ענת ליליאור העפילה לסיבוב השני בליגת ה-WSL

היסטוריה בספורט הישראלי. ענת ליליאור התחרתה לראשונה בליגת ה-WSL בגלישת גלים, בחוף בלס, בעיר ויקטוריה שבאוסטרליה, וניצחה הלילה (בין שישי לשבת) בסשן הראשון.

ענת ליליאור בת ה-25, שהתחרתה פעמיים במשחקים האולימפיים, העפילה לסבב המקצועני היוקרתי ביותר בגלישת גלים. בתחרות הראשונה באוסטרליה, היא נכנסה למים וניצחה את ואנה פיירו הצרפתיה, לאחר שהישראלית קיבלה 13.83 נקודות בעוד שיריבתה צברה 13.50 נקודות. באחד מהגלים ליליאור קיבלה ציון גבוה של 8.33.

בעקבות זאת, ענת ליליאור העפילה לסיבוב השני, שם תתמודד מול בטילו סאקורה ג'ונסון, הגולשת מהוואי. בגלל מזג האוויר אין גלים באתר התחרות ולכן הסיבוב השני מתעכב מעט.

ענת ליליאור (רויטרס)

זו הייתה הופעה ראשונה והיסטורית של גולשת הגלים הישראלית. ליליאור הפכה לישראלית הראשונה שמתחרה בסבב ה-WSL בגלישת גלים וכמובן גם לראשונה שמנצחת בו.