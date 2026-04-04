דה בריינה: אני כבר לא אוהב כדורגל כמו פעם

קווין דה בריינה פתח פרק חדש הרחק מביתו במנצ'סטר. הקשר הבלגי עשה צעד קדימה בקריירה שלו כשעזב את סיטי והחל עונה חדשה עם נאפולי. בראיון ל’גאזטה’ הוא הביע את שביעות רצונו מהמועדון החדש שלו, שבו הוא מקווה להשלים את חוזהו. "עדיין יש לי חוזה ואני מאוד שמח בנאפולי. אני מנסה ליהנות מהרגע, אני חושב שאני יכול לשחק עוד כמה שנים, וכשהגוף שלי יגיד לי להפסיק, אפסיק. אבל כרגע אני מרגיש טוב".

הבלגי סבל מפציעה באוקטובר וחזר לאימונים עם הקבוצה בתחילת מרץ. הוא דיבר על ההקרבות ששחקן כדורגל מקצועני צריך לעשות. "אני מנסה להיות כמה שיותר זמין עבור הילדים שלי. זה לא קל בגלל המצב, אני לא יכול להיות אבא רגיל. אנשים מזהים אותי ולא עוזבים אותי במנוחה. אני מנסה, אבל לא קל למצוא את האיזון הנכון".

בגיל 34, הוא עדיין לא חושב על פרישה. "מתי אפסיק? האמת היא שאני לא יודע. בהתחלה לא יהיה כלום, כי אני רוצה ליהנות מהמשפחה שלי, שהקריבה כל כך הרבה בשבילי. אחרי זה אצטרך למצוא משהו לעשות, כמובן. אבל בעתיד הקרוב, אני רק רוצה להמשיך לשחק כדורגל, לתת את הכל כדי להישאר ברמה הגבוהה ביותר. אני מרגיש טוב, אני שמח, והמשפחה שלי שמחה בשבילי".

קווין דה בריינה (IMAGO)

“לפעמים מאבדים קצת עניין”

לבסוף, דה בריינה נשאל האם הוא עדיין אוהב כדורגל כמו בעבר: "לא, אני לא חושב כך. אבל אני מניח שזה נורמלי אחרי 30 שנה. לפעמים מאבדים קצת עניין, כמו בכל עבודה, אני מניח".

דה בריינה הסביר את הבחירה בנאפולי: "רציתי להמשיך לשחק ברמה גבוהה, ובנאפולי הייתה ההזדמנות לעשות זאת. אז זו הייתה האפשרות הטובה ביותר עבור כולם. אני צריך לנסות להיות מאושר בעבודה ובחיים שלי. יש לי שלושה ילדים קטנים, משפחה, ואני רוצה לעשות הכל כדי לשמח אותם. ברור שזה שונה מאנגליה, מבחינת מנטליות, אקלים ואפילו אורח חיים. לא היה קל לשנות אחרי עשר שנים במנצ'סטר, אבל עכשיו הסתגלנו, אנחנו מרגישים טוב. וכולנו מאושרים".

ביום שני הקרוב, נאפולי של דה בריינה תארח את מילאן של לוקה מודריץ'. הוא לא היסס להחמיא לקרואטי: "שחקן פנטסטי, אני מכיר אותו היטב. התמודדתי מולו פעמים רבות, דיברתי איתו הרבה. עבורי, הוא אחד הקשרים הטובים בכל הזמנים: כמובן שאני לא יכול להשוות בין דורות, אבל הוא בוודאות אחד הטובים ב-20 השנים האחרונות. אני חושב שהתמודדתי מולו לפחות 20 פעמים, בין קרואטיה לריאל מדריד. עכשיו במילאן. עבורי, הוא שחקן נהדר, בן אדם נהדר. ויש לו משפחה נפלאה".