ב-NBA פתחו בחקירה לגבי ההשבתה של יאניס

המשבר במילווקי הולך ומעמיק, והמצב סביב יאניס אנטטוקומפו הפך לאחד הסיפורים הדרמטיים ביותר ב-NBA. מה שהיה אמור להיות המשך טבעי לעידן של אחד השחקנים הגדולים בתולדות המועדון, זה שהוביל את הקבוצה לאליפות ב-2021 אחרי 50 שנה, הפך למציאות מורכבת, עם כישלונות מקצועיים, בעיות פיזיות ומערכת יחסים מתוחה בין הכוכב למועדון.

הבאקס לא הגיעו לגמר המזרח מאז אותה זכייה, וכעת הם עומדים בפני עונה ראשונה ללא פלייאוף מאז 2016. המהלכים שביצעה הקבוצה בשנים האחרונות, כולל עזיבתו של דמיאן לילארד, סגרו בהדרגה את חלון ההזדמנויות. המועדון ניסה להישאר תחרותי בכל מחיר סביב יאניס, אך שילם על כך במחירים כבדים: חוזים בעייתיים, מצב פיננסי רעוע ובחירות דראפט שנשלחו לקבוצות אחרות. גם מצבו הבריאותי של הכוכב לא עזר, עם שורת פציעות משמעותיות, כולל בעיות בפלייאוף ובעונה הנוכחית. למרות ההיגיון שלא לוותר על שחקן ברמתו, האפשרות לפרידה החלה לרחף מעל המועדון יותר ויותר.

הקיץ הקרוב צפוי להיות קריטי. יאניס יכול לחתום על הארכת חוזה של 275 מיליון דולר ל-4 שנים, אך אם לא יתחייב לכך, במועדון כבר שוקלים טרייד. היו גישושים עם הניקס בעבר, וגם בפברואר האחרון לא מעט קבוצות הביעו עניין, אך לא נרשמה התקדמות ממשית. במקביל, אנטטוקומפו עצמו משדר מסרים מורכבים, לא חד משמעיים, שמעמיקים את חוסר הוודאות סביב עתידו.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

“כשאומרים לי לא לשחק זה כמו סטירה”

המצב התפוצץ לחלוטין בשבועות האחרונים. יאניס, ששיחק רק 36 משחקים העונה, הכמות הנמוכה ביותר בקריירה שלו, נעדר כבר 10 משחקים מאז 15 במרץ בשל פציעה בברך. למרות זאת, הוא טוען שהוא כשיר: "אני מוכן לחזור, אני יכול לשחק, אבל אני לא על המגרש. הייתי יכול לשחק היום". הוא אף החריף את הטון: "כשאומרים לי לא לשחק ולא להתחרות, זה כמו סטירה בפנים. אני לא יודע לאן הקשר הזה הולך".

לדבריו, אין תיאום בין הצדדים: "אנחנו לא באותו עמוד עכשיו. זה מרגיש כאילו הם הרימו דגל לבן. אני מצטער, אבל זה לא מי שאני". הוא הוסיף גם ביקורת על חוסר התקשורת: "דיברתי עם המאמן והמנהל המקצועי ואמרתי שאני רוצה לשחק. מאז אף אחד לא דיבר איתי ולא הסביר לי שום דבר". ובאמירה חריגה במיוחד: "לא ראיתי שחקן ברמה שלי צריך לצאת לתקשורת ולהגיד שהוא רוצה לשחק". עם זאת, הוא השאיר פתח לפתרון: "אנחנו צריכים ללכת לטיפול זוגי. לשבת, לדבר, למצוא פתרון יחד".

העימות הזה הוביל להתערבות רשמית של הליגה. ה-NBA פתחה בחקירה סביב ניהול המנוחות והכשירות של יאניס, במסגרת מדיניות השתתפות השחקנים, לאחר שזיהתה פערים בין גרסת המועדון, שטוען שהשחקן לא כשיר, לבין גרסתו של יאניס, שטוען אחרת. במקביל, המאמן דוק ריברס ניסה להרגיע את הרוחות אך הודה במורכבות: "זה עניין של אנשים בוגרים, וצריך לנהל אותו ככה. אני באמצע ולא יכול לעשות הרבה".

הוא הוסיף: "יש שני צדדים לסיפור, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי", ולסיכום אמר: "כולם אנשים טובים, אבל צריך לגרום לכולם להיות באותו עמוד". בינתיים, הבאקס נמצאים במאזן 30-47 אחרי הפסד כואב לבוסטון, מחוץ לתמונת הפלייאוף ועם עתיד לא ברור, כשנדמה שהקיץ הקרוב יקבע האם יאניס יישאר או שהפרידה הבלתי נמנעת תהפוך למציאות.