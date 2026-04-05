אוסטין ריבס בחוץ עד סוף העונה הסדירה לפחות

הצרות של לוס אנג'לס לייקרס ממשיכות להיערם: אחרי הפציעה של לוקה דונצ'יץ', במועדון הודיעו כי גם אוסטין ריבס סובל מקרע בדרגה 2 בשריר האלכסוני בצד שמאל, וייעדר עד לסיום העונה הסדירה של ה-MNA.

ריבס עבר בדיקת MRI באזור הצלעות והבטן, לאחר שנפגע כבר במחצית הראשונה בתבוסה מול אוקלהומה סיטי. למרות שירד לבדיקה, חזר לשחק ואף הוביל את קבוצתו עם 15 נקודות, בהמשך התברר כי מדובר בפציעה משמעותית יותר. לפי דיווחים, הוא צפוי להיעדר בין ארבעה לשישה שבועות, מה שאומר שיחמיץ גם את תחילת הפלייאוף.

כזכור, רק יום קודם לכן הודיעו הלייקרס כי דונצ’יץ’ סובל ממתיחה בדרגה 2 בשריר הירך האחורי, פציעה שמובילה בדרך כלל להיעדרות של כחודש לפחות. הקבוצה כבר אישרה כי הכוכב הסלובני לא יחזור בעונה הסדירה, כשסדרת הפלייאוף הראשונה צפויה להיפתח בעוד כשבועיים.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

המצב המסובך לא נגמר כאן: מרקוס סמארט החמיץ משחק שביעי ברציפות, ו-ג'ארד ונדרבילט הוגדר בספק בשל כאבים בשוק. למרות הסגל החסר, המאמן ג'יי.ג'יי רדיק נשמע אופטימי: “המטרה שלנו לא השתנתה – אנחנו מכוונים למקום השלישי ולנצח סדרת פלייאוף”.

לברון: “אי אפשר להחליף השפעה כזו”

הלייקרס (50:27) עדיין מחזיקים ביתרון במאבק הצמרת במערב: משחק אחד על פני דנבר, שניים על יוסטון ושלושה על מינסוטה, כשנותרו חמישה משחקים בלבד. יתרה מכך, לקבוצה יתרון בשוברי השוויון מול כל היריבות הללו.

בהיעדרם של דונצ’יץ’ וריבס, הנטל ההתקפי צפוי להתחלק בין מספר שחקנים, בהם לברון ג'יימס, לוק קנארד, רוי האצ'ימורה ודיאנדרה אייטון. ג’יימס עצמו התייחס למצב: “זה אתגר. אי אפשר להחליף השפעה כזו של שחקנים, אז זה חייב להיות מאמץ קבוצתי. כולם צריכים לתת קצת יותר. כשמאבדים שחקן מיוחד - אסור לעשות טעויות”.

לברון הפך לאחרונה רק לאופציה שלישית בהתקפה של הלייקרס אחרי דונצ’יץ’ וריבס. בשבעת משחקיו האחרונים הוא רשם 15.6 נקודות בלבד בממוצע - הרבה מתחת לממוצע הקריירה שלו, אבל כמובן שזה ישתנה כעת.

לברון ג'יימס (רויטרס)

גם רדיק אישר כי ירחיב את הרוטציה בתקופה הקרובה, ואמר כי שחקנים כמו קובי בופקין, ניק סמית' ג'וניור ודלטון קנקט יצטרפו מהג’י ליג: “כולם צריכים להיות מוכנים”.

הלו”ז של הלייקרס לא מקל: אחרי המשחק מול דאלאס, מחכים להם מפגשים מול אוקלהומה סיטי, גולדן סטייט ופיניקס, כולן קבוצות שנאבקות על מיקום בפלייאוף. “זה הולך להיות קשה”, סיכם ג’יימס, “אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים”.