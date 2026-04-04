למקין וטוונטה ניצחו 1:2 את אוסקר גלוך ואייאקס

יום שבת הגיע, הליגות ברחבי אירופה חזרו מפגרת הנבחרות וגם הלגיונרים הישראלים שבו עם הקבוצות שלהם לליגות המקומיות. כאן ב-ONE נסקר את המשחקים של הישראלים מחוץ לארץ.

# גוני נאור השלים 78 דקות במדי לאריסה שספגה הפסד משמעותי מול אסטראס. היא הפסידה 3:1 והפער בין השתיים במאבקי הירידה עומד על 3 נקודות בלבד, כשלאריסה מסובכת בתחתית.

# שון וייסמן ובלאו וייס לינץ המשיכו בעונה הלא פשוטה במקום האחרון בליגה האוסטרית והפסידו 2:1 לגראצר. הישראלי השלים משחק שלם ולא הצליח לסייע, כשקבוצתו נותרה במרחק 4 נקודות מתחת לקו האדום.

# 33 דקות לאביאל זרגרי בהרמנשטאט, שסיימה עוד משחק לא מוצלח בליגה הרומנית עם הפסד 2:0 לאוצלול שהשאיר אותה מתחת לקו האדום.

# עבדאללה חליחל וגאנגוון מקוריאה הדרומית השיגו ניצחון ראשון לעונה עם 0:3 חד וחלק מול גוונגיו. הישראלי שותף כמחליף ל-15 דקות.

# שון וייס פתח בהרכב של ספרטני סלמט המולדובית שסיימה ב-1:1 מול פוליטכניקה קישינב, במסגרת המחזור הרביעי של הפלייאוף התחתון בליגה הראשונה.

# ניקיטה סטויאנוב השלים 90 דקות ב-1:1 של דינמו בוקרשט מול ארג'ש פיטשט, זאת במסגרת המחזור השלישי בפלייאוף העליון של הליגה הרומנית. קבוצתו של הבלם הישראלי טרם השיגה ניצחון בפלייאוף הנוכחי.

# ענאן חלאילי פתח כהרגלו בהרכב של אוניון סן ז’ילואז ורשם משחק מלא בניצחון החשוב 0:1 על סנט טרוידן. הקיצוני הישראלי וקבוצתו שמרו על הפער בפסגה והגדילו אותו לארבע נקודות מקלאב ברוז’, לפחות זמנית.

# המחזור ה-29 בליגה ההולנדית הפגיש את אייאקס של אוסקר גלוך עם טוונטה של סתיו למקין, שניצחה 1:2 ועקפה את הקבוצה מאמסטרדם בדרך למקום הרביעי. הבלם השלים 90 דקות, הקשר נכנס בדקה ה-57. שניהם ספגו צהוב.

# אותו מחזור בהולנד האיר פנים גם לאלי דסה וניימיכן, שגברו 0:2 על אקסלסיור רוטרדם. המגן הישראלי שיחק 81 דקות אחרי שפתח ב-11, קבוצתו שמרה על המקום השלישי.