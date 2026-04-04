היסטוריה: 51 נקודות לפלאג בהפסד של דאלאס

דאלאס (53:24) - אורלנדו (36:41) 138:127

אורלנדו המשיכה במאבק הפליי-אין עם ניצחון חוץ מרשים בדאלאס, כשהיא מתגברת על ערב היסטורי של הרוקי קופר פלאג ומנחילה למאבריקס הפסד ביתי נוסף ברצף. המג'יק נשארו חצי משחק בלבד מאחורי שארלוט במקום השמיני במזרח, תוך שהם שומרים על סיכוי גם להתברג בטופ 6. המשחק התלהט גם מבחינת אמוציות, כאשר המאמן ג'ייסון קיד ומאג'י מרשל הורחקו בתחילת הרבע הרביעי בעקבות מחאה על החלטת שיפוט, כשגם פלאג עצמו קיבל עבירה טכנית במהלך האירוע.

וונדל קרטר ג'וניור הוביל את אורלנדו עם 28 נקודות, דזמונד ביין הוסיף 27, וג'יילן סאגס וטריסטן דה סילבה קלעו 19 כל אחד, כשפרנץ ואגנר תרם 18. מנגד, פלאג בן ה-19 סיפק הופעה יוצאת דופן עם 51 נקודות ב-19 מ-30 מהשדה, כולל 6 מ-9 לשלוש ו-7 מ-7 מהקו, כש-24 מהנקודות הגיעו ברבע האחרון והוא הפך לצעיר בתולדות ה-NBA שמגיע ל-50 נקודות במשחק. ברנדון וויליאמס הוסיף 23 לדאלאס, שנעדרה גם מפ.ג'יי וושינגטון בפעם השלישית ברציפות.

פלאג והחברים בדאלאס (רויטרס)

בוסטון (25:52) – מילווקי (47:30) 101:133

בוסטון המשיכה בכושר הנהדר שלה עם פתיחה קטלנית במיוחד, כשכבר ברבע הראשון קלעה 43 נקודות, כולל 8 שלשות מתוך 9 ניסיונות ראשונים – נתון שהוביל לשליטה מוחלטת מהפתיחה. הקבוצה לא פיגרה אפילו לרגע, וניצלה את הסגל החסר של מילווקי כדי להכתיב קצב גבוה ולברוח מוקדם. הבאקס, שהגיעו ללא יאניס אנטטוקומפו (משחק עשירי ברציפות בחוץ) ושחקני רוטציה נוספים, לא הצליחו להתמודד עם הקצב.

ג'יילן בראון הוביל עם 26 נקודות, ג'ייסון טייטום הוסיף 23 לצד 11 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, אסיסט אחד בלבד מטריפל דאבל נוסף, למרות שלא שיחק ברבע האחרון. נימיאס קייטה תרם דאבל-דאבל של 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד דרק ווייט (17), פייטון פריצ'רד (16) וסם האוזר (13) תרמו מהספסל. מנגד, טאורין פרינס הוביל את מילווקי עם 18 נקודות בלבד.

טייטום (רויטרס)

ניו יורק (28:50) - שיקגו (48:29) 96:136

הניקס המשיכו את העונה המרשימה עם הופעה חד-צדדית לחלוטין, כשהם בורחים כבר ברבע הראשון ליתרון גדול בעקבות ריצת 0:18 וניצול חולשה התקפית קשה של הבולס. הפער רק הלך וגדל, כשההתקפה של ניו יורק לא נעצרה והקבוצה הובילה בפער עצום לאורך המשחק כולו.

או.ג'י אנונובי הצטיין עם 31 נקודות, כולל 7 שלשות מתוך 10 ניסיונות. מיטשל רובינסון הוסיף 17 נקודות ו-11 ריבאונדים עם 100% מהשדה, וג'יילן ברונסון תרם דאבל-דאבל של 17 נקודות ו-10 אסיסטים. מנגד, קולין סקסטון הוביל את שיקגו עם 19 נקודות בלבד, כאשר הקבוצה ממשיכה בתקופה רעה עם שישה הפסדים רצופים.

ברונסון מול גידי (רויטרס)

יוסטון (29:48) - יוטה (57:21) 106:140

המארחת המשיכה את המומנטום עם ניצחון חמישי ברציפות, כשהיא שולטת מהרגע הראשון ולא מאפשרת ליוטה להתקרב. הרוקטס פתחו חזק, בנו יתרון דו-ספרתי כבר ברבע הראשון והמשיכו להגדיל אותו לאורך המשחק, כולל ריצות משמעותיות שהכריעו את ההתמודדות מוקדם.

קווין דוראנט הוביל עם 25 נקודות ב-8 מ-12 מהשדה והוסיף 5 אסיסטים, במשחק ה-45 שלו העונה עם לפחות 20 נקודות ו-50% קליעה. אמן תומפסון תרם 21 נקודות ואלפרן שנגון 19. מנגד, קודי וויליאמס בלט ביוטה עם 27 נקודות ו-11 ריבאונדים, אך הקבוצה קלעה רק 5 מ-27 מחוץ לקשת והמשיכה ברצף הפסדים ארוך.

