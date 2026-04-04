הרצליה הודיעה: היידגר הושאל לספרד עקב המצב

היה ברור שהמלחמה בישראל תשפיע על הקבוצות הישראליות ושיהיו שחקנים שלא בטוח יחזרו, כאשר היום (שבת) בני הרצליה הודיעה על מכה לא קלה עבור יהוא אורלנד להמשך העונה, כאשר אחד מכוכבי הקבוצה מקס היידגר הושאל עד לסיום העונה לקבוצה אחרת.

הרצליה הודיעה רשמית: “בעקבות המצב ולבקשתו, שחקן הקבוצה, מקס היידגר, יושאל עד לסיום העונה לבורגוס הספרדית. במסגרת הסיכום על השאלתו, הצדדים מימשו את אופציית הארכת ההסכם לעונת 2026/27”.

יו״ר הקבוצה, אלדד אקוניס: “מאוד רצינו שמקס יחזור עוד העונה. הוא היה אחד השחקנים הטובים בליגה ויש לו חלק גדול בהצלחה שלנו. יחד עם זאת, המצב הקיים לא פשוט. מקס בחר הקיץ בהחלטה אמיצה לחזור לשחק כדורסל ולהתחייב לבני הרצליה, להשתלב בלימודים בעיר והתחבר מאד למקום מחדש. בימים האחרונים הופעלו עליו לחצים משפחתיים, לצד הצעות רבות של קבוצות באירופה”.

יהוא אורלנד (רדאד ג'בארה)

עוד מאקוניס: “מקס רק רצה לחזור לשחק כבר כדורסל וביקש שנשקול להשאיל אותו עד לסוף העונה לקבוצה אחרת בשביל שיוכל לעשות זאת, והביע רצון לשוב ולשחק במועדון. נאחל למקס הצלחה בבורגוס, אנחנו מקווים שיצליח לעזור להם ולשמור על הרמה הגבוה שהציג העונה, ואנחנו מרוכזים עכשיו בהשלמת הסגל לעונה הנוכחית כדי שנופיע בצורה הטובה ביותר שאפשר, כי עוד יש לנו מטרות לעמוד בהן”.

היידגר: “הרצליה זה מקום יקר לליבי, מחובר לאנשים”

מקס היידגר: “אני מודה לבני הרצליה שאפשרו לי לסיים את העונה במקום אחר ולהשאיל אותי. בני הרצליה זה מועדון הבית שלי, מקום שיקר לליבי ואני מאוד מחובר לאנשים בו, לקהילה ולקהל. הכדורסל היה חסר לי מאוד בחודש האחרון, הרגשתי בסיטואציה הנוכחית שיהיה לי קשה להמשיך לשבת בבית ולחזור בצורה טובה בשלב מאוחר יותר והיה לי מאד חשוב לחזור כבר למגרשים. אני מקווה לפגוש את כולם שוב בקרוב ומאחל לקבוצה הצלחה גדולה בהמשך העונה הנוכחית”.