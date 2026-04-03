יום שני, 06.04.2026 שעה 05:56
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"עונש לא הוגן לחלוטין, נבדוק אפשרויות בקיץ"

סוכנו של פרננדס, פאסטורה, הגיב להשעיה של צ'לסי בעקבות אמירותיו של הארגנטינאי על מגורים במדריד: "לא הזכיר שום מועדון ולא אמר שהוא רוצה לעזוב"

אנצו פרננדס (IMAGO)
סערה בצ'לסי לאחר ההשעיה של אנצו פרננדס לשני משחקים, כאשר סוכנו חאבייר פאסטורה יצא נגד ההחלטה וטען כי מדובר בצעד קיצוני ולא מוצדק. פאסטורה הדגיש כי דבריו של הקשר במהלך פגרת הנבחרות לא כוונו נגד המועדון, אלא היו תשובה לשאלה כללית בלבד.

"הוא לא רצה לעזוב, העונש לא מוצדק"

פאסטורה התייחס לתגובה של השחקן עצמו: "אנצו לא הבין את הסיטואציה. כשהמאמן הודיע לו, הוא קיבל את זה כי הוא מקצוען גדול שתמיד מחויב ומכבד החלטות, אבל אנחנו לא מבינים את העונש, כי הוא לא הזכיר שום מועדון ולא אמר שהוא רוצה לעזוב את צ'לסי, רחוק מזה. הוא רק הזכיר את מדריד כעיר, כי נשאל באיזו עיר באירופה היה רוצה לחיות יום אחד. הוא אמר מדריד בגלל השפה, כי זה דומה לבואנוס איירס, וזה טבעי לחלוטין עבור ארגנטינאי, וגם בגלל התרבות ומזג האוויר. בשום שלב הוא לא אמר שהוא רוצה לעזוב את צ'לסי או את לונדון".

הסוכן חשף גם את השתלשלות האירועים: "קיבלתי הודעה מהמועדון ביום חמישי, כשאנצו היה בדרך חזרה ללונדון. אמרו לי שהם רוצים לדבר על הדברים שהוא אמר ושלחו לי קישור לראיון. עניתי שאין בעיה, ראיתי את הדברים, ובשום שלב הוא לא הפגין חוסר כבוד למועדון, לחבריו, לאוהדים או לאף אחד. אני אומר שוב: הוא לא אמר שהוא רוצה לעזוב או שהוא מעדיף לחיות במדריד. הוא לא פוגע באף אחד. אחרי שעניתי, לא קיבלתי תגובה, ונראה שכבר אז הוחלט להעניש אותו עם הגעתו".

בנוגע לעונש עצמו, פאסטורה היה חד: "העונש לא הוגן לחלוטין. להשעות שחקן לשני משחקים, ועוד משחקים חשובים מאוד כשעל הכף העפלה לליגת האלופות, זה מוגזם. הוא אחד השחקנים החשובים בקבוצה, מנהיג ועמוד השדרה של צ'לסי. אין סיבה אמיתית או הצדקה להשעיה הזו".

הוא הוסיף כי הוא מבין את עמדת המועדון, אך לא את ההחלטה: "אני מבין את צ'לסי ואת המנהלים בעקבות התגובות לדברים, אבל העובדה היא שהוא לא הזכיר שום מועדון ולא אמר שהוא רוצה לעזוב. הפרשנויות בתקשורת הן באחריות העיתונאים. אני מבין את המצב של המועדון, אבל לא את הסנקציה".

פאסטורה התייחס גם למגעים על חוזה חדש: "היו שיחות על הארכת חוזה. התחלנו בדצמבר או ינואר, אבל לא הצלחנו להגיע להסכמה. יש לו עוד שש שנים בחוזה, והחלטנו לא לחדש כי התנאים לא התאימו לנו או לשחקן. בהתחשב ביכולת של אנצו היום, הוא ראוי להרבה יותר ממה שהוא מרוויח. אולי זה הרגיז את המועדון, כי הוא שחקן חשוב מאוד, אבל אלו דברים שצריך לנהל. החלטנו להתמקד בכדורגל ובמטרות עד מאי, כמו העפלה לליגת האלופות וההכנות למונדיאל". על העתיד הוסיף: "התוכנית שלנו אחרי המונדיאל היא להיפגש שוב עם צ'לסי, ואם לא תהיה הסכמה, לבחון אפשרויות אחרות".

לסיום הדגיש: "אנצו הוא עמוד השדרה והמנהיג של הקבוצה, ולכן טבעי שהוא שמח להיות בצ'לסי מבחינה מקצועית. הוא זכה בתארים, קיבל כבוד מהליגה ומהאוהדים. אבל יש גם גורמים נוספים כמו שכר, כבוד ואיך שמתנהלים מולו, ואני לא רואה כרגע שהדברים מנוהלים בצורה הטובה ביותר. ההשעיה הזו, שאין לה היגיון בעיניי, מרגישה כמו ניסיון להעביר מסר. לעשות דבר כזה לשחקן שהוא סגן קפטן או קפטן כשג'יימס לא משחק – זה סימן למהלכים שהמועדון כנראה יסביר בהמשך".

פאסטורה גם הבהיר כי אין חשש מתגובת הסביבה: "לא. בחדר ההלבשה הוא תמיד מדבר בצורה ברורה עם חבריו, הוא מנהיג. והוא רוצה להתנצל אם מישהו מהאוהדים נפגע, אבל להדגיש שמעולם לא דיבר על מעבר למועדון אחר או על רצון לעזוב את צ'לסי או לונדון, זו פרשנות של התקשורת בלבד".

