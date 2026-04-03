ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

זה שכבש וזה שבישל: שחר מזרחי וליאם לוי במוקד

משחקי ליגת המשנה ביום שישי האירו פנים לנציגים של שתי הקבוצות הכתומות, הפועל ראשל"צ ובני יהודה ת"א, ששילבו שחקנים ששיחקו בנוער ובאו על שכרן

שחר מזרחי חוגג (חג'אג' רחאל)
המחזור ה-27 בליגה הלאומית לבוגרים יצא היום (שישי) לדרך עם שישה משחקים, שהסתיימו בהכרעות והניבו 18 שערים. למספר שחקנים, שהופיעו העונה במדי קבוצת הנוער של המועדון, היה זה יום מוצלח, שבו זכו להיות שותפים להשגת ניצחון עם קבוצת הבוגרים.

ליאם לוי (2007), קשרה האחורי של הפועל ראשל"צ, רשם הופעה תשיעית העונה בקבוצת הבוגרים, אך בשונה מהפעמים הקודמות, השחקן שעלה בהרכב קבוצתו כבש שער בכורה בקבוצת הבוגרים, היה זה שער בדקה ה-59, שהעניק לקבוצתו יתרון 0:1 במשחק החוץ מול הפועל חדרה, שהסתיים בניצחון 1:2 דרמטי לזכות ראשל"צ. ליאם לוי הוא מלך שערי קבוצת הנוער של הפועל ראשל"צ עם תשעה שערים ב-20 הופעות.

בזמן שליאם לוי כבש, הוביל אביו, אלי, את קבוצת הבוגרים של בני יהודה ת"א לניצחון 0:1 ביתי על הפועל רעננה. בשורות בני יהודה ת"א שוב רשמו הופעה מלאה צמד שחקני ההגנה, שהופיעו לא מעט העונה בקבוצת הנוער: הבלם נהוראי אוזנה (2007) - שטרם המשחק רשם 15 הופעות במדי הקבוצה הבוגרת בשתי העונות האחרונות, והמגן השמאלי שחר מזרחי (2006).

מזרחי ערך בשבוע שעבר הופעת בכורה מלאה ומוצלחת במשחק הניצחון 0:1 על הפועל עפולה, באמצע השבוע רשם הופעה מלאה ומוצלחת במשחק מול הפועל נוף הגליל - שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1 ובו מזרחי התכבד בכיבוש השער לזכות קבוצתו. היום בישל השחקן בדקה ה-36 את שער הניצחון שכבש אדר רטנר.

אולי כהן ברגמן (2006), קשרה של הפועל ר"ג, רשם הופעה מספר 12 בקבוצת הבוגרים, כשנכנס כמחליף בדקה ה-88 של המשחק בו זכתה קבוצתו בניצחון ביתי דרמטי 1:2 על הפועל ר"ג.

