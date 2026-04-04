תמר שטיינברג זכתה בזהב בתחרות גביע הנסיכה

תמר שטיינברג זכתה היום (שבת) במדליית הזהב בתחרות גביע הנסיכה בשייט שהתקיימה בפלמה דה מיורקה, ספרד. לאחר שסיימה את השיוטים הסדירים ראשונה והבטיחה את מקומה בגמר, גולשת הרוח הישראלית סיימה על הפודיום.

שטיינברג הצעירה המתינה לשלב הגמר, אליו העפילו עוד שלוש גולשות רוח. מבין כולן, שטיינברג סיימה במקום הראשון והבטיחה זכייה במדליית זהב אחרי תחרות מושלמת שהסתיימה עם מדליה נוספת בתחרות יוקרתית.

תחרות הגברים

אצל הגברים, בשלב רבע גמר הופיעו שני ישראלים. יואב כהן סיים ראשון ועלה לחצי הגמר, בעוד שתום ראובני סיים שלישי ולא העפיל לשלב הבא כך שסיים במקום השמיני את התחרות.

תום ראובני (גל פרידמן)

בחצי הגמר, יואב כהן פסל וקיבל עונש של 5 שניות, כך שסיים במקום השלישי את חצי הגמר ולא הצליח להיות בין שני הראשונים שעלו לגמר. כהן סיים חמישי את גביע הנסיכה.