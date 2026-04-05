סימאונה בטעות ביזארית בערב מושלם לברצלונה

ברצלונה ואתלטיקו מדריד עורכות סדרה מיוחדת של שלושה מפגשים ב-10 ימים, ובפרספקטיבה זו התסריט במשחק הליגה אתמול (שבת) היה קרוב לשלמות עבור הבלאוגרנה. מובן שהיה נחמד מבחינת הקטלונים להביס את החבורה של צ'ולו סימאונה בתוצאה גבוהה ולהוביל 0:4 במחצית, כפי שאתלטיקו עצמה עשתה במשחק הראשון בחצי גמר הגביע בפברואר. ואולם, אתלטיקו הייתה מוותרת ונחה במחצית השנייה, תוך שהיא שומרת את הכוחות לקראת הקרבות בליגת האלופות - והראשון שבהם ייערך כבר ביום רביעי.

לעומת זאת, ניצחון 1:2 דרמטי השיג את כל המטרות. בארסה הראתה אופי, חזרה מפיגור, התישה את אתלטיקו שהשקיעה מאמץ אדיר בנחיתות מספרית במשך כל המחצית השנייה, העניקה לה תקווה להישג כלשהו, ואז הכניעה אותה, הותירה אותה בתחושה של תסכול וחוסר אונים, לקחה את כל הקופה והגדילה את היתרון בפסגה לשבע נקודות שלמות. ריאל מדריד שנכנעה 2:1 במיורקה בהופעה מחפירה, החזיקה אצבעות ליריבה העירונית ונותרה אף היא מאוכזבת. מאבק האליפות כמעט ותם. ועכשיו, יכולה ברצלונה להתרכז במשימה האירופית. חלום הדאבל המיוחד חי וקיים.

ואם יש היבט קצת פחות חיובי עבור ברצלונה לקראת המשך הסדרה מול אתלטיקו, הרי שהוא נעוץ בכך שסימאונה לא יציב יותר את ניקו גונסאלס בעמדת המגן השמאלי. הרעיון הזה יכול להתמודד בגאווה בתחרות השגיאה המטופשת ביותר של העונה. אז נכון, זו לא הפעם הראשונה בחייו של הקיצוני הארגנטיני בתפקיד זה. הוא כבר נוסה שם העונה נגד אוססונה ומול אוביידו, וגם בנבחרת ארגנטינה בחן המאמן הלאומי ליאונל סקאלוני את האפשרות להשתמש בו כמגן שמאלי מאולתר, בין היתר במשחק הידידות האחרון נגד זמביה, שנערך באופן הולם ב-1 באפריל.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

העניין הוא כי ברצלונה היא לא אוביידו, ואפילו לא זמביה. לקחת שחקן עם כישורים הגנתיים מוגבלים ביותר ולבקש ממנו לשמור על לאמין ימאל? מי יכול לחשוב על זה? סימאונה היה מעוניין להעניק למתיאו רוג'רי מנוחה לקראת ליגת האלופות, וזה היה כנראה השיקול המרכזי. בסופו של דבר, האיטלקי נאלץ לבלות על הדשא את כל המחצית השנייה כי גונסאלס הורחק, ולאמין ימאל אימלל גם אותו. לא בטוח שרוג'רי יוכל להתמודד בכבוד מול ילד הפלא של בארסה בכושרו הנוכחי, אבל לארגנטיני בוודאי לא יהיה סיכוי קלוש.

לאמין ימאל זהר אתמול. המומנטום שלו פנטסטי בכל מקרה, אבל את המהלך שהוא ביצע אתמול לא ראינו אפילו ממנו קודם לכן. דרושות גאונות וחוצפה חיובית יוצאת דופן כדי להעביר את הכדור בין רגליו של גונסאלס ליד קו האמצע, ואז לשלוח מיד מסירת עומק מדויקת עד כדי מילימטרים עם החלק החיצון של כף הרגל. גם ליאו מסי בשיאו היה מתגאה בשילוב כה מטריף של ראיית משחק ומיומנות טכנית. מבחינת הצופה הנייטרלי, היה חבל שהמהלך הזה לא הסתיים בשער כי נהואל מולינה הספיק לחסום את פרמין לופס. מבחינת גונסאלס, זו הייתה השפלה שגרמה לו לאבד לגמרי את הראש.

אז דקות ספורות לאחר מכן, הוא תפס כדור בידיו כאילו שיחק כדורעף חופים כדי למנוע ממנו להגיע ללאמין ימאל. הוא השתדל לבצע עבירות קטנות על היריב ולא הצליח. לבסוף, הוא ביצע עבירה גדולה שזיכתה אותו בכרטיס צהוב שני - או, אם תרצו להקשיב ל-VAR, בכרטיס אדום ישיר בגין מניעת שער ודאי. בין לבין, הינדס לאמין ימאל מהלך קבוצתי מרהיב בסיומו הקפיץ את הכדור לעמוד של אתלטיקו. הוא היה בלתי ניתן לעצירה, ואחרי ההפסקה יצא לסלאום נוסף סטייל מסי. יש משהו ביזארי בכך שהוא לא סיים את הערב עם שער או בישול, אבל אוהדי ברצלונה יכולים לטעון כי הכוכב שלהם שמר אותם לשני המשחקים הבאים בסדרה מול אתלטיקו.

