יום שני, 06.04.2026 שעה 05:19
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8537-915878דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
64%8511-898778ניו יורק ניקס
62%8990-926778קליבלנד קאבלירס
58%9054-925178אטלנטה הוקס
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8781-878676אורלנדו מג'יק
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9168-913279פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
76%8458-911976סן אנטוניו ספרס
65%9190-954379דנבר נאגטס
65%8495-889877יוסטון רוקטס
60%8952-898078לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
51%8468-857876לוס אנג'לס קליפרס
50%9054-903178פורטלנד בלייזרס
49%8965-898278גולדן סטייט ווריורס
34%9096-873477דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9524-906979ממפיס גריזליס
28%9417-867778סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

אוסטין ריבס בחוץ עד סוף העונה הסדירה לפחות

הלייקרס בצרות: אחרי דונצ'יץ', גם הגארד נפצע - שניהם צפויים לפספס גם את תחילת הפלייאוף. לברון: "אי אפשר להחליף השפעה כזו". קנקט יחזור לסגל

ריבס (רויטרס)
ריבס (רויטרס)

הצרות של לוס אנג'לס לייקרס ממשיכות להיערם: אחרי הפציעה של לוקה דונצ'יץ', במועדון הודיעו כי גם אוסטין ריבס סובל מקרע בדרגה 2 בשריר האלכסוני בצד שמאל, וייעדר עד לסיום העונה הסדירה של ה-MNA.

ריבס עבר בדיקת MRI באזור הצלעות והבטן, לאחר שנפגע כבר במחצית הראשונה בתבוסה מול אוקלהומה סיטי. למרות שירד לבדיקה, חזר לשחק ואף הוביל את קבוצתו עם 15 נקודות, בהמשך התברר כי מדובר בפציעה משמעותית יותר. לפי דיווחים, הוא צפוי להיעדר בין ארבעה לשישה שבועות, מה שאומר שיחמיץ גם את תחילת הפלייאוף.

כזכור, רק יום קודם לכן הודיעו הלייקרס כי דונצ’יץ’ סובל ממתיחה בדרגה 2 בשריר הירך האחורי, פציעה שמובילה בדרך כלל להיעדרות של כחודש לפחות. הקבוצה כבר אישרה כי הכוכב הסלובני לא יחזור בעונה הסדירה, כשסדרת הפלייאוף הראשונה צפויה להיפתח בעוד כשבועיים.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

המצב המסובך לא נגמר כאן: מרקוס סמארט החמיץ משחק שביעי ברציפות, ו-ג'ארד ונדרבילט הוגדר בספק בשל כאבים בשוק. למרות הסגל החסר, המאמן ג'יי.ג'יי רדיק נשמע אופטימי: “המטרה שלנו לא השתנתה – אנחנו מכוונים למקום השלישי ולנצח סדרת פלייאוף”.

לברון: “אי אפשר להחליף השפעה כזו”

הלייקרס (50:27) עדיין מחזיקים ביתרון במאבק הצמרת במערב: משחק אחד על פני דנבר, שניים על יוסטון ושלושה על מינסוטה, כשנותרו חמישה משחקים בלבד. יתרה מכך, לקבוצה יתרון בשוברי השוויון מול כל היריבות הללו.

בהיעדרם של דונצ’יץ’ וריבס, הנטל ההתקפי צפוי להתחלק בין מספר שחקנים, בהם לברון ג'יימס, לוק קנארד, רוי האצ'ימורה ודיאנדרה אייטון. ג’יימס עצמו התייחס למצב: “זה אתגר. אי אפשר להחליף השפעה כזו של שחקנים, אז זה חייב להיות מאמץ קבוצתי. כולם צריכים לתת קצת יותר. כשמאבדים שחקן מיוחד - אסור לעשות טעויות”.

לברון הפך לאחרונה רק לאופציה שלישית בהתקפה של הלייקרס אחרי דונצ’יץ’ וריבס. בשבעת משחקיו האחרונים הוא רשם 15.6 נקודות בלבד בממוצע - הרבה מתחת לממוצע הקריירה שלו, אבל כמובן שזה ישתנה כעת.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

גם רדיק אישר כי ירחיב את הרוטציה בתקופה הקרובה, ואמר כי שחקנים כמו קובי בופקין, ניק סמית' ג'וניור ודלטון קנקט יצטרפו מהג’י ליג: “כולם צריכים להיות מוכנים”.

הלו”ז של הלייקרס לא מקל: אחרי המשחק מול דאלאס, מחכים להם מפגשים מול אוקלהומה סיטי, גולדן סטייט ופיניקס, כולן קבוצות שנאבקות על מיקום בפלייאוף. “זה הולך להיות קשה”, סיכם ג’יימס, “אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */