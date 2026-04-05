מסי וסוארס כבשו באינטר מיאמי, 4 בישולים לסון

מעבר לנציגים הישראלים הרבים, ב-MLS ישנם כוכבים רבים ובראשם כמובן – ליאו מסי. הארגנטינאי עלה הלילה (בין שבת לראשון) לכר הדשא וגם כבש, כשחברו לואיס סוארס הבקיע גם כן, אך אינטר מיאמי לא ניצחה. במקביל, יונג מין סון סיפק מופע אדיר עם 4 בישולים במדי לוס אנג’לס FC.

אינטר מיאמי – אוסטין 2:2

לאחר שגברה על ניו יורק סיטי במחזור האחרון, אינטר מיאמי חזרה מהפגרה עם תוצאת תיקו בלבד ולא הצליחה להשוות את הנקודות שלה לאלה של מוליכת המזרח נאשוויל.

למרות עונה לא גדולה שלה, אוסטין דווקא הופיעה למשחק החוץ והובילה פעמייםמשערים של גוליירמה בירו (6’) וג’יידן נלסון (53’). למרות זאת, ליאו מסי לא התכוון לאפשר איבוד נקודות והשווה בדקה ה-10 עם נגיעה מדויקת. מספר ניסיונות של הארגנטינאי היו רק קרובים, ולבסוף לואיס סוארס היה שם עם דחיקה מקרוב בדקה ה-81 שקבעה חלוקת נקודות.

ליאו מסי ורודריגו דה פול מאוכזבים (רויטרס)

לוס אנג’לס – אורלנדו 0:6

ה-הצגה של הלילה הייתה שייכת למוליכת המערב והליגה, שעדיין לא ספגה העונה ונראית נהדר. במשחק קצוות מול אורלנדו מהמקום לפני האחרון במזרח זה כבר היה לא כוחות ונסגר עוד במחצית הראשונה.

יונג מין סון חוגג, הופעה נפלאה שלו (רויטרס)

לאחר שער עצמי של דויד ברקאלו בדקה השביעית, החל המופע של יונג מין סון ודניס בואנגה: הראשון בישל לשני שלושה שערים בשמונה דקות בלבד, הראשון בדקה 20, השני 23 והשלישי 28, בדרך ל-0:4. בדקה ה-39 סון בישל בפעם הרביעית במשחק, הפעם לסרג’י פאלנסיה, ואחרי 0:5 במחצית הוא הוחלף בדקה ה-57. טילר בויד הוסיף את השישי בדקה ה-70 בדרך ל-0:6 אדיר בסיום.