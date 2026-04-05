יום שני, 06.04.2026 שעה 06:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
133-136נאשוויל1
117-146ניו יורק סיטי2
117-126שארלוט3
1110-116אינטר מיאמי4
105-86שיקאגו פייר5
1010-96טורונטו6
1013-96ניו יורק רד בולס7
78-46די.סי. יונייטד8
69-115ניו אינגלנד רבולושן9
615-96סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
411-66אטלנטה יונייטד12
317-76מונטריאול13
323-56אורלנדו סיטי14
011-46פילדלפיה יוניון15
 מערב 
160-146FC לוס אנג'לס1
154-176ונקובר ווייטקאפס2
151-106סן חוזה ארת'קווייקס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
119-146דאלאס6
118-136סן דייגו אפ.סי7
910-136קולורדו ראפידס8
812-66מינסוטה יונייטד9
610-85יוסטון דינמו10
69-76אוסטין11
510-86לוס אנג'לס גלאקסי12
58-56סנט לואיס סיטי13
415-96פורטלנד טימברס14
414-66קנזס סיטי15

מסי וסוארס כבשו באינטר מיאמי, 4 בישולים לסון

הארגנטינאי והאורוגוואי החזירו פעמיים את קבוצתם מפיגור, אך זה הספיק רק ל-2:2 מול אוסטון. הקיצוני כיכב ב-57 דקות בלבד, לוס אנג'לס ניצחה 0:6

ליאו מסי חוגג את השער שלו, הפעם זה לא הספיק (רויטרס)
מעבר לנציגים הישראלים הרבים, ב-MLS ישנם כוכבים רבים ובראשם כמובן – ליאו מסי. הארגנטינאי עלה הלילה (בין שבת לראשון) לכר הדשא וגם כבש, כשחברו לואיס סוארס הבקיע גם כן, אך אינטר מיאמי לא ניצחה. במקביל, יונג מין סון סיפק מופע אדיר עם 4 בישולים במדי לוס אנג’לס FC.

אינטר מיאמי – אוסטין 2:2

לאחר שגברה על ניו יורק סיטי במחזור האחרון, אינטר מיאמי חזרה מהפגרה עם תוצאת תיקו בלבד ולא הצליחה להשוות את הנקודות שלה לאלה של מוליכת המזרח נאשוויל.

למרות עונה לא גדולה שלה, אוסטין דווקא הופיעה למשחק החוץ והובילה פעמייםמשערים של גוליירמה בירו (6’) וג’יידן נלסון (53’). למרות זאת, ליאו מסי לא התכוון לאפשר איבוד נקודות והשווה בדקה ה-10 עם נגיעה מדויקת. מספר ניסיונות של הארגנטינאי היו רק קרובים, ולבסוף לואיס סוארס היה שם עם דחיקה מקרוב בדקה ה-81 שקבעה חלוקת נקודות.

לוס אנג’לס – אורלנדו 0:6

ה-הצגה של הלילה הייתה שייכת למוליכת המערב והליגה, שעדיין לא ספגה העונה ונראית נהדר. במשחק קצוות מול אורלנדו מהמקום לפני האחרון במזרח זה כבר היה לא כוחות ונסגר עוד במחצית הראשונה.

לאחר שער עצמי של דויד ברקאלו בדקה השביעית, החל המופע של יונג מין סון ודניס בואנגה: הראשון בישל לשני שלושה שערים בשמונה דקות בלבד, הראשון בדקה 20, השני 23 והשלישי 28, בדרך ל-0:4. בדקה ה-39 סון בישל בפעם הרביעית במשחק, הפעם לסרג’י פאלנסיה, ואחרי 0:5 במחצית הוא הוחלף בדקה ה-57. טילר בויד הוסיף את השישי בדקה ה-70 בדרך ל-0:6 אדיר בסיום.

כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */