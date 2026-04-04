אוגביידה סיכם בהפועל חיפה, מרוץ להכניסו לארץ

הפועל חיפה סיכמה עם דרק אוגביידה על הצטרפותו לקבוצה עד תום העונה, כדי שיחזק את הקו הקדמי במאבקי העלייה. לאדומים מהכרמל אין סנטר בסגל ולכן התקבלה ההחלטה להביא אחד כזה, למרות ששני הזרים של הקבוצה, ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון, מצוינים ונותנים מספרים נהדרים.

העניין הוא, שלא בטוח כלל שאוגביידה יגיע, בשל המגבלה על הכנסת אזרחים זרים והעובדה שהמועד האחרון לרישום זרים חדשים בלאומית הוא ביום חמישי הקרוב.

כמו כן בתוך כך, יש לציין שביום חמישי הקרוב תנחת הטיסה, אותה סגרה מנהלת הליגה להנחתת הזרים של קבוצות ליגת העל, אך זה יהיה מאוחר מדי עבור הפועל חיפה.

המסלול של אוגביידה

הסנטר הניגרי (29, 2.11) שיחק כזכור בעונת 2020/21 בהפועל אילת ובעונת 2024/25 בהפועל ירושלים. בבירה סיפק ממוצעים של 6.9 נקודות ו-3.4 ריבאונדים למשחק. מאז התקופה בירושלים שיחק בטרפאני שארק האיטלקית ובג'י ליג.