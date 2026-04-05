ב"ש אכזבה ויכולה לשלם באיבוד המקום הראשון

הפועל באר שבע יצאה ל-”פגרת המלחמה” עם איבוד נקודות בטרנר נגד הפועל חיפה ואמש (שבת) שוב מעדה, הפעם מול הפועל פ”ת, עם 1:1 ביתי בטרנר ללא קהל, בעקבות מגבלות פיקוד העורף. עוד שתי נקודות חשובות נשמטו מהידיים במאבק הצמרת מול בית"ר ירושלים וכרגע נראה שהבעיות בבאר שבע לא נפתרות.

בפרק חדש של פודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE, איציק כלפי ודובב מנתחים את האכזבה הגדולה, למה באר שבע שוב לא מצליחה לנצח את הפועל פתח תקווה, הבעיות בחלק ההתקפי והחיסרון המשמעותי של דן ביטון משפיע על היצירתיות והחדות של הקבוצה.

עוד בפרק: הפספוס הגדול של באר שבע שלא הצליחה “להרוג” את המשחק רגע לפני השוויון, הרכות בהגנה שאיפשרה ספיגה מיותרת, והשאלה הגדולה – למה הקבוצה מתקשה להכריע משחקים בדקות ההכרעה, במיוחד אחרי הדקה ה-70.

בנוסף, החולשה של שחקנים כמו איגור זלאטנוביץ’ וקינגס קאנגווה הורגשה, האם זה מספיק מול בית”ר שמביאה את האופי, הסכנה למקום הראשון ממשית במחזור הסיום והכנות לחצי גמר הגביע ביום חמישי מול בני יהודה.