לפני ליברפול: צמד נהדר לדמבלה, 1:3 לפ.ס.ז'

פאריס סן ז'רמן ניצחה הערב (שישי) 1:3 את טולוז במשחק שפתח את המחזור ה-28 בליגה הצרפתית, בזכות הופעה נהדרת של אוסמן דמבלה שכבש צמד והוביל את קבוצתו לניצחון חשוב. בעקבות התוצאה, פאריס עלתה למקום הראשון עם 63 נקודות, 4 יותר מלאנס השנייה, כאשר לשתיהן אותה כמות משחקים.

האלופה עלתה ליתרון בדקה ה-23, כאשר כדור חוזר הגיע לדמבלה מחוץ לרחבה, והצרפתי לא היסס ושלח בעיטה נהדרת לפינה הימנית העליונה, מחוץ להישג ידו של גיום רסטס, 0:1 לפ.ס.ז'.

טולוז השוותה זמנית, דמבלה השלים צמד

טולוז לא נשברה והשוותה בדקה ה-27. כדור קרן הוגבה לרחבה, רסמוס ניקולאיסן עלה גבוה ונגח בעוצמה ובדיוק לפינה השמאלית העליונה, כדי לקבוע 1:1 ולהחזיר את האורחת למשחק.

אלא שפאריס הגיבה במהירות, וכבר בדקה ה-33 חזרה להוביל. כדור קרן של קאנג-אין לי הגיע לראשו של חביצ'ה קברצחליה, שהסיט לעבר דמבלה, והקיצוני לא התבלבל ובעט לרשת כדי להשלים צמד ולקבוע 1:2. בהמשך, גונסאלו ראמוס חתם את תוצאת המשחק בתוספת הזמן עם שער נהדר בבעיטה מרחוק לפינה הימנית התחתונה.

אוסמן דמבלה (רויטרס)

כעת, הקבוצה מבירת צרפת עם יתרון חשוב בפסגה, וביום רביעי מחכה לה אתגר גדול במיוחד, מפגש מול ליברפול במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, שם תנסה להמשיך את המומנטום גם בזירה האירופית.