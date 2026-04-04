יום שני, 06.04.2026 שעה 07:08
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7327-10028באיירן מינכן1
6428-6028בורוסיה דורטמונד2
5336-5528לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5041-5528הופנהיים5
4939-5828באייר לברקוזן6
3953-5228איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3247-3228אוניון ברלין10
3251-3428אוגסבורג11
3141-3228המבורג12
3048-3528בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2545-2528סט. פאולי16
2163-3828וולפסבורג17
1663-2928היידנהיים18

מהפך מטורף לבאיירן מינכן, שניצחה את פרייבורג

הבווארים היו בדרך הבטוחה להפסיד, אך שלושה שערים מאוחרים נתנו להם 2:3 ענק בתוספת הזמן, רגע לפני שהם יוצאים לברנבאו. 0:2 לדורטמונד על שטוטגרט

לנארט קארל בטירוף (IMAGO)
לנארט קארל בטירוף (IMAGO)

אחרי פגרת נבחרות, והרבה זמן שלא, סוף סוף אפשר להגיד – יש לנו שבת עמוסה בכדורגל מכל כיוון, וכמו בכל רחבי אירופה, גם הליגה הגרמנית נכנסה לישורת האחרונה עם המחזור ה-28, כשבמוקד, באיירן מינכן ניצחה 2:3 מטורף את פרייבורג. במקביל, באייר לברקוזן ניצחה 3:6 את וולפסבורג, לייפציג 1:2 את ורדר ברמן, כשעוד שלושה משחקים התרחשו. מאוחר יותר, דורטמונד ניצחה 0:2 את שטוטגרט

פרייבורג – באיירן מינכן 3:2

הפעם האחרונה שהבווארים הפסידו בליגה הייתה לפני יותר מחודשיים, ומאז הם נראו כאחת הקבוצות, אם לא ה-קבוצה הטובה ביותר באירופה, היום הם היו קרובים לאבד את כל הנקודות לראשונה מאז, רק שהם הצליחו לחזור ממש בדקות האחרונות מצמד גדול של המגן השמאלי, תום בישוף, כשלנארט קארל נתן להם את הניצחון בתוספת של התוספת.

שטוטגרט – דורטמונד 2:0

באחד ממשחקי העונה בגרמניה, בין השנייה לשלישית, לא קיבלנו התמודדות שעלתה לרמה גבוהה, ואפילו ההפך מכך. מי שהייתה מסוכנת וקרובה יותר לכבוש הייתה דווקא המארחת, כשהחניכים של ניקו קובאץ’ בקושי הצליחו לבעוט לשער, אך בכל זאת, הם הצליחו לנצח באופן הכי דרמטי שיש משערים של קארים אדיימי בדקה ה-94 ועוד אחד של ג’וליאן ברנדט בדקה ה-96.

באייר לברקוזן – וולפסבורג 3:6

המשחק המשוגע מהמחזור בגרמניה, ואולי מכל היום הזה הגיע מכאן. האורחת כבר הצליחה להוביל 0:2 ו-1:3, אך המארחים גילו אופי אדיר בביתם והצליחו להפוך את התוצאה בדרך לניצחון חשוב מאוד במאבק שלהם על מקום באירופה בעונה הבאה.

ורדר ברמן – לייפציג 2:1

כאן היה לנו מאבק בין שתי קבוצות בפוזיציות שונות לחלוטין, כשהאחת רוצה מקום בליגת האלופות בעונה הבאה והשנייה רק להינצל מירידת ליגה. לא קיבלנו הפתעה, והאורחת הצליחה לחזור עם 3 הנקודות הביתה הודות לשערים של אנטוניו נוסה ורומלו. סלים מוסא רק צימק מנגד.

תוצאות נוספות

המבורג – אוגסבורג 1:1

הופנהיים – מיינץ 2:1

ברוסיה מנשנגלדבאך – היידנהיים 2:2

