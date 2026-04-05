שמונה נקודות לירדן גרזון במשחק האולסטאר

כשאירוע הדראפט של ה-WNBA נמצא במרחק של פחות משבועיים, בליגת הנשים המובילה בעולם בוחנים בקפידה את כוכבות המכללות במטרה לסמן את השמות הבאים, כאשר אחת המועמדות הבולטות היא הישראלית ירדן גרזון.

הערב (שבת) עלתה הנציגה הישראלית למשחק האולסטאר היוקרתי של ה-NCAA, בו השתתפו 20 השחקניות המצטיינות בליגה, ומשכה את תשומת ליבן של קבוצות ה-WNBA שעקבו מקרוב אחר ההתמודדות.

במהלך המשחק גברה קבוצת ליברמן בתוצאה 69:72 על קבוצת מילר, במדיה קלעה גרזון 8 נקודות. המשחק, המיועד לשחקניות בשנתן האחרונה, חתם עבור גרזון ארבע עונות בליגת המכללות, כאשר את העונה הנוכחית היא סיימה עם ממוצעים של 12.5 נקודות, 4 אסיסטים ו-3 ריבאונדים למשחק, ב-40.5% מהשדה.