בקשה לדיון נוסף בביה"ד: גילוי ראיה חדשה מהותית

במכבי בני ג'דיידה מכר תולים תקווה כי הנקודות שנלקחו ממנה יוחזרו לה, וכך גם הליגה, מה שאומר שתוכל להמשיך ולחלום על ליגה א'. ל-ONE הגיעה "בקשה לדיון נוסף", בדבר גילוי ראיה חדשה מהותית. כזכור, ב-26/12/2025, עו"ד ישראל שמעוני קבע 0:0 ללא נקודות בין הפועל דיר חנא למכבי בני ג'דיידה מכר. ב-09/01/2026 דחה בית הדין העליון ערער מצד ג'דיידה מכר.

ד"ר עדי זרנקין (אב"ד), פרופסור מיגל דויטש ועו"ד אסף הדסי קבעו בפסק הדין בזמנו כי הערעור נדחה כשציינו "לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בדו"ח השופט המשחק ובהחלטת בית הדין המשמעתי, כולל פרוטוקול הדיון, נחה דעתנו כי דין הערעור להידחות. לא ניתן לקבוע "אחריות עודפת" למי משתי הקבוצות, אזי התוצאה המתבקשת על פי התקנון הינה 0:0 ללא נקודות".

ראיה חדשה מהותית

את הבקשה לדיון נוסף העביר לבית הדין העליון ב"כ מכבי בני ג'דיידה מכר, עו"ד אמיר כהן. "גילוי ראיה חדשה מהותית", נכתב בראשית דבר. "התגלה צילום מלא ואיכותי של האירוע הספורטיבי, הצולם במצלמת VEO מקצועית מזוית רחבה ומגובה משמעותי, המספק תיעוד מלא ורציף של האירוע", הוסיף עו"ד אמיר כהן.

"המבקשת מבקשת להביא בפני בית הדין הנכבד ראיה חדשה שהתגלתה לאחר מתן פסק הדין ביום 09/01/2026, אשר התגלתה רק ביום 02/04/2026. הראיה החדשה עומדת בכל הקריטריונים הנדרשים לפי הפסיקה המבוססת", סיכם עו"ד אמיר כהן, ב"כ מכבי בני ג'דיידה מכר. מדובר, בהתאם לבקשה, בצילום מרגע תחילת האירוע ועד לסיומו, בניגוד לסרטונים חלקיים שהוצגו בעבר.

מעבר לכך, יש לציין כי במכבי בני ג'דיידה מכר, הנמצאת לה במקום השני בטבלת ליגה ב' צפון א', ארבע נקודות (ומשחק חסר) מתחת לבית"ר נהריה, קיבלו באכזבה ובכעס רב את המלצת ועדת ליגות א'-ג' בדבר סיום העונה הנוכחית, מה שאומר שבמצב כזה בית"ר נהריה עולה לליגה א' צפון. "דורשים מההתאחדות להתעורר ולשאת באחריות", ציינו בפני ONE.