יום שני, 06.04.2026 שעה 06:19
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

בשירות הפועל ת"א: ריאל נכנעה 98:96 לבסקוניה

הבלאנקוס כבר חשבו שזה שלהם, אך דקות סיום אדירות העניקו לבאסקים את הניצחון, והורידו את הפער מהאדומים למשחק אחד בלבד. אולימפיאקוס עלתה לפסגה

מריו הזוניה מתוסכל (IMAGO)
ליגת הכדורסל הטובה באירופה נמצאת בישורת האחרונה לקראת הפלייאוף, כשהמחזור ה-35 ננעל הערב (שישי) עם שלושה משחקים שלכולם השפעה על הפועל ת”א, כשבמוקד ריאל מדריד הופתעה עם 98:96 מול בסקוניה והסתבכה במאבקי הצמרת. אולימפיאקס גברה 74:82 על וילרבאן ועלתה לפסגת היורוליג ו-ולנסיה לא התקשתה עם 81:94 על בולוניה.

בסקוניה – ריאל מדריד 96:98

איזה משחק מטורף קיבלנו בוויטוריה. המקומיים עשו לריאל חיים קשים אבל בכל זאת נראה היה שהבלאנקוס בדרך לניצחון. עם זאת, קיבלנו דקות סיום אדירות, שבסיומם המדרידאים בעטו בדלי, אפשרו לקובי סימונס לקלוע שני עונשינים קריטיים ובסקוניה היא זו שיצאה עם הניצחון. לואו קבארו היה אדיר עם 26 נקודות, 21 של פקונדו קמפאצו לא עזרו. האורחת לא ניצלה את המעידה של פנרבחצ’ה ונותרה במקום השלישי, כשהיא בפער ניצחון אחד בלבד מהפועל ת”א.

וילרבאן – אולימפיאקוס 82:74

יש לנו מוליכה חדשה ביורוליג, והיא מגיעה מיוון. החבורה של ברצוקאס לא הרשימו יותר מדי מול נועלת הטבלה, אך בסופו של דבר היא הצליחה לצאת מליון הם ניצחון, ועם המקום הראשון. מי שדאג להוציא את היוונים מחויכים מההתמודדות היה כמובן סשה וזנקוב הנהדר שקלע 23 נקודות, כשגם טיילר דורסי בלט עם 13 משלו. כעת, אולימפיאקוס שמרה על הפער שלה מהפועל ת”א (לה משחק חסר) על שני ניצחונות, רגע לפני ששתי הקבוצות נפגשות שבוע הבא.

בולוניה – ולנסיה 94:81

הפתעת העונה ביורוליג לא עוצרת לרגע, כשהיא הובילה לאורך כל המשחק ולא התקשתה מול האיטלקים. ולנסיה שמרה על כוחה בצמרת כשהיא עדיין במקום הרביעי ומעל הפועל ת”א, כשמאזנה עומד על 13:22. נאטה רוברטס התפוצץ עם 33 נקודות וסחף את הספרדים לניצחון, 26 של קארסן אדוארדס לא הועילו לבולוניה.

