יום שני, 06.04.2026 שעה 07:07
שונות  >> היחס החם

הליגה חוזרת: היחס ב-Winner לב"ש ולבית"ר

הדרומיים (מול הפועל פ"ת) והירושלמים (נגד טבריה) פייבוריטים עם חידוש מרוץ האליפות, אבל מה היחס להפתעות? וגם: אתלטיקו - ברצלונה ופרץ נגד ארסנל

|
קינגס קאנגווה וירדן שועה (רדאד ג'בארה)
ליגת העל חוזרת. במוקד במחזור הראשון מאז תחילת המלחמה עם איראן עומד חידוש מאבק האליפות כשהמוליכה הפועל ב"ש תארח ב-20:15 את הפועל פ"ת ובית"ר ירושלים את עירוני טבריה (20:30). בנוסף: ב-22:00 ברצלונה תתארח אצל אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית, וסאות’המפטון ודניאל פרץ ינסו להפתיע את ארסנל ברבע גמר הגביע האנגלי.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הפועל ב”ש - הפועל פ”ת

הדרומיים, למי ששכח, מובילים את הליגה עם 55 נקודות – פער של ארבע מבית"ר שבמקום השני, בעוד המלאבסים נאבקים על הכרטיס לפלייאוף העליון. הפועל ב"ש פייבוריטית כמובן עם יחס של פי 1.4 לניצחון לעומת פי 5.6 במקרה של ניצחון מפתיע ליריבה. אם המשחק יסתיים בתיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 4.6 מסכום ההימור.

בית”ר ירושלים - עירוני טבריה

הקבוצה מהבירה מועמדת ודאית אף יותר לניצחון על הצפוניים המסובכים בעקבות עונש הפחתת הנקודות. הצהובים שחורים פייבוריטיים עם יחס של פי 1.25 לניצחון לעומת פי 8.5 להפסד. גם אם טבריה תסחט תיקו זו תהיה תוצאה מפתיעה במיוחד והיחס לכך הוא פי 5.2.

אתלטיקו מדריד - ברצלונה

גם בספרד הפער בפסגה הוא ארבע נקודות בין המוליכה מקטלוניה ליריבה המושבעת, ריאל מדריד, בעוד אתלטיקו במקום הרביעי. בארסה קיבלה יחס של פי 2 לניצחון במטרופוליטנו, אבל הקולצ’ונרוס כבר הוכיחו שהם מסוגלים לנצח את הבלאוגרנה כפי שראינו בגביע המלך, והיחס לכך הוא פי 2.95. במקרה של תיקו היחס הוא פי 3.65.

סאות’המפטון – ארסנל

התותחנים פייבוריטיים לנצח בגביע עם יחס של פי 1.3. מי שיילך על דניאל פרץ והסיינטס, וזה מה שיקרה בסופו של דבר, ירוויח פי 6.2 מסכום ההימור. במקרה של תיקו בתום 90 דקות היחס הוא פי 4.3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */