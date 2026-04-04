יום שני, 06.04.2026 שעה 06:08
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

דה בריינה: אני כבר לא אוהב כדורגל כמו פעם

קשר נאפולי על הפרק החדש שלו בסרייה א': "נורמלי לאבד עניין אחרי 30 שנה. אני יכול לשחק עוד כמה שנים, אנשים מזהים אותי ברחוב ולא עוזבים במנוחה"

קווין דה בריינה (IMAGO)
קווין דה בריינה (IMAGO)

קווין דה בריינה פתח פרק חדש הרחק מביתו במנצ'סטר. הקשר הבלגי עשה צעד קדימה בקריירה שלו כשעזב את סיטי והחל עונה חדשה עם נאפולי. בראיון ל’גאזטה’ הוא הביע את שביעות רצונו מהמועדון החדש שלו, שבו הוא מקווה להשלים את חוזהו. "עדיין יש לי חוזה ואני מאוד שמח בנאפולי. אני מנסה ליהנות מהרגע, אני חושב שאני יכול לשחק עוד כמה שנים, וכשהגוף שלי יגיד לי להפסיק, אפסיק. אבל כרגע אני מרגיש טוב".

הבלגי סבל מפציעה באוקטובר וחזר לאימונים עם הקבוצה בתחילת מרץ. הוא דיבר על ההקרבות ששחקן כדורגל מקצועני צריך לעשות. "אני מנסה להיות כמה שיותר זמין עבור הילדים שלי. זה לא קל בגלל המצב, אני לא יכול להיות אבא רגיל. אנשים מזהים אותי ולא עוזבים אותי במנוחה. אני מנסה, אבל לא קל למצוא את האיזון הנכון".

בגיל 34, הוא עדיין לא חושב על פרישה. "מתי אפסיק? האמת היא שאני לא יודע. בהתחלה לא יהיה כלום, כי אני רוצה ליהנות מהמשפחה שלי, שהקריבה כל כך הרבה בשבילי. אחרי זה אצטרך למצוא משהו לעשות, כמובן. אבל בעתיד הקרוב, אני רק רוצה להמשיך לשחק כדורגל, לתת את הכל כדי להישאר ברמה הגבוהה ביותר. אני מרגיש טוב, אני שמח, והמשפחה שלי שמחה בשבילי".

קווין דה בריינה (IMAGO)קווין דה בריינה (IMAGO)

“לפעמים מאבדים קצת עניין”

לבסוף, דה בריינה נשאל האם הוא עדיין אוהב כדורגל כמו בעבר: "לא, אני לא חושב כך. אבל אני מניח שזה נורמלי אחרי 30 שנה. לפעמים מאבדים קצת עניין, כמו בכל עבודה, אני מניח".

דה בריינה הסביר את הבחירה בנאפולי: "רציתי להמשיך לשחק ברמה גבוהה, ובנאפולי הייתה ההזדמנות לעשות זאת. אז זו הייתה האפשרות הטובה ביותר עבור כולם. אני צריך לנסות להיות מאושר בעבודה ובחיים שלי. יש לי שלושה ילדים קטנים, משפחה, ואני רוצה לעשות הכל כדי לשמח אותם. ברור שזה שונה מאנגליה, מבחינת מנטליות, אקלים ואפילו אורח חיים. לא היה קל לשנות אחרי עשר שנים במנצ'סטר, אבל עכשיו הסתגלנו, אנחנו מרגישים טוב. וכולנו מאושרים".

ביום שני הקרוב, נאפולי של דה בריינה תארח את מילאן של לוקה מודריץ'. הוא לא היסס להחמיא לקרואטי: "שחקן פנטסטי, אני מכיר אותו היטב. התמודדתי מולו פעמים רבות, דיברתי איתו הרבה. עבורי, הוא אחד הקשרים הטובים בכל הזמנים: כמובן שאני לא יכול להשוות בין דורות, אבל הוא בוודאות אחד הטובים ב-20 השנים האחרונות. אני חושב שהתמודדתי מולו לפחות 20 פעמים, בין קרואטיה לריאל מדריד. עכשיו במילאן. עבורי, הוא שחקן נהדר, בן אדם נהדר. ויש לו משפחה נפלאה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */