יום שני, 06.04.2026 שעה 06:10
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
7021-7627אל נאסר1
6525-6927אל הילאל2
6519-5427אל אהלי3
6028-6427אל קאדיסיה4
4635-4927אל טאאוון5
4534-4227אל איתיחאד6
4246-3927אל אטיפאק7
3636-3227ניאום8
3342-3427אל פייחה9
3146-4627אל חאליג'10
3148-2927אל חאזם11
3040-3427אל שבאב12
2848-3427אל פאתח13
2650-3627אל חולוד14
2245-2427דאמאק15
2050-2627אל ריאד16
1657-2327אל אחדוד17
866-2527אל נג'מה18

חזר חד: צמד לרונאלדו בניצחון 2:5 של אל נאסר

הפנומן הפורטוגלי פשוט מסרב להפסיק לכבוש, ולאחר שחזר מפציעה הוא הצעיד את אל נאסר ל-2:5 נהדר מול אל נג'אמה. כריסטיאנו כבר עם 967 שערים בקריירה

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו הוא פשוט תופעת טבע. הפנומן הפורטוגלי כבר בן 41, אבל זה לא מפריע לו להמשיך לכבוש בצרורות גם בגילו המופלג. קבוצתו אל נאסר, שנמצאת במקום הראשון בטבלה, פגשה הערב (שישי) את אל נג’אמה האחרונה ורונאלדו, שחזר מפציעה, הבקיע צמד שעזר לה להשיג ניצחון 2:5.

המשחק לא הלך חלק עבור אל נאסר כשהיא נקלעה לפיגור בדקה ה-44, אך אבדולה אלחמדן וסאדיו מאנה ניצלו את תוספת הזמן הארוכה והפכו לפני הירידה להפסקה. אל נג’אמה מצאה את השוויון עם פתיחת המחצית השנייה, אך רונאלדו היה שם בדקה ה-56, והחזיר את היתרון לקבוצתו עם פנדל מדויק. לאחר מכן הפנומן השלים צמד מבישול של מאנה וכבש את הרביעי.

כאמור, אל נאסר רושמת עונה נהדר כשהיא מוליכה את הטבלה ביתרון של שלוש נקודות על אל הילאל השנייה. הליגה הסעודית נכנסת גם היא לשלבי ההכרעה, כשהמחזור שמשוחק בשעה זו הוא המחזור ה-27 מתוך 34. עבור רונאלדו זהו השער ה-22 שלו העונה בזירה המקומית ב-23 הופעות, כשהוא מוסיף אליהם גם שני בישולים. 

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
