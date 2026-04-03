זה שכבש וזה שבישל: שחר מזרחי וליאם לוי במוקד

המחזור ה-27 בליגה הלאומית לבוגרים יצא היום (שישי) לדרך עם שישה משחקים, שהסתיימו בהכרעות והניבו 18 שערים. למספר שחקנים, שהופיעו העונה במדי קבוצת הנוער של המועדון, היה זה יום מוצלח, שבו זכו להיות שותפים להשגת ניצחון עם קבוצת הבוגרים.

ליאם לוי (2007), קשרה האחורי של הפועל ראשל"צ, רשם הופעה תשיעית העונה בקבוצת הבוגרים, אך בשונה מהפעמים הקודמות, השחקן שעלה בהרכב קבוצתו כבש שער בכורה בקבוצת הבוגרים, היה זה שער בדקה ה-59, שהעניק לקבוצתו יתרון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל חדרה, שהסתיים בניצחון 1:2 דרמטי לזכות ראשל"צ. ליאם לוי הוא מלך שערי קבוצת הנוער של הפועל ראשל"צ עם תשעה שערים ב-20 הופעות.

ליאם לוי (צילום: חן קלדרון, המדיה של הפועל ראשון לציון.)

בזמן שליאם לוי כבש, הוביל אביו, אלי, את קבוצת הבוגרים של בני יהודה ת"א לניצחון 0:1 ביתי על הפועל רעננה. בשורות בני יהודה ת"א שוב רשמו הופעה מלאה צמד שחקני ההגנה, שהופיעו לא מעט העונה בקבוצת הנוער: הבלם נהוראי אוזנה (2007) - שטרם המשחק רשם 15 הופעות במדי הקבוצה הבוגרת בשתי העונות האחרונות, והמגן השמאלי שחר מזרחי (2006).

מזרחי ערך בשבוע שעבר הופעת בכורה מלאה ומוצלחת במשחק הניצחון 0:1 על הפועל עפולה, באמצע השבוע רשם הופעה מלאה ומוצלחת במשחק מול הפועל נוף הגליל - שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1 ובו מזרחי התכבד בכיבוש השער לזכות קבוצתו. היום בישל השחקן בדקה ה-36 את שער הניצחון שכבש אדר רטנר.

שחר מזרחי (עמית מנגולס, מדיה בני יהודה)

אולי כהן ברגמן (2006), קשרה של הפועל ר"ג, רשם הופעה מספר 12 בקבוצת הבוגרים, כשנכנס כמחליף בדקה ה-88 של המשחק בו זכתה קבוצתו בניצחון ביתי דרמטי 1:2 על הפועל ר"ג.



