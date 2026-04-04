יום שני, 06.04.2026 שעה 07:08
ליגה גרמנית 25-26
7327-10028באיירן מינכן1
6428-6028בורוסיה דורטמונד2
5336-5528לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5041-5528הופנהיים5
4939-5828באייר לברקוזן6
3953-5228איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3247-3228אוניון ברלין10
3251-3428אוגסבורג11
3141-3228המבורג12
3048-3528בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2545-2528סט. פאולי16
2163-3828וולפסבורג17
1663-2928היידנהיים18

קיין, נוייר ונועה קירל: דניאל פרץ נפתח בראיון

לפני המשחק מול ארסנל ברבע גמר הגביע ב-22:00, הישראלי נזכר באימונים עם החלוץ האנגלי, במפגש הראשון עם השוער האגדי ומה הוביל אותו לקשר עם הזמרת

דניאל פרץ והארי קיין (IMAGO)
דניאל פרץ מגיע לאחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו, כאשר הערב (שבת, 22:00) סאות'המפטון תפגוש את ארסנל ברבע גמר הגביע האנגלי, כשהשוער הישראלי נמצא במרכז הבמה. פרץ, שמושאל מבאיירן מינכן, הפך לאחד הגורמים המרכזיים ברצף המרשים של 14 משחקים ללא הפסד של קבוצתו, והוא מגיע למפגש עם הרבה ביטחון ואמונה.

לקראת המשחק, פרץ לא הסתיר את ההתרגשות: "זה אחד המשחקים הגדולים ששיחקתי. אם ננצח, נגיע לוומבלי. אנחנו מכבדים אותם, אבל אנחנו לא מפחדים". השוער יודע היטב את גודל המעמד, אך גם מבין את ההזדמנות האדירה שניצבת בפניו ובפני קבוצתו להמשיך את המסע בגביע.

במקביל, פרץ שיתף גם על הצד האישי המורכב בתקופה האחרונה, כאשר משפחתו נמצאת בישראל: "יש אזעקות והם צריכים לרוץ למקלטים. זה לא קל, אבל הם נותנים לי כוח". למרות המרחק והקושי, הוא מדגיש כי הכדורגל מאפשר לו להתמקד ולהמשיך קדימה.

“חייבים להיות מושלמים כדי לעצור את קיין”

השוער גם דיבר על התקופה בבאיירן מינכן ועל ההשפעה של אחד השוערים הגדולים בעולם: "הדוגמה הגדולה ביותר עבורי הייתה מנואל נוייר. צפיתי בכל הצלה שלו, ואז פתאום התאמנתי איתו יום יום והוא גם הפך לחבר". על המפגש הראשון ביניהם, אמר: "האם שמרתי על קור רוח? הזעתי בכל הגוף, הייתי כל כך לחוץ ולא הצלחתי לדבר. אני זוכר את הרגע הזה... היו לי צמרמורות, הכל. זה היה רגע בלתי נשכח עבורי".

פרץ גם זוקף לזכותו של קפטן נבחרת אנגליה הארי קיין את השיפור במשחק שלו במינכן. הוא אמר: "האיכות שלו בלתי נתפסת. עבורי כשוער זה היה מדהים להשתפר. אתה צריך מיקום מושלם, תזמון מושלם, דחיפה מושלמת ומתיחה מושלמת. אתה צריך לעשות הכל בצורה מושלמת כדי לעצור את הכדור שלו, ולפעמים גם זה לא מספיק. כשאתה מתמודד מולו כל יום, אתה פשוט משתפר. זה כמו טניס, כשאתה משחק מול שחקן טוב יותר, אתה משתפר בעצמך".

מעבר לדשא, סיפור חייו של פרץ משך תשומת לב רבה, בעיקר בזכות הקשר עם הזמרת נועה קירל, אותה הכיר לאחר הופעתה באירוויזיון. השוער סיפר: "כשצפיתי באירוויזיון אמרתי: 'וואו, אני רוצה שהיא תהיה אשתי'. היא האישה הכי יפה בעולם ואני חושב שהיא האדם המפורסם בישראל". השניים אכן נפגשו זמן קצר לאחר מכן, והקשר ביניהם הוביל לחתונה בנובמבר האחרון.

כעת, כשהוא בשיאו המקצועי ובביטחון גבוה, פרץ ניצב בפני הזדמנות להוכיח את עצמו על הבמה הגדולה ביותר. עם כרטיס לחצי הגמר בוומבלי על הפרק, סאות'המפטון תנסה להפתיע, ופרץ, כך נראה, מוכן לרגע הגדול.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
