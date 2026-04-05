לילה ישראלי ב-MLS: בישול לטוקלומטי בשארלוט

הליגה האמריקאית בכדור, MLS, הפכה לליגה עם לא מעט כדורגלנים ישראלים כשהלילה (בין שבת לראשון) רבים מהם עלו על כר הדשא. כאן ב-ONE נסכם לכם את כל מה שקרה בליל המשחקים מהזווית של הלגיונרים.

# עידן טוקלומטי פתח בחוד ההתקפה של שארלוט ובישל לראשונה העונה כשהניח לאשלי ווסטווד את הכדור לשער היתרון מול פילדלפיה, בדרך ל-1:2 בסיום. הוא השלים 90 דקות, וחברו לקבוצה ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-65.

# תאי בריבו ודי סי יונייטד קיוו לחזור לצד המנצח, אך ב-68 דקות החלוץ לא הצליח לסייע והם ספגו השפלה גדולה עם 4:0 מול דאלאס ורן בנימין, שנכנס כמחליף בדקה ה-85.

# ניו אינגלנד חזרה לבית וגם לצד המנצח. עם דור תורג’מן ועילי פיינגולד שהשלימו משחק שלם, הקבוצה השיגה 0:3 חשוב מול מונטריאל והמשיכה במאזן היציב: 100% הפסדים בחוץ, 100% ניצחונות בבית, זאת לאחר חמישה מחזורים.