנמוכים בליגה א' דרום. אל הפגרה הכפויה יצאה יבנה בטעם מתוק לאחר ניצחון 0:1 על הפועל הרצליה (משחק שלאחריו נפרדה האחרונה ממאמנה, דור לוי).

המונולוג של אלקבץ: "ויתור וכניעה"

בשיחה עם ONE, פרש שמעון אלקבץ את משנתו נגד הפסקת הפעילות: "אני מצפה מהנהלת ההתאחדות לא לשמש כחותמת גומי להמלצה הרעה לסיים את ליגה א’, אלא לראות לנגד עיניה את טובת הכדורגל והשחקן הישראלי. להחליט לסגור את הליגה זו ההחלטה הכי קלה, אבל היא גם הכי לא נכונה – לא מבחינה מקצועית, לא ערכית ולא ניהולית. במקום להתמודד עם האתגר ולמצוא פתרונות, בוחרים בדרך של ויתור וכניעה".

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)

"ליגה א' היא הליגה השלישית בישראל. היא עברה בשנים האחרונות תהליך משמעותי של מעבר מחובבנות לחצי-מקצוענות תחת בקרה תקציבית, ואין שום סיבה שהיא לא תושלם כפי שקורה בליגת העל ובליגה הלאומית. יש פתרונות ברורים וישימים, כמו ריכוז משחקים במגרשים עם מרחבים מוגנים – שמונה משחקים בכל מחוז שיכולים להיערך במספר מצומצם של אצטדיונים".

"אין עומס על המגרשים בתקופה הזו. פשוט צריך אומץ, ובעיקר רצון, למצוא את הדרך להשלמת הליגה. אבל כפי שציינתי, בוחרים בדרך הקלה של כניעה במקום להתמודד עם האתגר. אני מאמין שרוב אנשי הכדורגל שאין להם אינטרס זר – ספורטאים, בעלי תפקידים ואוהדים – מצפים מהנהלת ההתאחדות לשמור על הכדורגל הישראלי".

"אסור לתת יד להמלצה שייתכן ונובעת מלחצים של גורמים שלא רואים את טובת הספורט והשחקן הישראלי. דווקא בעת הזו, הכדורגל צריך לשדר חוסן, המשכיות ונחישות. זה חשוב גם ברמה הלאומית. אסור להתפתות לבחור בדרך הקלה – העונה הזו יכולה וחייבת להיגמר על המגרש. צריך רק דבר אחד: לרצות את זה".

