יום שני, 06.04.2026 שעה 06:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

העמק בשיחות עם צ'יילדס, ווילר בדרך החוצה

לאחר ש-3 זרים הודיעו שישובו, הפורוורד מסרב לחזור לישראל, שחקן הפנים גם שוקל את חזרתו ובקבוצה מנסים לשכנעו. המועדון הצפוני כבר מחפש תחליפים

|
אדוארדס ואלייז'ה צ'יילדס חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)
ליגת ווינר סל עומדת לחזור לפעילות, וקבוצות הליגה מתחילות להכין את הסגל ולהבין מי מהזרים עתיד לשוב לארץ ולמי צריך לחפש מחליף. אחד מהמועדונים שנמצאים בפלונטר עם השחקנים הזרים הוא המועדון הצפוני: הפועל העמק.

בהפועל העמק כבר הודיעו כי קיילר אדוארדס, קמרון הנרי וניק אונגנדה יחזרו לישראל לחידוש ליגת העל. אך בגזרת הזרים הנוספים, ארון מילר ואלייזה צ’יילדס, המצב נראה פחות מבטיח. 

הפורוורד ארון ווילר מסרב לחזור לישראל ובקבוצה כבר החלו לחפש מחליפים. גם הפאוור פורוורד/סנטר, אלייז'ה צ'יילדס חושש כרגע לחזור ובקבוצה מקיימים איתו שיחות ומנסים לשכנעו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */