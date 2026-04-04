ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

אחרי ההדחה עם סורינאם: שרי פרש מהנבחרת

ללא קשר לפרשת הדרכון, קשר ניימכן שלא הצליח להעפיל עם נבחרתו למונדיאל החליט לסיים את הפרק שלו במדים הלאומיים: "זה תמיד יישאר רגע כואב עבורי"

צ'ירון שרי (IMAGO)
צ'ירון שרי (IMAGO)

צ'ירון שרי קיבל החלטה דרמטית באמצע העונה, כשהודיע על פרישה מנבחרת סורינאם לאחר ההדחה הכואבת מהמרוץ למונדיאל, וכל זה בצל פרשת הדרכונים שהסעירה את הכדורגל ההולנדי בשבועות האחרונים. הקשר הוותיק, שהיה אחד הסמלים של הנבחרת ואף שימש כקפטן, סיים פרק משמעותי בקריירה לאחר תקופה סוערת במיוחד גם מחוץ למגרש.

"זה היה חלום לא אמיתי, וזה יישאר רגע כואב"

שרי שיתף בתחושותיו בצורה גלויה: "זה התחיל אי שם ב-2012, עד לנבחרת. זה היה חלום לא אמיתי, עד לרגע שבו כמעט העפלנו למונדיאל". הקשר הוסיף בכאב: "חוויתי הרבה בקריירה שלי, אבל החלום הגדול שלי היה להגיע למונדיאל עם סורינאם. לצערי זה לא קרה. זה תמיד יישאר רגע כואב בקריירה שלי, גם כי אני יודע שהחלום הזה כבר לא יהיה אפשרי עבורי".

לצד האכזבה, שרי הדגיש את תחושת הגאווה: "מה שהשגנו עם הצוות והשחקנים הבכירים, ואיך שהעלינו את סורינאם על המפה העולמית, זה משהו שאפשר להיות גאים בו מאוד". עוד הוסיף: "מעכשיו אני הולך ליהנות מלראות את הדור החדש מגיע, וכמובן את השחקנים שכבר שם".

צצ'ירון שרי (רויטרס)

הקשר גם הבהיר כי ההחלטה אינה קשורה לפרשת הדרכונים שהסעירה את הליגה ההולנדית, במסגרתה אף נאסר עליו להתאמן זמנית. לאחר פגישה עם הרשויות הוא קיבל אישור לשוב לפעילות, אך ההחלטה לפרוש כבר התקבלה: "זה היה שבוע סוער מאוד", נכתב סביבו בתקשורת, אך בסופו של דבר הוא בחר לסגור את הפרק הבינלאומי.

גם חבריו לקבוצה ולענף מיהרו להגיב, כאשר השוער אטיין ואסן החמיא לו: "אדם עם לב גדול. אני אסיר תודה שזכיתי לשחק איתך". כך, אחרי חלום גדול שלא התממש, שרי בחר להמשיך קדימה, אך הפעם מהיציע, כצופה בדור הבא.

