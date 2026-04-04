ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

עסקת באסטוני דומה יותר ויותר לזו של סוארס

חוסר הפופולריות של בלם אינטר במדינתו עשוי לסייע לבארסה להשלים את העסקה, בדומה למה שקרה עם החלוץ ב-2014 אחרי תקרית הנשיכה. וגם: ההצעה שהוגשה

סוארס ובאסטוני (IMAGO)
כל ענן אפור מסתיר גם צד חיובי. שוק ההעברות לעיתים תלוי במצבים בלתי צפויים, וכפי שדווח היעד המועדף של ברצלונה לחיזוק ההגנה בקיץ הקרוב הוא החתמתו של אלסנדרו באסטוני, עסקה שעברה מ"כמעט בלתי אפשרית" ל"סבירה", בעקבות חוסר הפופולריות הפתאומי של בלם אינטר במדינתו, איטליה.

זאת לאחר שני אירועים שהציבו אותו במרכז ביקורת קשה בשבועות האחרונים: באמצע פברואר הוא ספג גינוי נרחב בעקבות חלקו בהרחקתו של פייר קאלולו מיובנטוס במשחק בין הקבוצות, ובסוף מרץ הוא הוצג כאשם המרכזי בהדחת איטליה מהמונדיאל בפעם השלישית ברציפות, לאחר שהורחק במחצית הראשונה של המשחק המכריע מול בוסניה.

הנפילה במעמדו של הבלם בן ה-26 בסרייה א', שם נחשב לאחד הטובים ביותר, מזכירה במידה רבה את מה שקרה ללואיס סוארס באנגליה אחרי ה"נשיכה" של ג'ורג'ו קייליני במונדיאל 2014. תוך שעות ספורות, חלוץ ליברפול עבר ממעמד של כוכב בלתי נגע לשחקן שמוצע למכירה, מצב שברצלונה ניצלה כדי להשלים עסקה שלפני אותה תקרית נראתה קרובה דווקא לריאל מדריד.

הכול התרחש ב-24 ביוני 2014 באצטדיון ברסיפה, כאשר אורוגוואי פגשה את איטליה. רגע לפני הסיום, סוארס נשך את קייליני והסערה שהתפתחה הובילה להשעיה של תשעה משחקים וארבעה חודשי הרחקה מכל פעילות. שלושה ימים לאחר מכן, בתקשורת במדריד כבר הסבירו מדוע העסקה עם ריאל מדריד לא תצא לפועל, למרות חודשים של דיווחים על מעברו האפשרי.

באותו זמן ברצלונה כבר החלה לפעול מאחורי הקלעים כדי לצרף את החלוץ, שהבקיע 31 שערים וזכה בנעל הזהב בעונת 2013/14. גם ההשעיה לא שינתה את עמדת הקטלונים, שהבהירו כי ימתינו לו, בניגוד לריאל מדריד. סוארס עצמו סיפר שנים לאחר מכן: "לפני המונדיאל ריאל מדריד רצתה להחתים אותי והכול היה סגור, הם אפילו חשבו למכור את בנזמה לארסנל".

ברצלונה ניצלה את המצב של סוארס ורכשה אותו

בסופו של דבר, ב-11 ביולי 2014, 17 ימים לאחר התקרית, ברצלונה הודיעה על החתמת סוארס תמורת 81 מיליון אירו, סכום שנחשב נמוך יחסית בדיעבד, במיוחד כשמשווים למעל כ-150 מיליון אירו ששולמו לליברפול על פיליפה קוטיניו כמה שנים לאחר מכן. סוארס שיחק בברצלונה עד 2020 וכבש 198 שערים ב-283 משחקים.

למרות ההבדל בעמדות, סוארס חלוץ ובאסטוני בלם, יש ביניהם דמיון ברור: שניהם עברו ממעמד של כוכבים מובילים בליגה שלהם למוקד ביקורת ציבורית קשה. גם הגיל דומה, סוארס היה בן 27 ובאסטוני בן 26 כשהתדמית שלהם השתנתה. במקרה של האיטלקי, הביקורת אף הובילה לכך שבת זוגו, קמילה ברשיאני, הגבילה את פעילותה ברשתות החברתיות. עבור ברצלונה, מדובר בהזדמנות שוק מובהקת, בדיוק כפי שהיה עם סוארס לפני יותר מעשור.

לפי דיווח של "ספורט מדיאסט", ברצלונה כבר הגישה הצעה ראשונה לאינטר עבור באסטוני בסכום של 45 מיליון אירו, אך היא נדחתה. המועדון האיטלקי דורש 60 מיליון אירו, ולכן שני הצדדים יידרשו להיכנס למשא ומתן כדי להגיע להסכמה, אם ירצו לאשר את העסקה. בנוסף, חוזהו באינטר נמשך עד 30 ביוני 2028. עוד נמסר כי שכרו של הבלם צפוי לעמוד על 7 מיליון אירו לעונה, סכום גבוה משמעותית משכרו הנוכחי באינטר, שמוערך בכ-5 מיליון אירו לעונה.

