עשתה את המוטל עליה: פיורנטינה גברה על ורונה

לאחר כמעט שבועיים של פגרה, הליגה האיטלקית חזרה היום (שבת) לפעילות כשפיורנטינה, ללא מנור סולומון הפצוע, גברה 0:1 על ורונה והשיגה נקודות יקרות במאבקי התחתית. במשחקים נוספים, ססואולו גברה 1:2 על קליארי וסיבכה אותה בטבלה ולאציו נפרדה ב-1:1 עם פארמה.

ורונה – פיורנטינה 1:0

קבוצתו של מנור סולומון הגיעה מעודדת לאחר ההפסד של קליארי, וידעה שניצחון יעלה אותה עד למקום ה-15 בטבלה. הוויולה הצליחו לנצח בחוץ את קבוצת התחתית ללא הישראלי בזכות שער של ניקולו פאגיולי בדקה ה-82. תומאס סוסלוב ואלברט גודמנסון הורחקו בשני הצדדים בדקה ה-86.

עם סיום לוהט: פיורנטינה גוברת על ורונה

ססואולו – קליארי 1:2

פיורנטינה ולצ’ה יכולות לחייך. היריבה של סולומון וגאנדלמן במאבק הירידה כבר הייתה ביתרון משער בפנדל של סבסטיאנו אספוסיטו בדקה ה-30, אך יוליסס גארסיה איזן בדקה ה-50 ואנדראה פינאמונטי השלים מהפך בדקה ה-78 בדרך לניצחון. קליארי עם 30 נקודות ומסובכת בתחתית, ססואולו במקום ה-10 ומעשית סיימה את העונה ללא סיכוי ממשי לירידה או העפלה לאירופה.

מטפסת: ססואולו הופכת על קליארי 1:2

לאציו – פארמה 1:1

במשחק בין שתי קבוצות מרכז טבלה, האורחת עלתה על הלוח ראשונה כשאנריקו דל פראטו כבש בדקה ה-15. בדקה ה-77 המארחת הצליחה לאזן כשטיג׳אני נוסלין מצא את הרשת וחתם את תוצאת הסיום.