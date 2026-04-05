יום שני, 06.04.2026 שעה 05:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

"הופעה מנצחת של אלופים, צעד ענק אל התואר"

בספרד פרגנו להופעה של ברצלונה וה'מונדו דפורטיבו' פרגנו לרשפורד שכבש: "הופיע מתי שהכי היה צריך אותו". ב'אס' הוסיפו: "משחק שאף פעם לא מאכזב"

|
שחקני ברצלונה מברכים את מרקוס רשפורד (רויטרס)
ברצלונה עשתה אמש (שבת) צעד גדול לאליפות בסופו של מותחן מול אתלטיקו מדריד, כשהקטלונים הצליחו לנצל חיסרון מספרי של הקולצ’ונרוס בדרך למהפך ו-1:2 שהגדיל את הפער בפסגה מריאל מדריד לשבע נקודות.

ב’מונדו דפורטיבו’ התלהבו ממשמעות הניצחון: “הופעה מנצחת של אלופים במטרופוליטנו. הקאמבק של ברצלונה עשה עבורה צעד ענק לעבר הזכייה בלה ליגה אחרי ניצחון שדרש הרבה עבודה קשה. היום הזה היה התרחיש האידיאלי לקבוצה”.

כתב הקבוצה פראן מרטינס פירגן לכובשי השערים, ובראשם מרקוס רשפורד שהרשים: “רשפורד ולבנדובסקי קירבו את התואר לקבוצה, כשאנגלי ידע להופיע מתי שהכי היה צריך אותה, בדיוק אחרי הפציעה של ראפיניה. הוא לקח אחריות בסיטואציה קשה ונתן לברצלונה את מה שהיא הייתה צריכה”.

בדרך לאליפות? בארסה במהפך דרמטי על אתלטי

ב’אס’ התלהבו מעוד מותחן בין הקבוצות: “כשאתלטיקו וברצלונה נפגשות, זה אף פעם לא מאכזב. מהות המשחק היא כמה שהוא לא צפוי, וזה לא משנה לאתלטיקו שהיא כבר לא מועמדת לאליפות. ברצלונה הצליחה לנצח, והיא על סף האליפות”.

“הליגה תוכרע על עליונות”, הוסיפו ב’מארקה’, שם כתבו בהחלטיות. “לבנדובסקי הכריע את הליגה, חצי מהאליפות פרקטית כבר שלהם אחרי ניצחון שבו ברצלונה הרגישה בנוח לחלוטין”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */