יום שני, 06.04.2026 שעה 06:50
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

"בקצב הזה גלוך יהיה כמו קונסייסאו ומיקאוטדזה"

הדעות בהולנד חלוקות לגבי הישראלי, ולצד הטענה שהוא ראוי למקום ב-11, סברו שאם ימשיך לפתוח בספסל הוא עשוי אפילו למצוא את עצמו באיטליה או בספרד

אוסקר גלוך (אייאקס)
אוסקר גלוך (אייאקס)

אוסקר גלוך נמצא כיום במרכז שיח רחב. הישראלי עליו שילמה אייאקס כמעט 15 מיליון אירו מקבל פחות דקות לאחרונה. “נראה שזה לא מקרי ששלושה מאמנים, ג'ון הייטינחה, פרד גרים ואוסקר גארסיה, מדלגים עליו. מצד שני, גלוך יכול להציג נתונים טובים, ולכן קיימת סביבו דילמה גדולה”, מנתחים בהולנד.

גלוך הוא שחקן שמסוכן מאוד ליד שער היריבה. "אבל כדורגל הוא יותר מזה", אמר המאמן גארסיה במסיבת העיתונאים ביום חמישי. הוא לא רצה להודות בכך, אך המאמן הקטלוני עשוי לרמוז להיבט ההגנתי במשחק של גלוך. למרבה הצער, שם לעיתים יש מקום לשיפור, במיוחד בהשוואה לחבריו לקבוצה.

“עם זאת, יש לא מעט סיבות לשתף את גלוך. הקשר ההתקפי מספק במונחים של שערים ובישולים ומביא יותר איכות ויצירתיות לקבוצה. זה בדיוק מה שהיה חסר לאייאקס במשחקים האחרונים. גלוך עצמו הביע את אכזבתו מחוסר דקות המשחק שלו. לכן עולה הטענה: אוסקר גלוך כן ראוי למקום בהרכב הפותח באייאקס”, נכתב ב-’Ajax Showtime’.

אוסקר גלוך (IMAGO)

למרבה הצער, גלוך לא פתח בהרכב הפותח בששת המשחקים האחרונים. עורך ‘Ajax Showtime’ ברנט תומאסן מציין שקשה לו לענות על הטענה הזו: "הלב שלי כאוהד אייאקס וכאוהד כדורגל אומר שגלוך תמיד צריך להיות בהרכב, אבל כשאני חושב על זה יותר לעומק, אני מגיע למסקנה שבמצב הנוכחי קשה לשלב שחקן כמוהו".

"אבל עדיין חסרה לו הראייה וההבנה שלא בכל מקום במגרש אפשר להתחיל דריבל. לעיתים קרובות מדי חסרה לו ראיית משחק והוא מפספס שחקנים פנויים. מעבר לכך, אייאקס לא משחקת עם 'מספר 10' אמיתי, ובאגף שמאל, התפקיד שלו ברד בול זלצבורג, כבר יש לך את השחקן הכי יקר ערך, מיקה חודטס", מציין הכתב. "אז אפשר לשקול להציב את גלוך בימין, אבל אני רואה ממנו מעט מדי תפוקה בעמדה הזו".

"אני מקווה שאייאקס תוכל להוסיף כוח וניסיון לקישור בעונה הבאה, כדי שגלוך יוכל לשחק בתפקיד חופשי יותר מאחורי החלוץ", מסכם תומאסן. "לצערי, זה אומר שאין מקום לגלוך בהרכב הפותח של אייאקס בששת המשחקים האחרונים. גלולה מרה לאוהדי שחקנים טכניים, אבל נראה שאוסקר גארסיה בוחר כרגע ביציבות".

