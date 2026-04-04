"פרץ השוער הכי טוב בסאות'המפטון מזה שנים"

סאות'המפטון משלימה את ההכנות לקראת המפגש מול ארסנל הערב (שבת, 22:00) במסגרת רבע גמר הגביע האנגלי, כאשר המאמן טונדה אקרט צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב לקראת הקרב מול מוליכת הפרמייר ליג. הסיינטס ייאלצו להסתדר ללא פלין דאונס וקורי מצוקי המושעים, בעוד גם מצבת הפצועים מעיבה על ההכנות עם סימני שאלה סביב לאו סיינסיה וג'ק סטיבנס.

מי שנמצא במרכז תשומת הלב הוא השוער הישראלי דניאל פרץ, שממשיך לקבל מחמאות גדולות באנגליה. בתקשורת המקומית נכתב עליו: "השוער הטוב ביותר של סאות'המפטון מזה שנים עזר לשנות את פני המועדון", ואף הודגש כי "הסיינטס יצטרכו עוד הופעה גדולה מהשוער הישראלי". פרץ, שהפך לדמות מפתח בקבוצה, צפוי לפתוח בין הקורות גם במשחק החשוב מול התותחנים.

צעירים בקישור ובהתקפה

לצידו, ההגנה צפויה לכלול את ג'יימס ברי כמגן ימני, כאשר הוא יידרש להתמודד עם גבריאל מרטינלי, בעוד טיילור הארווד-בליס, קפטן הקבוצה, ימשיך במרכז ההגנה לאחר שהוביל את הקבוצה לניצחון בגביע מול פולהאם. ג'ושוע קווארשי עשוי לקבל הזדמנות נוספת בשל הפציעות, כאשר ראיין מאנינג ישלים את החוליה האחורית.

בקישור ובהתקפה, אקרט צפוי לתת הזדמנות לשחקנים צעירים כמו קמרון בראג וקאספר יאנדר, לצד שיי צ'ארלס, בעוד בחלק הקדמי טום פלואוז ופין אזאז יתמכו ברוס סטיוארט, שינסה להמשיך את המומנטום מהשער שכבש בסיבוב הקודם. עבור סאות'המפטון מדובר באתגר גדול מול אחת הקבוצות החזקות באנגליה, אך עם פרץ בכושר הנוכחי, במועדון מאמינים שאפשר לחלום.