האם גם אנטואן גריזמן שמר את הכיבושים שלו לקרבות בצ'מפיונס ליג? לא בטוח שהצרפתי יפתח בהם, כי הרי אתמול נתן סימאונה מנוחה על הספסל לחוליאן אלברס, אלכסנדר סורלות’ ואדמולה לוקמן לקראת האתגר האירופי. ייתכן שהיה זה משחקו האחרון של גריזו בהרכב מול האקסית המיתולוגית, והוא היה קרוב מאוד לחגוג אותו עם שער כבר בפתיחה. ההטעיה שהותירה את רונאלד אראוחו מאחור ברחבה הייתה מבריקה, אבל הבעיטה לידיו של ז'ואן גארסיה הייתה טובה הרבה פחות. בדיעבד, התברר שזו הייתה הבעיטה היחידה אותה עצר השוער הקטלוני. הניסיון הנוסף של אתלטיקו למסגרת עשה את דרכו אל הרשת.

זה קרה, באופן כלל לא מפתיע, כאשר מלכודת הנבדל של בארסה לא עבדה. קלמן לנגלה, שדווקא לא ידוע ביכולות ניהול משחק מאחור, שלח כדור ארוך שהגיע לרגליו של ג'וליאנו סימאונה, ו"הבן של" התכבד להבקיע את שערו הראשון בקריירה נגד ברצלונה. אבא דייגו כבש בימיו כשחקן פעמיים נגד הבלאוגרנה, אך שניהם בקאמפ נואו, כך שהיה זה השער המשפחתי הראשון נגד בארסה במדריד. לרוע מזלה של המשפחה, החגיגה נמשכה רק שתי דקות, כי מרקוס רשפורד החליט לפרוץ כמו לאמין ימאל וביציע מסירה כפולה נפלאה עם דני אולמו כדי להשוות. ועד לשריקה להפסקה, מצב הרוח של אתלטיקו כבר התקלקל לחלוטין.

התערבות ה-VAR – בניגוד מוחלט להיגיון

ההרחקה פגמה במידה מסוימת בהצגה, כי אתלטיקו נסוגה כדי לשמור על הנקודה במחצית השנייה, ועשתה את המקסימום כדי לעזור לריאל מדריד להישאר במירוץ האליפות. מהלך המשחק יכול היה להשתנות בעקבות הכרטיס האדום של ג'רארד מרטין כבר בדקה ה-47, אבל ה-VAR התעקש לשנות את פסיקת השופט מתיאו בוסקטס פרר בניגוד מוחלט להגיון. אפשר לדון אם העבירה על תיאגו אלמדה הייתה מכוונת, אך אין עוררין על כך שהיא הייתה מסוכנת מאוד. ואם זה המצב, ההחלטה המקורית של השופט הייתה לכל הפחות סבירה.

שופטי הווידאו לא אמורים להתערב בהחלטות סבירות, אלא לתקן טעויות גסות. זו מהות התפקיד שלהם, ואסור להם לחרוג ממנו. במקביל, בוסקטס פרר היה חייב לדבוק בהחלטתו המקורית אחרי הצפיה במסך. מאידך, אם שני שמות המשפחה של השופט מזכירים כוכבי עבר של ברצלונה, אפשר להגיב גם בבדיחות ציניות להישארותו של המגן הקטלוני על הדשא.

אז המזל הלך עם בארסה במקרה ספציפי זה, והוא הלך איתה גם כאשר נכבש שער הניצחון. רוברט לבנדובסקי לא ידע הרבה על הריבאונד שפגע בו. החלוץ הפולני, ששמר אף הוא על הכוחות לקראת יום רביעי ושולב רק בדקה ה-79, פשוט עמד שם כאשר השוער חואן מוסו הדף לגופו את הבעיטה של ז'ואאו קאנסלו. השוער הארגנטיני של אתלטיקו הפגין משחק נפלא, וביצע בין היתר הצלה ברמה גבוהה מאוד מבעיטה של פראן טורס, אבל בסופו של דבר זה לא הלך לו אתמול. לבנדובסקי חייך מאוזן לאוזן, בארסה הייתה מאושרת, ושתי הנציגות של מדריד סיימו את היום בפנים עגומות במיוחד.

שתיהן צריכות להתאושש לקראת המבחנים באמצע השבוע. ריאל מדריד תארח את באיירן מינכן כבר ביום שלישי, אתלטיקו תגיע לקאמפ נואו ביום רביעי עם הרכב אחר. מרקוס יורנטה יהיה על הדשא אחרי שנעדר אתמול בשל השעיה, וכך גם ג'וני קרדוסו. אלברס אמור להיות בחוד, וסימאונה ינסה להכין הפתעות חדשות להאנזי פליק להמשך הסדרה. בינתיים, בארסה חוגגת ניצחון ראשון בה, והתנופה שלה לקראת שני המשחקים האירופיים חיובית ביותר.