ליגה צרפתית 25-26
6323-6127פאריס סן-ז'רמן1
5927-5428לאנס2
5034-4528ליל3
4937-5528מארסיי4
4939-4928מונאקו5
4829-4128ליון6
4740-4728ראן7
4334-4628שטרסבורג8
3842-3828לוריין9
3735-3928טולוז10
3643-3728ברסט11
3337-2428אנז'ה12
3244-3328פ.צ. פאריס13
2836-2328לה האבר14
2755-3328ניס15
2337-2328אוקזר16
1845-2427נאנט17
1560-2528מץ18

לפני ליברפול: צמד נהדר לדמבלה, 1:3 לפ.ס.ז'

האלופה הצרפתית לא הרשימה, אבל פתחה פער של 4 נקודות מלאנס השנייה, זוכה כדור הזהב הבריק בקבוצה של לואיס אנריקה מול טולוז, גונסאלו ראמוס השלים

אוסמן דמבלה (IMAGO)
פאריס סן ז'רמן ניצחה הערב (שישי) 1:3 את טולוז במשחק שפתח את המחזור ה-28 בליגה הצרפתית, בזכות הופעה נהדרת של אוסמן דמבלה שכבש צמד והוביל את קבוצתו לניצחון חשוב. בעקבות התוצאה, פאריס עלתה למקום הראשון עם 63 נקודות, 4 יותר מלאנס השנייה, כאשר לשתיהן אותה כמות משחקים.

האלופה עלתה ליתרון בדקה ה-23, כאשר כדור חוזר הגיע לדמבלה מחוץ לרחבה, והצרפתי לא היסס ושלח בעיטה נהדרת לפינה הימנית העליונה, מחוץ להישג ידו של גיום רסטס, 0:1 לפ.ס.ז'.

טולוז השוותה זמנית, דמבלה השלים צמד

טולוז לא נשברה והשוותה בדקה ה-27. כדור קרן הוגבה לרחבה, רסמוס ניקולאיסן עלה גבוה ונגח בעוצמה ובדיוק לפינה השמאלית העליונה, כדי לקבוע 1:1 ולהחזיר את האורחת למשחק.

אלא שפאריס הגיבה במהירות, וכבר בדקה ה-33 חזרה להוביל. כדור קרן של קאנג-אין לי הגיע לראשו של חביצ'ה קברצחליה, שהסיט לעבר דמבלה, והקיצוני לא התבלבל ובעט לרשת כדי להשלים צמד ולקבוע 1:2. בהמשך, גונסאלו ראמוס חתם את תוצאת המשחק בתוספת הזמן עם שער נהדר בבעיטה מרחוק לפינה הימנית התחתונה.

אוסמן דמבלה (רויטרס)

כעת, הקבוצה מבירת צרפת עם יתרון חשוב בפסגה, וביום רביעי מחכה לה אתגר גדול במיוחד, מפגש מול ליברפול במסגרת רבע גמר ליגת האלופות, שם תנסה להמשיך את המומנטום גם בזירה האירופית.