אוסקר גלוך ואוסקר גארסיה (IMAGO)

“גלוך לא השאיר חותם מובהק בשום מקום, ולכן הוא לא ‘ראוי’ למקום בהרכב הפותח עדיין”

עורך ‘Ajax Showtime’ טים קליין מסכים חלקית עם הטענה. "גלוך כבר שיחק כקיצוני שמאלי, חלוץ, קשר התקפי וקיצוני ימני, אך לא השאיר חותם מובהק באף תפקיד. לכן הוא לא 'ראוי' למקום בהרכב. הוא כבר לא יכול להדיח את חודטס, ועם חזרתו של ברחהאוס והגעתו של קאריזו, גם עמדת הקיצוני הימני תפוסה".

בהתחשב בחוסר הניסיון של גלוך כחלוץ, קליין לא רואה בו אופציה במקום קספר דולברג. "נשארת עמדת הקשר ההתקפי. למעשה, הייתי נותן שם הזדמנות לריאנה בונידה, אבל לצערי הוא מושעה מול טוונטה. אני חושב שהוא טוב מגלוך בהרבה היבטים".

"עם זאת, בשל ההשעיה של בונידה והעובדה שקלאסן ופיץ-ג'ים כנראה לא יוכלו לשחק, נותרות מעט אפשרויות", מוסיף קליין, שמדגיש כי לגלוך יש תפוקה טובה. "לא משנה איפה הוא משחק, גלוך מספק שער או בישול בממוצע כל משחק וחצי, ויכול גם ליצור מצבים בדריבלים שלו".

"לא השאיר חותם מובהק". אוסקר גלוך (IMAGO)

"החיסרון הגדול שלו הוא שבמשחקים רבים היו לו ממש 'כיסויי עיניים'. בנוסף, הוא לעיתים קרובות נכנס למבוי סתום במקום למסור לשחקן פנוי בעמדה טובה יותר", מבקר קליין. "הוא גם שחרר לא פעם את השחקן שלו בהגנה, וזה בלתי מתקבל על הדעת בכדורגל המודרני. לכן זה מסוכן, אבל לדעתי גלוך כן ראוי ליותר הזדמנויות ממה שקיבל עד עכשיו, ואני הייתי נותן לו אותן עכשיו. אייאקס חייבת לנצח כדי להיאבק על המקום השני, ולכן השערים והבישולים שלו יכולים להיות משמעותיים מאוד".

לבסוף, מגיע תורו של עורך ‘Ajax Showtime’ יון ואן דאם. הוא מסכים במידה רבה עם הטענה. "בעיניי, גלוך צריך תמיד לשחק על חשבון קלאסן. הסיבה היחידה שהוא לא משחק שם היא שהוא תורם פחות הגנתית, בעוד קלאסן ממושמע יותר ולעיתים גם מפצה על היעדר 'מספר 6' אמיתי".

"כמאמן, יש לך שתי אפשרויות אם אתה רוצה לשחק עם גלוך, או שאתה נותן לו תפקיד חופשי באגף כדי שהאיבודים וחוסר העבודה ההגנתית יזיקו פחות, או שאתה בונה את הקבוצה סביבו", מסביר ואן דאם. "אני גם חושב שמאמן טוב יכול לגרום גם לשחקנים 'עצלנים' יותר לבצע את העבודה ההגנתית שלהם".

גלוך (IMAGO)

"גלוך אף פעם לא היה באמת בכושר לאורך תקופה ממושכת העונה", הוא מוסיף, "וזה קשור לכך שלא קיבל רצף משחקים ושיחק באייאקס מתקשה. למרות זאת, יש לו 8 שערים ו-5 בישולים ב-33 משחקים", מדגיש ואן דאם. "ביחס לדקות המשחק (1,887 בסך הכל), זה נותן שער או בישול בערך כל משחק וחצי. אני מקווה שגלוך יהפוך לשחקן הרכב באייאקס, כי אחרת אני חושש שבקרוב הוא ימצא את עצמו באותו מקום כמו קונסייסאו (אקס אייאקס שכיום ביובנטוס) ומיקאוטאדזה (אקס אייאקס שכיום בוויאריאל)". צמד השחקנים הללו לא שיחקו רבות בקבוצה ההולנדית לפני שעזבו.

