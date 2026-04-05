רונאלדו ירכוש את הבוגאטי היקרה ביותר בעולם?

העולם האולטרה־יוקרתי של רכבי העל עשוי לעמוד בפני אחת העסקאות המסקרנות ביותר בשנים האחרונות, כאשר דגם Bugatti La Voiture Noire (השחורה של בוגאטי), שנחשב בעבר לרכב היקר בעולם, מוצע כעת למכירה. מדובר ביצירת מופת חד־פעמית של Bugatti, שהוצגה לראשונה בשנת 2019 ועוררה עניין עולמי יוצא דופן.

הרכב נבנה כהומאז’ לדגם ההיסטורי Bugatti Type 57 SC Atlantic, אחד מכלי הרכב הנדירים והיקרים בתולדות התעשייה. הוא מבוסס על פלטפורמת ה־Bugatti Chiron ומצויד במנוע W16 עם ארבעה מגדשי טורבו שמפיק כ־1,500 כוחות סוס, נתון שממקם אותו בצמרת עולם רכבי העל גם כיום.

למרות שמועות רבות לאורך השנים, כריסטיאנו רונאלדו, שמתקרב לשערו ה-1000 בקריירה, מעולם לא היה הבעלים של הרכב, אף ששמו נקשר אליו שוב ושוב. בפועל, מי שרכש את היצירה הנדירה היה פרדיננד פייך, מי שעמד בראש קבוצת פולקסווגן והיה אחד האנשים המשפיעים ביותר בתעשיית הרכב המודרנית (קבוצת פולקסווגן רכשה ב-1998 את הזכויות על מותג בוגאטי).

עד עכשיו היו אלו רק שמועות בהקשרו של רונאלדו (בינה מלאכותית)

כעת, לפי דיווחים באירופה, הרכב נמצא בבעלות יורשו, אנטון פייך, ששוקל למכור אותו. המחיר המקורי עמד על כ־11 מיליון אירו לפני מסים, אך לאחר תוספות שונות הגיע לכ־16.5 מיליון אירו, מה שהפך אותו לאחד הרכבים היקרים שנמכרו אי פעם.

הסיבה למהלך המכירה אינה קשורה דווקא לעולם האספנות, אלא למציאות עסקית מורכבת יותר. אנטון פיך מעורב בפרויקט שאפתני במסגרת Piëch Automotive, סטארט־אפ שמנסה לפתח מכונית ספורט חשמלית כבר קרוב לעשור, אך טרם הצליח להביא מוצר מסחרי לשוק.

לפי ההערכות, הקשיים הכלכליים של החברה דוחפים את פייך לשקול מכירת נכסים יוקרתיים, ובראשם השחורה של בוגאטי, שיכולה להניב סכום משמעותי ואף רווח נאה ביחס למחיר הרכישה המקורי. האופי החד־פעמי של הרכב והמיתוס שנבנה סביבו צפויים להעלות עוד יותר את ערכו בשוק.

פשוט יצירת אומנות (מתוך האתר הרשמי)

במשך השנים נקשר שמו של הרכב לשורה של אספנים ואנשי עסקים מהעשירים בעולם, כולל שמות כמו פלויד מייוות’ר וראלף לורן, אך ללא אישור רשמי. המסתורין הזה רק חיזק את מעמדו כאחת היצירות האייקוניות ביותר של העשור האחרון.

אם העסקה אכן תצא לפועל, היא עשויה לפתוח דלת מעניינת במיוחד עבור רונאלדו, שנחשב לאחד מאספני הרכב הבולטים בעולם. הכוכב הפורטוגלי כבר מחזיק במספר דגמים נדירים של בוגאטי, אך טרם הוסיף לאוסף שלו יצירה ייחודית ברמת נדירות כזו.

בין היתר, ברשותו נמצא גם Bugatti Centodieci, דגם שיוצר בעשרה עותקים בלבד, עם הספק של כ־1,600 כוחות סוס ומחיר של כ־8 מיליון אירו. רכישה של השחורה של בוגאטי תהפוך את האוסף שלו לאחד המרשימים ביותר בעולם הרכב (כידוע, מעבר לבוגאטי צ'נטודיאצ'י ברשותו של רונאלדו גם בוגאטי שירון וכן בוגאטי וירון).

בהיבט הכלכלי, נראה כי לרונאלדו יש את היכולת לבצע מהלך כזה בקלות יחסית. מאז מעברו לליגה הסעודית, הוא מרוויח סכומים שמוערכים בכ־200 מיליון אירו לעונה, נתון שמציב אותו כאחד הספורטאים המרוויחים בעולם ומאפשר לו להמשיך להשקיע בתחביב היוקרתי שלו.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

