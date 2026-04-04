ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6530-4731נאפולי2
6324-4731מילאן3
5822-5331קומו4
5729-5431יובנטוס5
5428-4231רומא6
5327-4431אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
4042-3531אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3344-3631גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2746-2631קרמונזה17
2743-2131לצ'ה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

עשתה את המוטל עליה: פיורנטינה גברה על ורונה

קבוצתו של סולומון רשמה 0:1 יקר והצליחה לעלות למקום ה-15, 5 נקודות מהקו האדום. קליארי הפסידה 2:1 לססואולו והסתבכה, 1:1 בין לאציו לפארמה. צפו

שחקני פיורנטינה חוגגים (IMAGO)
שחקני פיורנטינה חוגגים (IMAGO)

לאחר כמעט שבועיים של פגרה, הליגה האיטלקית חזרה היום (שבת) לפעילות כשפיורנטינה, ללא מנור סולומון הפצוע, גברה 0:1 על ורונה והשיגה נקודות יקרות במאבקי התחתית. במשחקים נוספים, ססואולו גברה 1:2 על קליארי וסיבכה אותה בטבלה ולאציו נפרדה ב-1:1 עם פארמה.

ורונה – פיורנטינה 1:0

קבוצתו של מנור סולומון הגיעה מעודדת לאחר ההפסד של קליארי, וידעה שניצחון יעלה אותה עד למקום ה-15 בטבלה. הוויולה הצליחו לנצח בחוץ את קבוצת התחתית ללא הישראלי בזכות שער של ניקולו פאגיולי בדקה ה-82. תומאס סוסלוב ואלברט גודמנסון הורחקו בשני הצדדים בדקה ה-86.

עם סיום לוהט: פיורנטינה גוברת על ורונה

ססואולו – קליארי 1:2

פיורנטינה ולצ’ה יכולות לחייך. היריבה של סולומון וגאנדלמן במאבק הירידה כבר הייתה ביתרון משער בפנדל של סבסטיאנו אספוסיטו בדקה ה-30, אך יוליסס גארסיה איזן בדקה ה-50 ואנדראה פינאמונטי השלים מהפך בדקה ה-78 בדרך לניצחון. קליארי עם 30 נקודות ומסובכת בתחתית, ססואולו במקום ה-10 ומעשית סיימה את העונה ללא סיכוי ממשי לירידה או העפלה לאירופה.

מטפסת: ססואולו הופכת על קליארי 1:2

לאציו – פארמה 1:1

במשחק בין שתי קבוצות מרכז טבלה, האורחת עלתה על הלוח ראשונה כשאנריקו דל פראטו כבש בדקה ה-15. בדקה ה-77 המארחת הצליחה לאזן כשטיג׳אני נוסלין מצא את הרשת וחתם את תוצאת הסיום.

לאציו מחלצת נקודה נגד פארמה
