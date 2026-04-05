מכבי כפר סבא תירשם בעונת 2026/27 לליגה ג'

בעוד אנשי הליגות החובבניות ממתינים לאישור הרשמי של הנהלת ההתאחדות בדבר סיום הליגות (נוכח המלצת ועדת ליגות א'-ג'), מועדון הכדורגל מכבי כפר סבא יוצא בבשורה מרגשת. המועדון הודיע באופן רשמי כי החל מעונת המשחקים הבאה, 2026/2027, תוקם לראשונה בתולדותיו קבוצת בוגרים. המהלך מגיע כהמשך טבעי לצמיחת המועדון, שמפעיל כיום מחלקת נוער גדולה עם 14 קבוצות ליגה.

"הקמת קבוצת הבוגרים מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות המועדון ומהלך טבעי כחלק מהחזון המקצועי ארוך הטווח שלנו – יצירת רצף מקצועי מלא לכלל שחקני מחלקת הנוער והמשך טיפוח שחקני בית אל הבמה הבוגרת", ציינו במכבי כפר סבא. במקביל להקמת הקבוצה, הודיעו במועדון על מינויו של קובי דומר לתפקיד המאמן.

דומר בן ה-37 החל את דרכו בכדורגל הישראלי במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא, ובעונת 2008/09 עלה לבוגרים של בית"ר כפר סבא, ששיחקה אז בליגה א' דרום. במרוצת השנים הפך לאחד השמות המוכרים בליגות הנמוכות, כששיחק בין היתר במדי הפועל קריית אונו, בית"ר פתח תקווה, מכבי עמישב פתח תקווה, צעירי טייבה, מ.כ. עמישב אור יהודה, הפועל בני לוד, בני רעננה, מכבי השקמה חן, והעונה במדי מ.כ. קריית אונו.

"קובי מביא עמו ניסיון מקצועי עשיר, מחויבות גבוהה וראייה ערכית התואמת את רוח המועדון", נמסר מהנהלת המועדון. "אנו בטוחים כי הוא האיש המתאים ביותר להוביל את הקבוצה, לבנות תשתית מקצועית חזקה ולהצעיד אותנו לעבר היעדים שהוצבו. אנו מאמינים בו וסומכים עליו שינהיג את הקבוצה תוך שמירה על ערכים של מצוינות, התמדה ודרך ארץ".

ל-ONE נודע כי התוכנית המקצועית של הקבוצה החדשה כוללת החזרת שחקני בית שנדדו למועדונים אחרים, שילוב שחקנים מקומיים מכפר סבא, ואף צירוף שחקני עבר בעלי שם מליגת העל ומהליגה הלאומית, שגילם המתקדם כבר אינו מאפשר להם לשחק ברמות הגבוהות ביותר. "צפויות הפתעות בסגל", הבטיחו במועדון.

קובי דומר עצמו שיתף בתחושותיו: "אני שמח מאוד ונרגש לאמן את קבוצת הבוגרים הראשונה של המועדון המדהים הזה. נבנה קבוצה חזקה, איכותית וחברתית ברמה הגבוהה ביותר, שתשלב בין שחקני בית, שחקני חיזוק ושחקנים ששיחקו בעבר בכפר סבא. ערכים וכבוד הדדי הם הבסיס שלנו. המוטו המקצועי שלי הוא לשחק כדורגל פתוח, התקפי ומהנה, עם לחץ על כל המגרש. אני מזמין את כולם להגיע, לתמוך ולעודד – אתם תיהנו. בעזרת השם נעשה ונצליח".