"הופעה מנצחת של אלופים, צעד ענק אל התואר"

ברצלונה עשתה אמש (שבת) צעד גדול לאליפות בסופו של מותחן מול אתלטיקו מדריד, כשהקטלונים הצליחו לנצל חיסרון מספרי של הקולצ’ונרוס בדרך למהפך ו-1:2 שהגדיל את הפער בפסגה מריאל מדריד לשבע נקודות.

ב’מונדו דפורטיבו’ התלהבו ממשמעות הניצחון: “הופעה מנצחת של אלופים במטרופוליטנו. הקאמבק של ברצלונה עשה עבורה צעד ענק לעבר הזכייה בלה ליגה אחרי ניצחון שדרש הרבה עבודה קשה. היום הזה היה התרחיש האידיאלי לקבוצה”.

כתב הקבוצה פראן מרטינס פירגן לכובשי השערים, ובראשם מרקוס רשפורד שהרשים: “רשפורד ולבנדובסקי קירבו את התואר לקבוצה, כשאנגלי ידע להופיע מתי שהכי היה צריך אותה, בדיוק אחרי הפציעה של ראפיניה. הוא לקח אחריות בסיטואציה קשה ונתן לברצלונה את מה שהיא הייתה צריכה”.

ב’אס’ התלהבו מעוד מותחן בין הקבוצות: “כשאתלטיקו וברצלונה נפגשות, זה אף פעם לא מאכזב. מהות המשחק היא כמה שהוא לא צפוי, וזה לא משנה לאתלטיקו שהיא כבר לא מועמדת לאליפות. ברצלונה הצליחה לנצח, והיא על סף האליפות”.

“הליגה תוכרע על עליונות”, הוסיפו ב’מארקה’, שם כתבו בהחלטיות. “לבנדובסקי הכריע את הליגה, חצי מהאליפות פרקטית כבר שלהם אחרי ניצחון שבו ברצלונה הרגישה בנוח לחלוטין”.