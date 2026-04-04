שתי נקודות לשרף, ברוקלין הובסה מול אטלנטה

אטלנטה ממשיכה בכושר הנהדר שלה, אבל מהזווית הישראלית, כל העיניים הופנו דווקא אל בן שרף. הגארד הישראלי קיבל 25 דקות על הפרקט בהפסד של ברוקלין 141:107 להוקס, וסיפק תרומה צנועה עם 2 נקודות, שני ריבאונדים וארבעה אסיסטים.

אטלנטה, שנמצאת באחת התקופות הטובות שלה העונה, רשמה ניצחון רביעי ברציפות ו-18 מתוך 20 המשחקים האחרונים. היא מדורגת במקום החמישי במזרח עם מאזן 33:45, וממשיכה להפעיל לחץ על הצמרת, כשהיא גם מתקרבת לקליבלנד הרביעית.

מי שהוביל את החגיגה היה סי ג'יי מקולום, שסיים עם 25 נקודות ו-7 אסיסטים, תוך ערב קליעה יעיל במיוחד. לצדו בלטו גם ניקייל אלכסנדר-ווקר עם 21 נקודות וג'יילן ג'ונסון שהוסיף דאבל-דאבל של 18 נקודות ו-11 ריבאונדים.

בן שרף (רויטרס)

ברוקלין לא היוותה יריב

מנגד, ברוקלין התקשתה לעמוד בקצב מהפתיחה. אטלנטה פתחה בריצת 0:10 ועלתה ליתרון 17:35 כבר ברבע הראשון, כשבהמשך היא שומרת על שליטה מלאה בדרך לניצחון חד צדדי נוסף.

שרף, למרות הדקות שקיבל, התקשה להשפיע התקפית ולא מצא את הדרך לסל, אך כן תרם בניהול המשחק עם ארבעה אסיסטים. עבורו מדובר בעוד הזדמנות לצבור ניסיון ברמות הגבוהות, גם אם המספרים לא היו מרשימים הפעם.

ברוקלין, שנמצאת עמוק בתחתית עם מאזן 59:18, רשמה הפסד שני ברציפות ותמשיך לחפש נקודות אור להמשך, כאשר שרף מנסה לבסס את מקומו ברוטציה לקראת סיום העונה.