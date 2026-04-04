הליגה חוזרת: היחס ב-Winner לב"ש ולבית"ר

ליגת העל חוזרת. במוקד במחזור הראשון מאז תחילת המלחמה עם איראן עומד חידוש מאבק האליפות כשהמוליכה הפועל ב"ש תארח ב-20:15 את הפועל פ"ת ובית"ר ירושלים את עירוני טבריה (20:30). בנוסף: ב-22:00 ברצלונה תתארח אצל אתלטיקו מדריד בליגה הספרדית, וסאות’המפטון ודניאל פרץ ינסו להפתיע את ארסנל ברבע גמר הגביע האנגלי.

הפועל ב”ש - הפועל פ”ת

הדרומיים, למי ששכח, מובילים את הליגה עם 55 נקודות – פער של ארבע מבית"ר שבמקום השני, בעוד המלאבסים נאבקים על הכרטיס לפלייאוף העליון. הפועל ב"ש פייבוריטית כמובן עם יחס של פי 1.4 לניצחון לעומת פי 5.6 במקרה של ניצחון מפתיע ליריבה. אם המשחק יסתיים בתיקו, מי שיהמר על כך ירוויח פי 4.6 מסכום ההימור.

בית”ר ירושלים - עירוני טבריה

הקבוצה מהבירה מועמדת ודאית אף יותר לניצחון על הצפוניים המסובכים בעקבות עונש הפחתת הנקודות. הצהובים שחורים פייבוריטיים עם יחס של פי 1.25 לניצחון לעומת פי 8.5 להפסד. גם אם טבריה תסחט תיקו זו תהיה תוצאה מפתיעה במיוחד והיחס לכך הוא פי 5.2.

אתלטיקו מדריד - ברצלונה

גם בספרד הפער בפסגה הוא ארבע נקודות בין המוליכה מקטלוניה ליריבה המושבעת, ריאל מדריד, בעוד אתלטיקו במקום הרביעי. בארסה קיבלה יחס של פי 2 לניצחון במטרופוליטנו, אבל הקולצ’ונרוס כבר הוכיחו שהם מסוגלים לנצח את הבלאוגרנה כפי שראינו בגביע המלך, והיחס לכך הוא פי 2.95. במקרה של תיקו היחס הוא פי 3.65.

סאות’המפטון – ארסנל

התותחנים פייבוריטיים לנצח בגביע עם יחס של פי 1.3. מי שיילך על דניאל פרץ והסיינטס, וזה מה שיקרה בסופו של דבר, ירוויח פי 6.2 מסכום ההימור. במקרה של תיקו בתום 90 דקות היחס הוא פי 4.3.