ליגה ספרדית
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"כשהמהלך כל כך ברור, אין צורך לדבר עליו"

סימאונה התלונן על ביטול האדום למרטין בהפסד 2:1 לברצלונה, אבל הבהיר: "לא פגעו בנו, שופטים טועים כמו שחקנים". אתלטיקו עקצה. וגם: הקלטת ה-VAR

מרטין והאדום לפני שבוטל (IMAGO)
המשחק בין אתלטיקו מדריד לברצלונה ממשיך לעורר הדים, בעיקר סביב החלטות השיפוט ובפרט על האדום שבוטל לג’רארד מרטין, אחרי התערבות ה-VAR, ב-1:2 של הקטלונים. לאחר המשחק אותו רגע הפך לאחד המדוברים ביותר והצית תגובות חריפות מצד דייגו סימאונה, וגם מצד אתלטיקו עצמה.

“כשהמהלך כל כך ברור, אין צורך אפילו לדבר עליו”, אמר סימאונה בהתייחסו לאדום שבוטל. כזכור, בפתיחת המחצית השנייה מרטין מסר, אבל בהמשך הטבעי של המהלך, הפקקים שלו פגעו בקרסול של תיאגו אלמדה. השופט מתאו בוסקטס פרר שלף תחילה כרטיס אדום ישיר, אך לאחר קריאה מחדר ה-VAR, שם ישב מלרו לופס, ניגש למסך ושינה את החלטתו.

האודיו שפורסם חשף את חילופי הדברים: “אני ממליץ על בדיקה כדי לשקול ביטול של הכרטיס האדום”, אמר שופט ה-VAR, והוסיף: “השחקן משחק בכדור בצורה נורמלית ואז נוצר מגע טבעי”. לאחר הצפייה השיב השופט הראשי: “השחקן בשליטה, משחק בכדור ואז דורך כחלק מהדינמיקה, אני מבטל את האדום ומוציא צהוב”.

העבירה של גהעבירה של ג'רארד מרטין (רויטרס)

ההחלטה עוררה סערה גדולה, במיוחד לאור מקרה דומה מהעונה במשחק בין ריאל בטיס לראיו וייקאנו, שם דריכה דומה לא הובילה להרחקה ובהמשך הוגדרה כטעות על ידי הוועדה המקצועית. על הרקע הזה, אתלטיקו מדריד לא נשארה בשקט - ובחשבון הרשמי שלה ברשתות החברתיות פרסמה עקיצה ברורה על חוסר האחידות בהחלטות, כשהזכירה את אותו מקרה עבר והביעה תהייה האם הקריטריונים השתנו.

סימאונה: הוא מגיע מאוחר ודורך על הקרסול

סימאונה עצמו התייחס ישירות לאירוע: “ראיתי את המהלך מבטיס - ראיו, שם אמרו שזה אדום. אין הרבה מה לדבר - הוא מגיע מאוחר, דורך על הקרסול. צריך לחכות שהוועדה תסביר היטב כדי שיהיה ברור להבא”.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

למרות הביקורת, סימאונה הבהיר: “לא פגעו בנו. שופטים טועים כמו מאמנים ושחקנים. אבל אם במקרה הקודם הודו בטעות, צריך לשאול אם ראו את זה עכשיו – כי זה נראה אותו דבר”.

שופט העבר, פרס בורול, הצטרף לדיון וטען כי לא הייתה טעות ברורה שמצדיקה התערבות VAR, ואף הדגיש כי לדעתו ההחלטה המקורית להוציא כרטיס אדום הייתה נכונה.