דוראנט וג'בארי סמית' ג'וניור (רויטרס)

פילדלפיה (34:43) – מינסוטה (31:46) 103:115

פילדלפיה השיגה ניצחון חשוב במאבקי המיקום, בעיקר בזכות רבע שלישי אדיר בו קלעה 42 נקודות ושינתה לחלוטין את המומנטום לאחר פיגור קל. הקבוצה סיימה את הרבע עם ריצת 1:15 ונכנסה לרבע האחרון ביתרון משמעותי, אותו הצליחה לשמור למרות ניסיון קאמבק של מינסוטה.

פול ג'ורג' הוביל עם 23 נקודות, טייריס מקסי וקלי אוברה הוסיפו 21 כל אחד. ג'ואל אמביד חזר לסגל וסיפק 19 נקודות, 13 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, כולל 13 נקודות ברבע השלישי. מנגד, ג'וליוס רנדל ובונס היילנד קלעו 21 כל אחד למינסוטה, בעוד אנתוני אדוארדס התקשה מאוד עם 8 נקודות בלבד ו-12 החטאות מתוך 15 זריקות.

אדוארדס מול ג'ורג' (רויטרס)

שארלוט (42:36) – אינדיאנה (59:18) 108:129

שארלוט המשיכה את התקופה החזקה שלה עם ניצחון שמיני בעשרת המשחקים האחרונים, בעיקר בזכות פתיחה סוחפת שכללה ריצת שלשות מוקדמת שהובילה ליתרון 31:11. ההורנטס קלעו 14 שלשות במחצית הראשונה מתוך 27 ניסיונות, והכתיבו קצב התקפי שלא השאיר לאינדיאנה סיכוי לחזור.

ברנדון מילר הוביל עם 22 נקודות, קון קנופל הוסיף 20 (3 מ-7 לשלוש) ומיילס ברידג'ס תרם 19. לאמלו בול סיים עם 18 נקודות ו-9 אסיסטים, בעוד שארלוט קלעה 24 שלשות מ-49 ניסיונות. סיון ג'יימס בלט מהספסל עם 13 נקודות. מנגד, פסקאל סיאקאם הוביל את אינדיאנה עם 30 נקודות, וקוונטון ג'קסון הוסיף 16.

לאמלו בול (רויטרס)

ממפיס (52:25) - טורונטו (34:43) 128:96

טורונטו עצרה רצף שלילי עם הופעה יציבה שהוכרעה כבר במחצית הראשונה, כאשר ריצת 4:13 בסיום המחצית יצרה יתרון משמעותי שהלך ותפח בהמשך. הקבוצה המשיכה לשלוט גם ברבע השלישי והגיעה לפער של מעל 30 נקודות, כשהמשחק הוכרע הרבה לפני הסיום.

אר.ג’יי בארט הוביל עם 25 נקודות, ברנדון אינגרם הוסיף 17 לצד 7 ריבאונדים, והרוקי קולין מארי-בוילס הרשים עם 19 נקודות ב-7 מ-10 מהשדה. מנגד, GG ג'קסון קלע 30 נקודות לממפיס (10 מ-16 מהשדה), אך הקבוצה ממשיכה להסתבך עם סגל חסר במיוחד, 13 שחקנים נעדרו בשל פציעות, והגריזליס רשמו הפסד שמיני בתשעת המשחקים האחרונים.

סקרמנטו (57:21) - ניו אורלינס (53:25) 113:117

סקרמנטו קיבלה בדיוק את מה שהיה חסר לה בתקופה האחרונה, ניצחון צמוד שמובל על ידי הצעירים. הקינגס גברו על הפליקנס במשחק שבו, בניגוד למשחקים קודמים, לא היה זה כוכב בודד או שחקן ותיק שסחב את הקבוצה, אלא החבורה הצעירה שעלתה בדקות ההכרעה והכריעה את ההתמודדות. למרות שמדובר בפליקנס עם מאזן חלש, הם שיחקו עם שחקני המפתח שלהם כמו זאיון וויליאמסון, טריי מרפי וסדיק ביי בדקות הסיום, בעוד סקרמנטו הלכה עם הרכב צעיר שכלל את דווין קרטר, ניק קליפורד, דייקוון פלאודן, מקסים ריינו ודילן קרדוול, מה שהפך את הניצחון למשמעותי במיוחד מבחינת הפיתוח והעתיד.

מי שבלטו במיוחד היו הרוקיז, ובראשם ריינו שסיים עם 28 נקודות, 9 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-11 מ-14 מהשדה, קליפורד שהוסיף 23 נקודות, 5 ריבאונדים ו-7 אסיסטים עם 4 מ-6 לשלוש, וקרדוול שתרם רק 6 נקודות אך סיפק 8 ריבאונדים ו-5 חסימות, כולל מהלך הגנתי אדיר עם חסימה על זאיון במהלך מכריע. ריינו המשיך בכושר הנהדר אחרי זכייתו בתואר רוקי החודש במערב ומחזק את מועמדותו לחמישיית הרוקיז, בעוד קליפורד הציג משחק שלם עם תרומה בכל האספקטים. עבור הקינגס, שבונים זהות קבוצתית ומחפשים כוכב עתידי, זהו סימן מעודד במיוחד כשהצעירים מובילים את הדרך.