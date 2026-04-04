הגרלת מונטה קרלו: אלקרס וסינר במוקד

הגרלת טורניר המאסטרס 1000 במונטה קרלו, שפותח באופן רשמי את עונת החימר האירופית, נערכה תחת שמש קופחת בנסיכות וסיפקה לא מעט מוקדי עניין. במרכז תשומת הלב יעמדו שני הכוכבים הגדולים של עולם הטניס, קרלוס אלקרס ויאניק סינר, שייאבקו לא רק על התואר היוקרתי, אלא גם על המקום הראשון בדירוג העולמי של סבב ה-ATP.

אלקרס מגיע לטורניר כאלוף המכהן וכמדורג ראשון בעולם, לאחר שפתח את השנה עם 16 ניצחונות רצופים. מנגד, סינר מגיע בכושר שיא לאחר שהשלים את ה"סאנשיין דאבל" ורוכב על רצף של 12 ניצחונות. על פי נתוני הסבב, הטניסאי האיטלקי חייב להגיע לפחות לשלב חצי הגמר כדי שיהיה לו סיכוי מתמטי לעקוף את הספרדי ולחזור למקום הראשון בעולם. זכייה ראשונה בקריירה בתואר במונטה קרלו תבטיח לסינר את הפסגה באופן ודאי, ללא קשר לתוצאותיו של יריבו.

כמדורג ראשון, אלקרס זכה לכרטיס חופשי לסיבוב השני, שם תצפה לו משוכה לא פשוטה כלל. הוא יפגוש את מומחה החימר הארגנטינאי סבסטיאן באז, או לחילופין את סטן ואוורינקה השווייצרי בן ה-41, שקיבל כרטיס חופשי לטורניר שככל הנראה יהיה הריקוד האחרון שלו על החימר במונטה קרלו. אם יעבור את המשוכה הזו, הספרדי עשוי לפגוש בשמינית הגמר את פרנסס טיאפו או את גריגור דימיטרוב. ברבע הגמר ממתינים לו על הנייר אלכסנדר בובליק או ייז'י להצ'קה, ופוטנציאל חצי הגמר שלו כולל את אלכס דה מינור או את לורנצו מוסטי האיטלקי, שמתמודד לאחרונה עם פציעות.

בחצי התחתון של ההגרלה, גם יאניק סינר יחל את דרכו בסיבוב השני. האיטלקי יפגוש את המנצח בקרב הכל-צרפתי בין הוגו הומבר (34 בעולם) לבין מואיז קואמה, הכישרון הצעיר בן ה-17 שקיבל כרטיס חופשי לטורניר. הדרך של סינר נראית מאתגרת במיוחד בהמשך. בשמינית הגמר הוא עשוי לפגוש את פרנסיסקו סרונדולו או את סטפנוס ציציפאס, שזכור כמי שזכה בטורניר היוקרתי שלוש פעמים בעבר. ברבע הגמר עשויים לחכות לו מומחי חימר כמו קספר רוד או פליקס אוז'ה-אליאסים, בעוד שבחצי הגמר ההגרלה עשויה לזמן לו מפגש ענק מול אלכסנדר זברב או דנייל מדבדב.

מלבד המאבק בצמרת הגבוהה, ההגרלה סיפקה מספר מפגשי ענק כבר בסיבוב הראשון, במיוחד עבור הקהל הצרפתי. גאל מונפיס הוותיק ישחק מול טאלון גריקספור, כאשר המנצח יפגוש את בובליק בסיבוב הבא. טרנס אטמן יאתגר את טיאפו, וארתור רינדרקנש ייאלץ להתמודד מול קארן חצ'אנוב. בנוסף, חובבי הטניס יוכלו ליהנות מקרבות מסקרנים בין כישרונות צעירים כמו יקוב מנשיק מול פביאן מרוז'אן, וז'ואאו פונסקה נגד גבריאל דיאלו.

עונת החימר היא תמיד מרתון פיזי ומנטלי, וכעת, עם הגרלה שמפרידה בין אלקרס לסינר עד לגמר פוטנציאלי, חובבי הטניס יכולים לצפות לשבוע מרתק של טניס איכותי במונטה קרלו, כשהמאבק על השליטה בסבב העולמי מגיע לנקודת רתיחה.