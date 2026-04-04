 מזרח 
72%8660-926579דטרויט פיסטונס
70%8416-908879בוסטון סלטיקס
65%8616-909579ניו יורק ניקס
62%9116-940979קליבלנד קאבלירס
57%9162-935679אטלנטה הוקס
55%8888-890977אורלנדו מג'יק
55%8996-916780טורונטו ראפטורס
54%9283-923480פילדלפיה 76'
54%8987-944081שארלוט הורנטס
48%9504-956480מיאמי היט
41%9183-870479מילווקי באקס
40%9663-932080שיקגו בולס
27%9117-843379ברוקלין נטס
24%9603-891379אינדיאנה פייסרס
22%9666-880378וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
77%8560-923477סן אנטוניו ספרס
65%9322-968080דנבר נאגטס
65%8611-901578יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9180-939480מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
52%8577-871677לוס אנג'לס קליפרס
49%9191-916379פורטלנד בלייזרס
48%9082-909879גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
29%9666-919580ממפיס גריזליס
28%9555-878679סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

שתי נקודות לשרף, ברוקלין הובסה מול אטלנטה

הישראלי הוסיף שני אסיסטים ו-4 ריבאונדים ב-25 דקות ב-141:107 של הנטס שירדו למאזן 59:18 ולא היוו יריב לקבוצה שניצחה ב-18 מ-20 משחקיה האחרונים

בן שרף (רויטרס)
אטלנטה ממשיכה בכושר הנהדר שלה, אבל מהזווית הישראלית, כל העיניים הופנו דווקא אל בן שרף. הגארד הישראלי קיבל 25 דקות על הפרקט בהפסד של ברוקלין 141:107 להוקס, וסיפק תרומה צנועה עם 2 נקודות, שני ריבאונדים וארבעה אסיסטים.

אטלנטה, שנמצאת באחת התקופות הטובות שלה העונה, רשמה ניצחון רביעי ברציפות ו-18 מתוך 20 המשחקים האחרונים. היא מדורגת במקום החמישי במזרח עם מאזן 33:45, וממשיכה להפעיל לחץ על הצמרת, כשהיא גם מתקרבת לקליבלנד הרביעית.

מי שהוביל את החגיגה היה סי ג'יי מקולום, שסיים עם 25 נקודות ו-7 אסיסטים, תוך ערב קליעה יעיל במיוחד. לצדו בלטו גם ניקייל אלכסנדר-ווקר עם 21 נקודות וג'יילן ג'ונסון שהוסיף דאבל-דאבל של 18 נקודות ו-11 ריבאונדים.

ברוקלין לא היוותה יריב

מנגד, ברוקלין התקשתה לעמוד בקצב מהפתיחה. אטלנטה פתחה בריצת 0:10 ועלתה ליתרון 17:35 כבר ברבע הראשון, כשבהמשך היא שומרת על שליטה מלאה בדרך לניצחון חד צדדי נוסף.

שרף, למרות הדקות שקיבל, התקשה להשפיע התקפית ולא מצא את הדרך לסל, אך כן תרם בניהול המשחק עם ארבעה אסיסטים. עבורו מדובר בעוד הזדמנות לצבור ניסיון ברמות הגבוהות, גם אם המספרים לא היו מרשימים הפעם.

ברוקלין, שנמצאת עמוק בתחתית עם מאזן 59:18, רשמה הפסד שני ברציפות ותמשיך לחפש נקודות אור להמשך, כאשר שרף מנסה לבסס את מקומו ברוטציה לקראת סיום העונה.

