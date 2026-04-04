06.04.2026
ספורט אחר  >> גלישת רוח

ענת ליליאור העפילה לסיבוב השני בליגת ה-WSL

היסטוריה: הגולשת התחרתה בפעם הראשונה בסבב המקצועני היוקרתי ביותר וניצחה את פיירו עם 13.83 נקודות. כל ההופעות של הישראלית ב-WSL - חי ב-ONE

|
ענת ליליאור (ISA, פבלו חימנס)
היסטוריה בספורט הישראלי. ענת ליליאור התחרתה לראשונה בליגת ה-WSL בגלישת גלים, בחוף בלס, בעיר ויקטוריה שבאוסטרליה, וניצחה הלילה (בין שישי לשבת) בסשן הראשון.

ענת ליליאור בת ה-25, שהתחרתה פעמיים במשחקים האולימפיים, העפילה לסבב המקצועני היוקרתי ביותר בגלישת גלים. בתחרות הראשונה באוסטרליה, היא נכנסה למים וניצחה את ואנה פיירו הצרפתיה, לאחר שהישראלית קיבלה 13.83 נקודות בעוד שיריבתה צברה 13.50 נקודות. באחד מהגלים ליליאור קיבלה ציון גבוה של 8.33.

בעקבות זאת, ענת ליליאור העפילה לסיבוב השני, שם תתמודד מול בטילו סאקורה ג'ונסון, הגולשת מהוואי. בגלל מזג האוויר אין גלים באתר התחרות ולכן הסיבוב השני מתעכב מעט.

שידורים ישירים בערוץ ONE

זו הייתה הופעה ראשונה והיסטורית של גולשת הגלים הישראלית. ליליאור הפכה לישראלית הראשונה שמתחרה בסבב ה-WSL בגלישת גלים וכמובן גם לראשונה שמנצחת בו. כל ההופעות של ליליאור ב-WSL בשידור חי בערוץ ONE.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */