יום שני, 06.04.2026 שעה 06:02
שונות  >> פודקאסט ריאל מדריד

ריאל מדריד נעצרה, מה זה אומר לגבי ההמשך?

נפילה במיורקה: המומנטום נבלם בהפסד 2:1 ולארבלואה חלק גדול. ההגנה הלא יציבה, המספרים שמציגים חולשה, האם האליפות ברחה ולקראת באיירן. האזינו

|
אלברו ארבלואה (רויטרס)
אלברו ארבלואה (רויטרס)

לפני הפגרה הבינלאומית, אלברו ארבלואה ניצח את הקבוצות של פפ גווארדיולה, ז’וזה מוריניו ודייגו סימאונה וקיבל מחמאות רבות. אלא שדווקא אחרי רצף של חמישה ניצחונות, ריאל מדריד רשמה נפילה במיורקה כשהפסידה 2:1 בליגה הספרדית - ולאיש על הקווים היה חלק גדול בכך שהמומנטום נעצר והבלאנקוס עלולים לצאת מהמרוץ לאליפות ספרד.

האזינו לפודקאסט ריאל מדריד עם אסי ממן, חמי אלמוג ואושרי דודאי שסיכם את ההפסד למיורקה: ההחלטות וניהול המשחק הבעייתי של ארבלואה, במה הוא האשים את השחקנים, החזרה של קיליאן אמבפה, החיסרון שהורגש בהרכב ללא ויניסיוס ופדריקו ואלוורדה שהיו בכושר טוב, הטעויות בהגנה שסובלת מחוסר יציבות והמספרים המראים על חולשה.

דבר אחד בטוח לגבי ריאל מדריד אחרי המשחק הזה - ככה לא נראית קבוצה שרוצה לנצח. האם המשחק הזה מחזיר את הקבוצה אחורה? האם התואר בלה ליגה ברח לה? מה המאמן צריך לעשות אחרת ומה זה אומר לגבי ההמשך? ואיפה הנשיא פלורנטינו פרס בכל הסיפור הזה? וגם: ההכנות למשחק הגדול נגד באיירן מינכן בליגת האלופות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */