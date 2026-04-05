7629-8030ברצלונה1
6928-6430ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5730-5030אתלטיקו מדריד4
4537-4430בטיס5
4437-4430סלטה ויגו6
4145-4630ריאל סוסיאדד7
4131-2730חטאפה8
3837-3630אוסאסונה9
3844-3630אספניול10
3843-3230אתלטיק בילבאו11
3535-2930ראיו וייקאנו12
3545-3430ולנסיה13
3444-3129ג'ירונה14
3243-3230אלאבס15
3148-3630מיורקה16
3150-3730סביליה17
2947-3830אלצ'ה18
2650-3430לבאנטה19
2448-2130אוביידו20

אריק גארסיה: יודעים מה קרה היום אחר הצהריים

שחקן ברצלונה עקץ את ריאל אחרי ה-1:2 על אתלטיקו: "אנחנו מאוד שמחים, היינו צריכים לסבול בשביל הניצחון". וגם: מה אמר פליק על העצבים של לאמין?

אריק גארסיה (IMAGO)
האם מרוץ האליפות בליגה הספרדית נגמר סופית? אחרי המעידה של ריאל מדריד, ברצלונה יצאה אמש (שבת) לאחד ממשחקי העונה שלה וניצחה בצורה דרמטית 1:2 את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו הודות לשער מאוחר של רוברט לבנדובסקי.

אריק גארסיה לא הסתיר את ההתרגשות: "כולנו יודעים מה קרה היום אחר הצהריים. יצאנו ממשחק גביע כאן שהיה אסון והובסנו בו 4:0. ידענו שאם ננצח היום נעשה צעד חשוב מאוד קדימה. אנחנו מאוד שמחים”.

על איך שהתפתחה ההתמודדות: “זה נכון שהם הורידו הילוך אחרי ההרחקה, אבל קשה מאוד לכבוש נגדם שהם הולכים אחורה ואנחנו צריכים לקבל על כך קרדיט. יש שיגידו שהם באו לתת לנו את המשחק, אבל היינו צריכים לסבול בשביל הניצחון”.

בדרך לאליפות? בארסה מגדילה את הפער בפסגה

מאמן הקטלונים, האנזי פליק, היה יותר בנאלי: “שלטנו במשחק והשגנו את שלוש הנקודות, וזה היה הדבר החשוב. לאמין ימאל היה עצבני? הוא חיפש לכבוש ולתת מסירה מכריעה וזה לא קרה, זה נורמלי. זה משחק מאוד אמוציונלי”.

ביטול ההרחקה מעורר המחלוקת של ג’רארד מרטין: “אני לא ראיתי עדיין הילוך חוזר בטלוויזיה, מה שראיתי במגרש הוא שהוא לקח את הכדור ראשון ובשבילי זה לא יכול להיות כרטיס אדום.”.

