אחרי ההדחה עם סורינאם: שרי פרש מהנבחרת

צ'ירון שרי קיבל החלטה דרמטית באמצע העונה, כשהודיע על פרישה מנבחרת סורינאם לאחר ההדחה הכואבת מהמרוץ למונדיאל, וכל זה בצל פרשת הדרכונים שהסעירה את הכדורגל ההולנדי בשבועות האחרונים. הקשר הוותיק, שהיה אחד הסמלים של הנבחרת ואף שימש כקפטן, סיים פרק משמעותי בקריירה לאחר תקופה סוערת במיוחד גם מחוץ למגרש.

"זה היה חלום לא אמיתי, וזה יישאר רגע כואב"

שרי שיתף בתחושותיו בצורה גלויה: "זה התחיל אי שם ב-2012, עד לנבחרת. זה היה חלום לא אמיתי, עד לרגע שבו כמעט העפלנו למונדיאל". הקשר הוסיף בכאב: "חוויתי הרבה בקריירה שלי, אבל החלום הגדול שלי היה להגיע למונדיאל עם סורינאם. לצערי זה לא קרה. זה תמיד יישאר רגע כואב בקריירה שלי, גם כי אני יודע שהחלום הזה כבר לא יהיה אפשרי עבורי".

לצד האכזבה, שרי הדגיש את תחושת הגאווה: "מה שהשגנו עם הצוות והשחקנים הבכירים, ואיך שהעלינו את סורינאם על המפה העולמית, זה משהו שאפשר להיות גאים בו מאוד". עוד הוסיף: "מעכשיו אני הולך ליהנות מלראות את הדור החדש מגיע, וכמובן את השחקנים שכבר שם".

הקשר גם הבהיר כי ההחלטה אינה קשורה לפרשת הדרכונים שהסעירה את הליגה ההולנדית, במסגרתה אף נאסר עליו להתאמן זמנית. לאחר פגישה עם הרשויות הוא קיבל אישור לשוב לפעילות, אך ההחלטה לפרוש כבר התקבלה: "זה היה שבוע סוער מאוד", נכתב סביבו בתקשורת, אך בסופו של דבר הוא בחר לסגור את הפרק הבינלאומי.

גם חבריו לקבוצה ולענף מיהרו להגיב, כאשר השוער אטיין ואסן החמיא לו: "אדם עם לב גדול. אני אסיר תודה שזכיתי לשחק איתך". כך, אחרי חלום גדול שלא התממש, שרי בחר להמשיך קדימה, אך הפעם מהיציע, כצופה בדור הבא.