מהפך מטורף לבאיירן מינכן, שניצחה את פרייבורג

אחרי פגרת נבחרות, והרבה זמן שלא, סוף סוף אפשר להגיד – יש לנו שבת עמוסה בכדורגל מכל כיוון, וכמו בכל רחבי אירופה, גם הליגה הגרמנית נכנסה לישורת האחרונה עם המחזור ה-28, כשבמוקד, באיירן מינכן ניצחה 2:3 מטורף את פרייבורג. במקביל, באייר לברקוזן ניצחה 3:6 את וולפסבורג, לייפציג 1:2 את ורדר ברמן, כשעוד שלושה משחקים התרחשו. מאוחר יותר, דורטמונד ניצחה 0:2 את שטוטגרט

פרייבורג – באיירן מינכן 3:2

הפעם האחרונה שהבווארים הפסידו בליגה הייתה לפני יותר מחודשיים, ומאז הם נראו כאחת הקבוצות, אם לא ה-קבוצה הטובה ביותר באירופה, היום הם היו קרובים לאבד את כל הנקודות לראשונה מאז, רק שהם הצליחו לחזור ממש בדקות האחרונות מצמד גדול של המגן השמאלי, תום בישוף, כשלנארט קארל נתן להם את הניצחון בתוספת של התוספת.

שטוטגרט – דורטמונד 2:0

באחד ממשחקי העונה בגרמניה, בין השנייה לשלישית, לא קיבלנו התמודדות שעלתה לרמה גבוהה, ואפילו ההפך מכך. מי שהייתה מסוכנת וקרובה יותר לכבוש הייתה דווקא המארחת, כשהחניכים של ניקו קובאץ’ בקושי הצליחו לבעוט לשער, אך בכל זאת, הם הצליחו לנצח באופן הכי דרמטי שיש משערים של קארים אדיימי בדקה ה-94 ועוד אחד של ג’וליאן ברנדט בדקה ה-96.

באייר לברקוזן – וולפסבורג 3:6

המשחק המשוגע מהמחזור בגרמניה, ואולי מכל היום הזה הגיע מכאן. האורחת כבר הצליחה להוביל 0:2 ו-1:3, אך המארחים גילו אופי אדיר בביתם והצליחו להפוך את התוצאה בדרך לניצחון חשוב מאוד במאבק שלהם על מקום באירופה בעונה הבאה.

ורדר ברמן – לייפציג 2:1

כאן היה לנו מאבק בין שתי קבוצות בפוזיציות שונות לחלוטין, כשהאחת רוצה מקום בליגת האלופות בעונה הבאה והשנייה רק להינצל מירידת ליגה. לא קיבלנו הפתעה, והאורחת הצליחה לחזור עם 3 הנקודות הביתה הודות לשערים של אנטוניו נוסה ורומלו. סלים מוסא רק צימק מנגד.

תוצאות נוספות

המבורג – אוגסבורג 1:1

הופנהיים – מיינץ 2:1

ברוסיה מנשנגלדבאך – היידנהיים 2:2