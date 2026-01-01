כבר נגמר: 899 שחקני ליגה א' סיימו את העונה

שחקני ליגה א' צפון ודרום קיבלו את הבשורה כי העונה תמה עבורם וגם חלון העברות קצר כפתח למעבר לקבוצות הלאומית לא על הפרק. וגם: ליגות ב' ו-ג'

המצב הביטחוני והמלחמה מול איראן, חיזבאללה והחות’ים הובילו להפסקה מיידית של פעילות הליגות הנמוכות בישראל. ועדת ליגות א’-ג’ קיבלה החלטה דרמטית רגע לפני חג הפסח, לפיה העונות בליגות הללו יסתיימו עם עולה אחת מכל ליגה, ללא ירידות, ובעונה הבאה תורחב ליגה א’ ל-18 קבוצות בכל אחד מהמחוזות (צפון ודרום), בעוד שליגות ב’ צפויות לפעול עם 16 קבוצות בכל מחוז.

אלא שמעבר להשלכות הטכניות על מבנה הליגות, ישנה פגיעה ישירה ומשמעותית בשחקנים עצמם. לא פחות מ-899 שחקנים מליגה א’ צפון ודרום, המאושרים תחת הרשות לבקרת התקציבים, נותרו ללא מסגרת. אין אימונים, אין משחקים, ואין גם פתרון חלופי באופק - לא באמצעות הצטרפות לקבוצות מליגת העל או הליגה הלאומית, ולא דרך “הוראת שעה” מיוחדת מצד ההתאחדות לכדורגל שתאפשר המשך פעילות.

בפניית ONE לגורם בהתאחדות לכדורגל, המכיר היטב את הנעשה בליגות הנמוכות, נמסר כי כלל לא נבחנה אפשרות לפתיחת חלון העברות מיוחד עבור שחקני ליגה א’. נכון להיום, בליגה הלאומית כבר שוחקו 27 מחזורים, כאשר נותרו עוד עשרה משחקים עד לסיום העונה: שלושה במסגרת הליגה הסדירה ועוד שבעה בפלייאוף – אך למרות זאת, הדלת נותרת סגורה בפני שחקני הליגות הנמוכות.

כדורגל, אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

סיום עונה מוקדם מהרגיל

התוצאה ברורה: שחקני ליגה א’ מוצאים את עצמם בבית. רק אתמול (שישי), איתי אלקסלסי ממ.כ צעירי טירה הביע את תסכולו בשיחה עם ONE וטען כי מדובר ב“החלטה בלי מענה אמיתי למה שקורה ביום שאחרי”. 456 שחקנים מליגה א’ דרום ו-443 מליגה א’ צפון נותרו, למעשה, ללא תעסוקה וללא מסגרת מקצועית כבר מסוף חודש פברואר.

הבעיה אינה נעצרת שם. גם בליגות ב’ ו-ג’ המצב דומה. אמנם מדובר בליגות חובבניות, אך לא מעט שחקנים בהן מחזיקים בעבר מקצועי בליגה הלאומית ובליגה א’, ורואים בכדורגל הרבה מעבר לתחביב. גם הם נותרו ללא אימונים וללא משחקים, וללא כל פתרון מצד הגורמים הרלוונטיים. השאלה שמרחפת מעל כולם נותרה פתוחה: מה עושים מכאן?