יום שני, 06.04.2026 שעה 06:42
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
471871-224524הפועל אילת
441850-216124מכבי רחובות
431895-212424עירוני נהריה
401913-198524הפועל חיפה
392014-220624מכבי אשדוד
351951-200624א.ס. רמה"ש
351846-183822אליצור אשקלון
331939-188223מ.כ. עוטף דרום
332190-212824הפועל מגדל העמק
322005-191924מכבי פ"ת
322064-196924אליצור יבנה
311997-191224מכבי חיפה
311945-181722אליצור שומרון
281954-179022מכבי קריית גת
272003-172222מכבי מעלה אדומים
252110-184323מ.ס צפת

אוגביידה סיכם בהפועל חיפה, מרוץ להכניסו לארץ

הניגרי, אקס הפועל אילת וירושלים, סגר את תנאיו אצל האדומים מהכרמל שהיו חסרים סנטר בסגל עד תום העונה, אלא שלא בטוח כלל שיגיע. הסיבות בפנים

דרק אוגביידה (שאול גרינפלד)
הפועל חיפה סיכמה עם דרק אוגביידה על הצטרפותו לקבוצה עד תום העונה, כדי שיחזק את הקו הקדמי במאבקי העלייה. לאדומים מהכרמל אין סנטר בסגל ולכן התקבלה ההחלטה להביא אחד כזה, למרות ששני הזרים של הקבוצה, ווסלי האריס ואקסבייר ג'ונסון, מצוינים ונותנים מספרים נהדרים. 

העניין הוא, שלא בטוח כלל שאוגביידה יגיע, בשל המגבלה על הכנסת אזרחים זרים והעובדה שהמועד האחרון לרישום זרים חדשים בלאומית הוא ביום חמישי הקרוב.

כמו כן בתוך כך, יש לציין שביום חמישי הקרוב תנחת הטיסה, אותה סגרה מנהלת הליגה להנחתת הזרים של קבוצות ליגת העל, אך זה יהיה מאוחר מדי עבור הפועל חיפה.

המסלול של אוגביידה

הסנטר הניגרי (29, 2.11) שיחק כזכור בעונת 2020/21 בהפועל אילת ובעונת 2024/25 בהפועל ירושלים.  בבירה סיפק ממוצעים של 6.9 נקודות ו-3.4 ריבאונדים למשחק. מאז התקופה בירושלים שיחק בטרפאני שארק האיטלקית ובג'י ליג.

