גול של אליפות? בית"ר י-ם חזרה עם ניצחון גדול

בית”ר ירושלים השלימה אתמול (שבת) קאמבק ענק בחזרה למגרשים לאחר שכבר פיגרה 2:0 מול עירוני טבריה, אך ידעה להתעורר ולהשיג ניצחון מתוק ודרמטי עם 2:3 בסיום.

פודקאסט בית”ר ירושלים חוזר עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל כדי לסכם את המשחק מול טבריה מול יציעים ריקים, ההרכב השגוי שאיתו פתח יצחקי, ההחלטה לגבי הספסול של אצילי והשינוי שעשה המאמן במחצית שבסופו של דבר הוביל לניצחון.

וגם: העתיד של ברק יצחקי בבית”ר, הפציעות של ירין לוי ועדי יונה, מצבו של אצילי, דור מיכה ימשיך או לא ימשיך במועדון, השפעות פגרת המלחמה, הרכש החדש - דניאל וורקו ונועם מוצ׳ה - ומצב המלחמה, האם היא תגרום לזרים לעזוב להצעות טובות יותר בעונה הבאה?

בית״ר חוזרת לליגה בעוצמה ומצמקת לשתי נקודות מהמקום הראשון, האם הגול של ירדן כהן זה גול של אליפות? יכול מאוד להיות שכן.

האזנה נעימה.