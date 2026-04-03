יום שישי, 10.04.2026 שעה 05:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%3133-336637אולימפיאקוס1
65%3221-337937ולנסיה2
62%3074-323937ריאל מדריד3
62%2985-303337פנרבחצ'ה4
61%3050-316936הפועל ת"א5
58%3014-318836ז'לגיריס6
57%3166-321737פנאתינייקוס7
56%3081-313936הכוכב האדום8
56%3025-304036ברצלונה9
56%3132-324136מונאקו10
53%3164-319536דובאי11
50%3333-325236מכבי ת"א12
46%3085-300137באיירן מינכן13
46%3229-319437אולימפיה מילאנו14
42%3147-296236פרטיזן בלגרד15
41%3371-334337פאריס16
36%3118-294936וירטוס בולוניה17
33%3374-319636באסקוניה18
31%3062-291636אנדולו אפס19
22%3121-286636ליון וילרבאן20

בשירות הפועל ת"א: ריאל נכנעה 98:96 לבסקוניה

הבלאנקוס כבר חשבו שזה שלהם, אך דקות סיום אדירות העניקו לבאסקים את הניצחון, והורידו את הפער מהאדומים למשחק אחד בלבד. אולימפיאקוס עלתה לפסגה

|
מריו הזוניה מתוסכל (IMAGO)
ליגת הכדורסל הטובה באירופה נמצאת בישורת האחרונה לקראת הפלייאוף, כשהמחזור ה-35 ננעל הערב (שישי) עם שלושה משחקים שלכולם השפעה על הפועל ת”א, כשבמוקד ריאל מדריד הופתעה עם 98:96 מול בסקוניה והסתבכה במאבקי הצמרת. אולימפיאקס גברה 74:82 על וילרבאן ועלתה לפסגת היורוליג ו-ולנסיה לא התקשתה עם 81:94 על בולוניה.

בסקוניה – ריאל מדריד 96:98

איזה משחק מטורף קיבלנו בוויטוריה. המקומיים עשו לריאל חיים קשים אבל בכל זאת נראה היה שהבלאנקוס בדרך לניצחון. עם זאת, קיבלנו דקות סיום אדירות, שבסיומם המדרידאים בעטו בדלי, אפשרו לקובי סימונס לקלוע שני עונשינים קריטיים ובסקוניה היא זו שיצאה עם הניצחון. לואו קבארו היה אדיר עם 26 נקודות, 21 של פקונדו קמפאצו לא עזרו. האורחת לא ניצלה את המעידה של פנרבחצ’ה ונותרה במקום השלישי, כשהיא בפער ניצחון אחד בלבד מהפועל ת”א.

וילרבאן – אולימפיאקוס 82:74

יש לנו מוליכה חדשה ביורוליג, והיא מגיעה מיוון. החבורה של ברצוקאס לא הרשימו יותר מדי מול נועלת הטבלה, אך בסופו של דבר היא הצליחה לצאת מליון הם ניצחון, ועם המקום הראשון. מי שדאג להוציא את היוונים מחויכים מההתמודדות היה כמובן סשה וזנקוב הנהדר שקלע 23 נקודות, כשגם טיילר דורסי בלט עם 13 משלו. כעת, אולימפיאקוס שמרה על הפער שלה מהפועל ת”א (לה משחק חסר) על שני ניצחונות, רגע לפני ששתי הקבוצות נפגשות שבוע הבא.

בולוניה – ולנסיה 94:81

הפתעת העונה ביורוליג לא עוצרת לרגע, כשהיא הובילה לאורך כל המשחק ולא התקשתה מול האיטלקים. ולנסיה שמרה על כוחה בצמרת כשהיא עדיין במקום הרביעי ומעל הפועל ת”א, כשמאזנה עומד על 13:22. נאטה רוברטס התפוצץ עם 33 נקודות וסחף את הספרדים לניצחון, 26 של קארסן אדוארדס לא הועילו לבולוניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */