"כולם ידעו שאתלטיקו תפסיד בכוונה לברצלונה"

שני אירועים משמעותיים קרו אמש (שבת) במאבק האליפות בספרד: ריאל מדריד הופתעה עם 2:1 מול מיורקה, ומאוחר יותר ברצלונה ניצחה את אתלטיקו מדריד עם 1:2 משלה, שהגדיל את הפער בצמרת לשבע נקודות. למרות שהניצחון של הקטלונים הגיע רק בדקה ה-87, אצל הבלאנקוס לא היו מרוצים ממה שראו על המגרש.

ב’מארקה’ שמזוהה עם ריאל מדריד ביקרו בצורה קשה את אתלטיקו. “כולם ידעו שאתלטיקו הולכת לפגוע בריאל מדריד ולהפסיד בכוונה מול בארסה, אבל הפלא ופלא דווקא ריאל מדריד הייתה שפגעה באתלטיקו ואיפשרה לבארסה לא להוציא את כל האנרגיות לפני המפגש הנוסף של השתיים בליגת האלופות”.

“לסימאונה בכלל לא היה אכפת מהשטות הזו”, המשיכו בחריפות. “הוא העלה את ההרכב שהרגיש מחויב להעלות, בהתאם למצב הפציעות. השחקנים שלא יצאו לפגרת הנבחרות פתחו לצד אלו ששיחקו הכי מעט עבור הנבחרות שלהם, וכך נוצר הרכב משונה. תהיו בטוחים שאלה לא ה-11 שיפתחו בליגת האלופות או בגמר הגביע”.

הכתב אלברטו ברברו המשיך לפרט את הבעיות הקריטיות בהרכב של אתלטיקו: “הרוטציה הובילה לכך שניקו גונזאלס שמר על לאמין ימאל, וזה היה בלגן אחד גדול. לא היה צריך את הגרסה הכי טובה של מספר 10 מברצלונה, כשהמצ’ אפ ביניהם נראה אכזרי. הארגנטינאי הוא בכלל לא מגן”.