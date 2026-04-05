יום שני, 06.04.2026 שעה 05:16
ליגת העל Winner 25-26
5624-5525הפועל ב"ש1
5429-5925בית"ר ירושלים2
4929-5425מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3636-4125הפועל פ"ת6
3455-4525מכבי נתניה7
2935-2525בני סכנין8
2742-3625עירוני ק"ש9
2444-3125הפועל חיפה10
2350-3225מ.ס אשדוד11
2135-2225הפועל ירושלים12
1852-3225עירוני טבריה13
1257-1725מכבי בני ריינה14

גול של אליפות? בית"ר י-ם חזרה עם ניצחון גדול

הקבוצה מעיר הבירה חזרה מהפגרה עם 2:3 לאחר שכבר פיגרה 2:0, ופודקאסט בית"ר מסכם: הספסול של אצילי, ההרכב השגוי והחזרה העוצמתית לליגה. האזינו

ירדן כהן וברק יצחקי (אורן בן חקון)
בית”ר ירושלים השלימה אתמול (שבת) קאמבק ענק בחזרה למגרשים לאחר שכבר פיגרה 2:0 מול עירוני טבריה, אך ידעה להתעורר ולהשיג ניצחון מתוק ודרמטי עם 2:3 בסיום.

פודקאסט בית”ר ירושלים חוזר עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל כדי לסכם את המשחק מול טבריה מול יציעים ריקים, ההרכב השגוי שאיתו פתח יצחקי, ההחלטה לגבי הספסול של אצילי והשינוי שעשה המאמן במחצית שבסופו של דבר הוביל לניצחון.

וגם: העתיד של ברק יצחקי בבית”ר, הפציעות של ירין לוי ועדי יונה, מצבו של אצילי, דור מיכה ימשיך או לא ימשיך במועדון, השפעות פגרת המלחמה, הרכש החדש - דניאל וורקו ונועם מוצ׳ה - ומצב המלחמה, האם היא תגרום לזרים לעזוב להצעות טובות יותר בעונה הבאה?

בית״ר חוזרת לליגה בעוצמה ומצמקת לשתי נקודות מהמקום הראשון, האם הגול של ירדן כהן זה גול של אליפות? יכול מאוד להיות שכן.

האזנה נעימה.

