תקרית האלונקה שהכעיסה את כריסטיאנו רונאלדו

כריסטיאנו רונאלדו סיפק אתמול הצהרה ברורה עם צמד בניצחון 2:5 של אל נאסר על אל נג’מה, ובסעודיה כבר מדברים על "ליל החזרה" של הכוכב הפורטוגלי. לאחר תקופה מחוץ למגרשים בשל פציעה, הקאמבק של רונאלדו לא היה רק מקצועי, אלא גם תקשורתי, כשהתגובות סביבו רק הלכו והתעצמו.

בתקשורת הסעודית סיכמו זאת בצורה חדה: "אל תבזבזו את הזמן שלכם עם כריסטיאנו רונאלדו. ביקשתם להעניש אותו, והוא חזר לענות לכם". עוד נכתב כי "זה לא היה משחק רגיל, אלא ‘ליל החזרה’ שרונאלדו והאוהדים חיכו לו", כאשר הדגש היה על ההשפעה הישירה שלו על הניצחון והובלת הקבוצה קדימה.

"גם כשהוא לא בשיא – הוא ממשיך לענות במגרש"

מעבר לצמד, רונאלדו גם הגיע לציון דרך משמעותי, משחקו ה-100 בליגה הסעודית, עם נתונים מרשימים של 97 שערים ו-18 בישולים, כלומר 115 תרומות לשערים.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

עם זאת, המשחק לא היה נקי מדרמה. רונאלדו הפגין עצבנות, במיוחד סביב תקרית עם נביל דונגה, כאשר מחה על בזבוז זמן ואף דרש ממנו לרדת מהמגרש בכוחות עצמו במקום לעלות על אלונקה, דבר שעורר סערה גדולה. תקרית האמבולנס הפכה לאחד הרגעים המדוברים ביותר במשחק, ואף העיבה על ההופעה של CR7. זה קרה במהלך המחצית הראשונה, כשהתוצאה הייתה עדיין מאופסת, ושחקן היריבה נפל על כר הדשא וקיבל טיפול ממושך מצוות רפואי. לאחר שחזר לשחק, הוא שוב נפל בדקה ה-35 ונאלץ לרדת.

רונאלדו, שזעם על מה שראה כניסיון לבזבוז זמן, מחה בצורה בולטת ואף פנה ישירות לשחקן המצרי בדרישה שיקום וירד מהמגרש בכוחות עצמו. בשלב מסוים אף סימן לצוות הרפואי להוציא את האלונקה מהמגרש ללא השחקן, בקשה שנדחתה מיד על ידי השופט. האירוע הזה, יחד עם שפת הגוף העצבנית של הפורטוגלי, עורר ביקורת רחבה בתקשורת הסעודית, שטענה כי "תקרית האמבולנס הכעיסה אותו והציתה סערה סביב הכוכב".

למרות זאת, המחצית השנייה הייתה סיפור אחר. אחרי החמצות במחצית הראשונה, רונאלדו כבש בפנדל, השתחרר מנטלית והוסיף שער נוסף (ואף אחד שנפסל), בדרך לצמד שהחזיר אותו חזק למאבק מלך השערים, כשהוא כבר עם 23 שערים, קרוב מאוד לפסגה.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

בסעודיה סיכמו זאת כך: "גם כשהוא לא ב-100% מבחינה פיזית וטכנית, הוא ממשיך לעשות את מה שהוא אוהב, להבקיע". עוד הוסיפו: "השערים שלו מקרבים את אל נאסר לחלום האליפות, בה לא זכה המועדון מאז 2019".

עם זאת, ברקע ההצגה של רונאלדו, המועדון עצמו נמצא במצב מורכב. לפי הדיווחים, אל נאסר נמצאת תחת "פיקוח פעיל" בשל משבר כלכלי, שעלול להוביל לסנקציות כבדות, כולל הורדת נקודות ואף ירידה ליגה אם לא תעמוד בדרישות. הפתרון האפשרי: תוכנית כלכלית מסודרת בתוך 30 ימים ואישור מהליגה. כך או כך, רונאלדו מצדו ממשיך לדבר על הדשא. בזמן שבסעודיה היו מי שקראו להעניש את קבוצתו, הוא ענה בדרך היחידה שהוא מכיר, עם שערים.