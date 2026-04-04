נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
69%8528-919480בוסטון סלטיקס
65%8722-920780ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
56%9110-929581טורונטו ראפטורס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
54%8987-944081שארלוט הורנטס
53%9396-933681פילדלפיה 76'
47%9632-967881מיאמי היט
41%9771-943981שיקגו בולס
40%9320-881580מילווקי באקס
26%9240-852780ברוקלין נטס
25%9697-903680אינדיאנה פייסרס
22%9785-891179וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8818-924780יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

דונצ'יץ' לא יחזור בעונה הסדירה, הפלייאוף בסכנה

הכוכב של הלייקרס ייעדר לפחות כחודש מפעילות, ויגיש בקשה חריגה להיכלל במרוץ לפרסים האישיים: "עונה שראויה להיכנס להיסטוריה למרות הפציעה המצערת"

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

לוס אנג'לס לייקרס ספגה מכה קשה במיוחד, כאשר לוקה דונצ'יץ' נפצע בשריר הירך האחורי וייעדר לתקופה בלתי מוגדרת. על פי הדיווחים, מדובר בפציעה בדרגה 2, שמשמעותה היעדרות של לפחות חודש, כאשר כבר ברור שהוא לא ישוב לשחק עד סיום העונה הסדירה, והשתתפותו בפלייאוף מוטלת בספק גדול.

ההשפעה הייתה מיידית גם מחוץ לפרקט, כאשר סיכויי הזכייה של הלייקרס באליפות צנחו בצורה דרמטית. במקביל, הקבוצה שנמצאת במקום השלישי במערב ונמצאת בכושר טוב עם 8 ניצחונות ב-10 המשחקים האחרונים, תצטרך להתמודד עם המשך העונה ללא הכוכב הגדול שלה.

מאבק על ה-MVP והתגובה של הסוכן

מעבר לפגיעה המקצועית, הפציעה של דונצ'יץ' יוצרת גם סימן שאלה סביב מועמדותו לפרס ה-MVP. הסלובני, שקלע העונה 33.5 נקודות בממוצע לצד 7.7 ריבאונדים ו-8.3 אסיסטים והוביל את הליגה בנקודות, שיחק 64 משחקים בלבד עד כה, אחד פחות מהסף הנדרש (65) לזכאות לפרסים האישיים.

לוקה דונצ׳יץ׳ (רויטרס)לוקה דונצ׳יץ׳ (רויטרס)

סוכנו, ביל דאפי, הבהיר כי בכוונת השחקן להגיש בקשה חריגה שתאפשר לו להיכלל במרוץ לפרסים: "בעונה הזו לוקה דונצ'יץ' הציג יכולת היסטורית, הוביל את הליגה בנקודות, סחב את הלייקרס למקום השלישי במערב ומיצב את עצמו בלב אחד ממירוצי ה-MVP הצמודים ביותר שנראו. כדי להבטיח שההישגים המדהימים שלו יקבלו את ההכרה הראויה, בכוונתנו להגיש בקשה חריגה לכלל 65 המשחקים".

דאפי הוסיף הסבר לנסיבות החריגות: "לוקה החמיץ שני משחקים בעקבות לידת בתו בסלובניה. היא נולדה ב-4 בדצמבר ביבשת אחרת, והוא כבר חזר לארצות הברית ושיחק עם קבוצתו ב-6 בדצמבר. לוקה עשה מעל ומעבר כדי להתייצב עבור הקבוצה והליגה העונה. העונה שוברת השיאים שלו ראויה להיכנס לספרי ההיסטוריה, למרות הפציעה המצערת והנסיבות החריגות".

כעת, בלייקרס ימתינו להתפתחויות בנוגע להחלמתו של דונצ'יץ', בתקווה שיוכל לחזור בזמן לפלייאוף, בעוד שבמקביל תוכרע גם שאלת זכאותו לפרסים האישיים בעונה יוצאת הדופן שלו.

