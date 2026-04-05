יום שני, 06.04.2026 שעה 06:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
133-136נאשוויל1
117-146ניו יורק סיטי2
117-126שארלוט3
1110-116אינטר מיאמי4
105-86שיקאגו פייר5
1010-96טורונטו6
1013-96ניו יורק רד בולס7
78-46די.סי. יונייטד8
69-115ניו אינגלנד רבולושן9
615-96סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
411-66אטלנטה יונייטד12
317-76מונטריאול13
323-56אורלנדו סיטי14
011-46פילדלפיה יוניון15
 מערב 
160-146FC לוס אנג'לס1
154-176ונקובר ווייטקאפס2
151-106סן חוזה ארת'קווייקס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
119-146דאלאס6
118-136סן דייגו אפ.סי7
910-136קולורדו ראפידס8
812-66מינסוטה יונייטד9
610-85יוסטון דינמו10
69-76אוסטין11
510-86לוס אנג'לס גלאקסי12
58-56סנט לואיס סיטי13
415-96פורטלנד טימברס14
414-66קנזס סיטי15

לילה ישראלי ב-MLS: בישול לטוקלומטי בשארלוט

החלוץ תרם ל-1:2 מול פילדלפיה, גם עבדה שותף. 0:4 ענק לדאלאס של בנימין מול די סי יונייטד ובריבו, ניצחון חשוב לתורג'מן, פיינגולד וניו אינגלנד

עידן טוקלומטי (רויטרס)
הליגה האמריקאית בכדור, MLS, הפכה לליגה עם לא מעט כדורגלנים ישראלים כשהלילה (בין שבת לראשון) רבים מהם עלו על כר הדשא. כאן ב-ONE נסכם לכם את כל מה שקרה בליל המשחקים מהזווית של הלגיונרים.

עידן טוקלומטי פתח בחוד ההתקפה של שארלוט ובישל לראשונה העונה כשהניח לאשלי ווסטווד את הכדור לשער היתרון מול פילדלפיה, בדרך ל-1:2 בסיום. הוא השלים 90 דקות, וחברו לקבוצה ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-65.

תאי בריבו ודי סי יונייטד קיוו לחזור לצד המנצח, אך ב-68 דקות החלוץ לא הצליח לסייע והם ספגו השפלה גדולה עם 4:0 מול דאלאס ורן בנימין, שנכנס כמחליף בדקה ה-85.

# ניו אינגלנד חזרה לבית וגם לצד המנצח. עם דור תורג’מן ועילי פיינגולד שהשלימו משחק שלם, הקבוצה השיגה 0:3 חשוב מול מונטריאל והמשיכה במאזן היציב: 100% הפסדים בחוץ, 100% ניצחונות בבית, זאת לאחר חמישה מחזורים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */