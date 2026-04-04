ליגה אוסטרית 25-26
73-83שטורם גראץ1
64-53ראפיד וינה2
45-63לאסק3
43-33רד בול זלצבורג4
39-43אוסטריה וינה5
13-13הארטברג6

למקין וטוונטה ניצחו 1:2 את אוסקר גלוך ואייאקס

הבלם וקבוצתו עקפו בטבלה את החבורה מאמסטרדם, הקשר עלה בדקה ה-57. ניצחונות חשובים גם לדסה וחלאילי. הפסדים לשון וייסמן ונאור, תיקו לסטויאנוב

אוסקר גלוך מול סתיו למקין (IMAGO)
אוסקר גלוך מול סתיו למקין (IMAGO)

יום שבת הגיע, הליגות ברחבי אירופה חזרו מפגרת הנבחרות וגם הלגיונרים הישראלים שבו עם הקבוצות שלהם לליגות המקומיות. כאן ב-ONE נסקר את המשחקים של הישראלים מחוץ לארץ.

גוני נאור השלים 78 דקות במדי לאריסה שספגה הפסד משמעותי מול אסטראס. היא הפסידה 3:1 והפער בין השתיים במאבקי הירידה עומד על 3 נקודות בלבד, כשלאריסה מסובכת בתחתית.

שון וייסמן ובלאו וייס לינץ המשיכו בעונה הלא פשוטה במקום האחרון בליגה האוסטרית והפסידו 2:1 לגראצר. הישראלי השלים משחק שלם ולא הצליח לסייע, כשקבוצתו נותרה במרחק 4 נקודות מתחת לקו האדום.

שון וייסמן (IMAGO)

# 33 דקות לאביאל זרגרי בהרמנשטאט, שסיימה עוד משחק לא מוצלח בליגה הרומנית עם הפסד 2:0 לאוצלול שהשאיר אותה מתחת לקו האדום. 

עבדאללה חליחל וגאנגוון מקוריאה הדרומית השיגו ניצחון ראשון לעונה עם 0:3 חד וחלק מול גוונגיו. הישראלי שותף כמחליף ל-15 דקות.

שון וייס פתח בהרכב של ספרטני סלמט המולדובית שסיימה ב-1:1 מול פוליטכניקה קישינב, במסגרת המחזור הרביעי של הפלייאוף התחתון בליגה הראשונה.

# ניקיטה סטויאנוב השלים 90 דקות ב-1:1 של דינמו בוקרשט מול ארג'ש פיטשט, זאת במסגרת המחזור השלישי בפלייאוף העליון של הליגה הרומנית. קבוצתו של הבלם הישראלי טרם השיגה ניצחון בפלייאוף הנוכחי.

# ענאן חלאילי פתח כהרגלו בהרכב של אוניון סן ז’ילואז ורשם משחק מלא בניצחון החשוב 0:1 על סנט טרוידן. הקיצוני הישראלי וקבוצתו שמרו על הפער בפסגה והגדילו אותו לארבע נקודות מקלאב ברוז’, לפחות זמנית.

ענאן חלאילי (IMAGO)

# המחזור ה-29 בליגה ההולנדית הפגיש את אייאקס של אוסקר גלוך עם טוונטה של סתיו למקין, שניצחה 1:2 ועקפה את הקבוצה מאמסטרדם בדרך למקום הרביעי. הבלם השלים 90 דקות, הקשר נכנס בדקה ה-57. שניהם ספגו צהוב.

# אותו מחזור בהולנד האיר פנים גם לאלי דסה וניימיכן, שגברו 0:2 על אקסלסיור רוטרדם. המגן הישראלי שיחק 81 דקות אחרי שפתח ב-11, קבוצתו שמרה על המקום השלישי.

