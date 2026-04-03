בשירות הפועל ת"א: ריאל נכנעה 98:96 לבסקוניה

ליגת הכדורסל הטובה באירופה נמצאת בישורת האחרונה לקראת הפלייאוף, כשהמחזור ה-35 ננעל הערב (שישי) עם שלושה משחקים שלכולם השפעה על הפועל ת”א, כשבמוקד ריאל מדריד הופתעה עם 98:96 מול בסקוניה והסתבכה במאבקי הצמרת. אולימפיאקס גברה 74:82 על וילרבאן ועלתה לפסגת היורוליג ו-ולנסיה לא התקשתה עם 81:94 על בולוניה.

בסקוניה – ריאל מדריד 96:98

איזה משחק מטורף קיבלנו בוויטוריה. המקומיים עשו לריאל חיים קשים אבל בכל זאת נראה היה שהבלאנקוס בדרך לניצחון. עם זאת, קיבלנו דקות סיום אדירות, שבסיומם המדרידאים בעטו בדלי, אפשרו לקובי סימונס לקלוע שני עונשינים קריטיים ובסקוניה היא זו שיצאה עם הניצחון. לואו קבארו היה אדיר עם 26 נקודות, 21 של פקונדו קמפאצו לא עזרו. האורחת לא ניצלה את המעידה של פנרבחצ’ה ונותרה במקום השלישי, כשהיא בפער ניצחון אחד בלבד מהפועל ת”א.

פקונדו קמפאצו בפעולה. משחק טוב שלו לא עזר (IMAGO)

וילרבאן – אולימפיאקוס 82:74

יש לנו מוליכה חדשה ביורוליג, והיא מגיעה מיוון. החבורה של ברצוקאס לא הרשימו יותר מדי מול נועלת הטבלה, אך בסופו של דבר היא הצליחה לצאת מליון הם ניצחון, ועם המקום הראשון. מי שדאג להוציא את היוונים מחויכים מההתמודדות היה כמובן סשה וזנקוב הנהדר שקלע 23 נקודות, כשגם טיילר דורסי בלט עם 13 משלו. כעת, אולימפיאקוס שמרה על הפער שלה מהפועל ת”א (לה משחק חסר) על שני ניצחונות, רגע לפני ששתי הקבוצות נפגשות שבוע הבא.

בולוניה – ולנסיה 94:81

הפתעת העונה ביורוליג לא עוצרת לרגע, כשהיא הובילה לאורך כל המשחק ולא התקשתה מול האיטלקים. ולנסיה שמרה על כוחה בצמרת כשהיא עדיין במקום הרביעי ומעל הפועל ת”א, כשמאזנה עומד על 13:22. נאטה רוברטס התפוצץ עם 33 נקודות וסחף את הספרדים לניצחון, 26 של קארסן אדוארדס לא הועילו לבולוניה.