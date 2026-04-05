נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
69%8528-919480בוסטון סלטיקס
65%8722-920780ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
56%9110-929581טורונטו ראפטורס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
47%9632-967881מיאמי היט
41%9771-943981שיקגו בולס
40%9320-881580מילווקי באקס
26%9240-852780ברוקלין נטס
25%9697-903680אינדיאנה פייסרס
22%9785-891179וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8716-913479יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

ניצחון ליוקיץ' ודנבר על וומבניאמה וסן אנטוניו

קרב הטיטאנים סיפק משחק נהדר שנגרר להארכה בסופה הנאגטס ניצחו 134:136. 40 נקודות וכמעט טריפל-דאבל לסרבי. דטרויט הבטיחה את המקום הראשון במזרח

יוקיץ' זורק מעל וומבניאמה (רויטרס)
שלושה משחקים נערכו ב-NBA כשהם התחילו אתמול (שבת) ונמשכו אל תוך הלילה. במוקד, דרמה גדולה בין סן אנטוניו ודנבר שנגמרה בניצחון הנאגטס. בנוסף, דטרויט גברה על פילדלפיה ומיאמי התפוצצה מול וושינגטון.

דנבר (28:50) – סן אנטוניו (19:59) 134:136 (אחרי הארכה)

קרב הטיטאנים בין ניקולה יוקיץ’ ו-ויקטור וומבניאמה סיפק מותן אדיר והופעות מרשימות מהשניים, אך בסופו של דבר היה זה הסרבי שהוביל לניצחון לאחר שהיה קרוב לטריפל-דאבל עם 40 נקודות, 13 אסיסטים ו-8 ריבאונדים.

המשחק דווקא נפתח בעדיפות של סן אנטוניו החזקה, שסיימה את הרבע הראשון ביתרון 8 נקודות, ואף הובילה בהפרש דו ספרתי במהלך הרבע השני שנגמר באותו היתרון. למרות זאת, יוקיץ’ ואנתוני גורדון החזירו את דנבר לעניינים, ברבע השלישי, כשהם לאט לאט צמצמו את הפער.

סן אנטוניו ניסתה לברוח ברבע הרביעי, אבל שתי שלשות חשובות של ג’מאל מארי העלו את הנאגטס סוף סוף ליתרון כ-3:30 דקות לסיום. המשחק נותר צמוד, שש שניות לסיומו אנתוני גורדון קלע, ושלח את הקבוצות להארכה. משם דנבר לקחה את המושכות, השיגה הובלה ביותר מפוזשן 10 שניות לסוף, ושלשה על הבאזר לא שינתה דבר בדרך לניצחון 134:136. וומבניאמה הרשים עם 34 נקודות, 18 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אך זה לא הספיק לקבוצה שלו הפעם.

פילדלפיה (35:43) – דטרויט (21:57) 116:93

עם ניצחון קליל מול פילי, הפיסטונס הבטיחו את המקום הראשון במזרח רגע לפני שהפלייאוף יוצא לדרך. הם פתחו בסערה והשיגו יתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון, כשטוביאס האריס בלט עם 19 נקודות ודאניס ג’נקינס הוסיף דאבל-דאבל עם 16 נקודות ו-14 אסיסטים. ללא ג’ואל אמביד פילדלפיה התקשתה להתמודד בדרך להפסד, כש-23 נקודות של טייריס מקסי לא הספיקו לה.

מיאמי (37:41) – וושינגטון (60:17) 136:152

במשחק התקפי משוגע מאימי לא הפסיקה לקלוע בדרך לניצחון מול וושינגטון. היא השלימה שני רבעים שבהם קלעה מעל 40 נקודות והובילה בהפרש גדול לאורך כמעט כל המשחק, כשבכניסה לרבע הרביעי ההפרש עמד על 31 נקודות והוא קוצץ רק ב’גארבג’ טיים’. חיימה חארז ג’וניוק קלע 32 נקודות, קל’ל וור הוסיף דאבל-דאבל אדיר עם 24 נקודות ו-19 ריבאונדים, כשהוא גם חסם 7 פעמים, וההיט שייטו לניצחון מרשים.

