ריאל מדריד נעצרה, מה זה אומר לגבי ההמשך?

לפני הפגרה הבינלאומית, אלברו ארבלואה ניצח את הקבוצות של פפ גווארדיולה, ז’וזה מוריניו ודייגו סימאונה וקיבל מחמאות רבות. אלא שדווקא אחרי רצף של חמישה ניצחונות, ריאל מדריד רשמה נפילה במיורקה כשהפסידה 2:1 בליגה הספרדית - ולאיש על הקווים היה חלק גדול בכך שהמומנטום נעצר והבלאנקוס עלולים לצאת מהמרוץ לאליפות ספרד.

האזינו לפודקאסט ריאל מדריד עם אסי ממן, חמי אלמוג ואושרי דודאי שסיכם את ההפסד למיורקה: ההחלטות וניהול המשחק הבעייתי של ארבלואה, במה הוא האשים את השחקנים, החזרה של קיליאן אמבפה, החיסרון שהורגש בהרכב ללא ויניסיוס ופדריקו ואלוורדה שהיו בכושר טוב, הטעויות בהגנה שסובלת מחוסר יציבות והמספרים המראים על חולשה.

דבר אחד בטוח לגבי ריאל מדריד אחרי המשחק הזה - ככה לא נראית קבוצה שרוצה לנצח. האם המשחק הזה מחזיר את הקבוצה אחורה? האם התואר בלה ליגה ברח לה? מה המאמן צריך לעשות אחרת ומה זה אומר לגבי ההמשך? ואיפה הנשיא פלורנטינו פרס בכל הסיפור הזה? וגם: ההכנות למשחק הגדול נגד באיירן מינכן בליגת האלופות.