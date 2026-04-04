ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

הולאנד בהרכב של סיטי, סלאח פותח בליברפול

רבע גמר הגביע האנגלי ב-14:45 מרגיש כמו גמר. התכולים והאדומים נלחמים כדי להציל את העונה, גם ברנרדו וסמניו עולים אצל פפ, וירץ ואקיטיקה מנגד

הולאנד ו-ואן דייק (IMAGO)
הולאנד ו-ואן דייק (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי וליברפול תיפגשנה היום (שבת, 14:45) במסגרת רבע גמר הגביע האנגלי, במשחק שמקבל משמעות מיוחדת גם בשל העובדה שמדובר באחד השלבים האחרונים של מוחמד סלאח במדי ליברפול. המפגש בין שתי הענקיות מגיע בעיתוי קריטי עבור שתיהן, כאשר כל אחת מחפשת להציל את העונה דרך הגביע.

הרכב מנצ'סטר סיטי: ג'יימס טראפורד, מתאוס נונייס, עבדוקודיר חוסאנוב, מארק גואהי, ניקו אוריילי, רודרי, ברנרדו סילבה, ריאן שרקי, אנטואן סמניו, ג'רמי דוקו וארלינג הולאנד.

הרכב ליברפול: גיורגי ממראדשווילי, ג'ו גומז, איברהימה קונאטה, וירג'יל ואן דייק, מילוש קרקז, ראיין חראבנברך, קרטיס ג'ונס, דומינוק סובוסלאי, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה.

נלחמות כדי להציל את העונה

מנצ'סטר סיטי מגיעה לאחר תנודות חדות בעונה. אחרי הדחה מליגת האלופות מול ריאל מדריד ופער של תשע נקודות מארסנל בליגה, הקבוצה של פפ גווארדיולה הצליחה להתאושש עם ניצחון 0:2 על התותחנים בגמר גביע הליגה. כעת היא מכוונת לחצי גמר גביע שמיני ברציפות, כאשר היא מגיעה עם רצף מרשים של 18 משחקי בית ללא הפסד בכל המסגרות המקומיות (15 ניצחונות ו-3 תיקו), וגם עם 17 ניצחונות רצופים בגביע האנגלי באיתיחאד.

שחקני מנצ׳סטר סיטי (רויטרס)

ליברפול מנגד נמצאת בעונה מורכבת, כאשר ההפסד 2:1 לברייטון לפני הפגרה פגע עוד יותר בסיכוייה לסיים בטופ 4. הקבוצה של ארנה סלוט מנסה לייצר מומנטום לפני רבע גמר ליגת האלופות מול פאריס סן ז'רמן, אך הנתונים לא מעודדים, שלושת המסעות האחרונים שלה בגביע הסתיימו בהדחות חוץ. מצד שני, היא מציגה התקפה מסוכנת במיוחד, עם לפחות שלושה שערים בשבעה מתוך שמונת משחקי הגביע שלה, כולל ניצחון 1:3 על וולבס בסיבוב הקודם.

במאזן המפגשים הישירים, סיטי כבר השלימה דאבל על ליברפול בליגה העונה, אך לא ניצחה שלושה משחקים רצופים מולה מאז 1947. מבחינה סטטיסטית, ארבעה מחמשת משחקי סיטי האחרונים היו בשוויון בהפסקה, וחמישה מתוך ששת משחקי הבית האחרונים שלה הסתיימו עם יותר מ-2.5 שערים. מנגד, בחמישה משבעת משחקיה האחרונים של ליברפול שתי הקבוצות כבשו, ורק שניים מתוך 13 משחקי החוץ האחרונים שלה הוכרעו בהפרש של יותר משני שערים.

מי שעומד במוקד הוא כמובן מוחמד סלאח, עם 21 מעורבויות בשערים מול סיטי (13 שערים ו-8 בישולים), כאשר שלושה מארבעת שעריו האחרונים נגדם נכבשו באיתיחאד. כל הנתונים מצביעים על קרב פתוח ומרתק בין שתי קבוצות שמכירות זו את זו היטב.

