דונצ'יץ' לא יחזור בעונה הסדירה, הפלייאוף בסכנה

לוס אנג'לס לייקרס ספגה מכה קשה במיוחד, כאשר לוקה דונצ'יץ' נפצע בשריר הירך האחורי וייעדר לתקופה בלתי מוגדרת. על פי הדיווחים, מדובר בפציעה בדרגה 2, שמשמעותה היעדרות של לפחות חודש, כאשר כבר ברור שהוא לא ישוב לשחק עד סיום העונה הסדירה, והשתתפותו בפלייאוף מוטלת בספק גדול.

ההשפעה הייתה מיידית גם מחוץ לפרקט, כאשר סיכויי הזכייה של הלייקרס באליפות צנחו בצורה דרמטית. במקביל, הקבוצה שנמצאת במקום השלישי במערב ונמצאת בכושר טוב עם 8 ניצחונות ב-10 המשחקים האחרונים, תצטרך להתמודד עם המשך העונה ללא הכוכב הגדול שלה.

מאבק על ה-MVP והתגובה של הסוכן

מעבר לפגיעה המקצועית, הפציעה של דונצ'יץ' יוצרת גם סימן שאלה סביב מועמדותו לפרס ה-MVP. הסלובני, שקלע העונה 33.5 נקודות בממוצע לצד 7.7 ריבאונדים ו-8.3 אסיסטים והוביל את הליגה בנקודות, שיחק 64 משחקים בלבד עד כה, אחד פחות מהסף הנדרש (65) לזכאות לפרסים האישיים.

סוכנו, ביל דאפי, הבהיר כי בכוונת השחקן להגיש בקשה חריגה שתאפשר לו להיכלל במרוץ לפרסים: "בעונה הזו לוקה דונצ'יץ' הציג יכולת היסטורית, הוביל את הליגה בנקודות, סחב את הלייקרס למקום השלישי במערב ומיצב את עצמו בלב אחד ממירוצי ה-MVP הצמודים ביותר שנראו. כדי להבטיח שההישגים המדהימים שלו יקבלו את ההכרה הראויה, בכוונתנו להגיש בקשה חריגה לכלל 65 המשחקים".

דאפי הוסיף הסבר לנסיבות החריגות: "לוקה החמיץ שני משחקים בעקבות לידת בתו בסלובניה. היא נולדה ב-4 בדצמבר ביבשת אחרת, והוא כבר חזר לארצות הברית ושיחק עם קבוצתו ב-6 בדצמבר. לוקה עשה מעל ומעבר כדי להתייצב עבור הקבוצה והליגה העונה. העונה שוברת השיאים שלו ראויה להיכנס לספרי ההיסטוריה, למרות הפציעה המצערת והנסיבות החריגות".

כעת, בלייקרס ימתינו להתפתחויות בנוגע להחלמתו של דונצ'יץ', בתקווה שיוכל לחזור בזמן לפלייאוף, בעוד שבמקביל תוכרע גם שאלת זכאותו לפרסים האישיים בעונה יוצאת הדופן שלו.