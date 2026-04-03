חזר חד: צמד לרונאלדו בניצחון 2:5 של אל נאסר

כריסטיאנו רונאלדו הוא פשוט תופעת טבע. הפנומן הפורטוגלי כבר בן 41, אבל זה לא מפריע לו להמשיך לכבוש בצרורות גם בגילו המופלג. קבוצתו אל נאסר, שנמצאת במקום הראשון בטבלה, פגשה הערב (שישי) את אל נג’אמה האחרונה ורונאלדו, שחזר מפציעה, הבקיע צמד שעזר לה להשיג ניצחון 2:5.

המשחק לא הלך חלק עבור אל נאסר כשהיא נקלעה לפיגור בדקה ה-44, אך אבדולה אלחמדן וסאדיו מאנה ניצלו את תוספת הזמן הארוכה והפכו לפני הירידה להפסקה. אל נג’אמה מצאה את השוויון עם פתיחת המחצית השנייה, אך רונאלדו היה שם בדקה ה-56, והחזיר את היתרון לקבוצתו עם פנדל מדויק. לאחר מכן הפנומן השלים צמד מבישול של מאנה וכבש את הרביעי.

כריסטיאנו רונאלדו מבקיע בפנדל (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

כאמור, אל נאסר רושמת עונה נהדר כשהיא מוליכה את הטבלה ביתרון של שלוש נקודות על אל הילאל השנייה. הליגה הסעודית נכנסת גם היא לשלבי ההכרעה, כשהמחזור שמשוחק בשעה זו הוא המחזור ה-27 מתוך 34. עבור רונאלדו זהו השער ה-22 שלו העונה בזירה המקומית ב-23 הופעות, כשהוא מוסיף אליהם גם שני בישולים.