ליגת אתנה נשים 25-26
 בית עליון 
762638-326139עירוני ר"ג
612668-282639הפועל ראשל"צ
592329-267936מכבי בנות אשדוד
512719-260737מכבי חיפה
502600-257833אליצור רמלה
 בית תחתון 
573039-301239אליצור חולון
572809-278139 מכבי כרמיאל בית הכרם
542927-264438בנות פ"ת
522659-264238הפועל לב י-ם
413220-257838הפועל ב"ש/דימונה

שמונה נקודות לירדן גרזון במשחק האולסטאר

פחות משבועיים לדראפט ה-WNBA, ירדן גרזון הופיעה במשחק האולסטאר היוקרתי של ה-NCAA וקלעה 8 נקודות במפגש שהפגיש את 20 הכוכבות הגדולות של הליגה

ירדן גרזון (IMAGO)
כשאירוע הדראפט של ה-WNBA נמצא במרחק של פחות משבועיים, בליגת הנשים המובילה בעולם בוחנים בקפידה את כוכבות המכללות במטרה לסמן את השמות הבאים, כאשר אחת המועמדות הבולטות היא הישראלית ירדן גרזון.

הערב (שבת) עלתה הנציגה הישראלית למשחק האולסטאר היוקרתי של ה-NCAA, בו השתתפו 20 השחקניות המצטיינות בליגה, ומשכה את תשומת ליבן של קבוצות ה-WNBA שעקבו מקרוב אחר ההתמודדות.

במהלך המשחק גברה קבוצת ליברמן בתוצאה 69:72 על קבוצת מילר, במדיה קלעה גרזון 8 נקודות. המשחק, המיועד לשחקניות בשנתן האחרונה, חתם עבור גרזון ארבע עונות בליגת המכללות, כאשר את העונה הנוכחית היא סיימה עם ממוצעים של 12.5 נקודות, 4 אסיסטים ו-3 ריבאונדים למשחק, ב-40.5% מהשדה.

